قرارات إماراتية هامة وغير مسبوقة للراغبين في حضور مونديال قطر!

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وطن- مع بدء العد التنازلي لمونديال قطر 2022، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات عن منح حاملي بطاقة “هيّا” تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”دولة الإمارات تعلن عن منح حاملي بطاقة “هيّا” المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام “قطر 2022″ تأشيرة سياحية متعددة الدخول”.

وذكرت الهيئة أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط، للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

ويمكن أيضاً لحاملي بطاقة “هيّا” دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

السماح بتمديد التأشيرة

كما سمحت الإمارات لحاملي التأشيرة بتمديد الفترة إلى 90 يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

ويُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

دولة #الإمارات تعلن عن منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول pic.twitter.com/BkpoqULX5c — UAEGOV (@UAEmediaoffice) August 30, 2022

وبطاقة “هيا” تمنح لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر نهاية العام الحالي خلال الفترة من20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

قطر أصدرت 260 ألف بطاقة “هيا”

وكان المدير التنفيذي للمنصة الخاصة بمشجعي مونديال قطر، “سعيد الكواري”، قد أفاد الأحد، بإصدار 260 ألف بطاقة “هيّا”.

وقال، في مقابلة مع قناة “CNBC” الأمريكية: إن “إصدار بطاقة (هيّا) يعتبر حقاً سيادياً لدولة قطر وينسجم مع الاستراتيجية الأمنية للدولة خلال استضافة بطولة كأس العالم”.

وتعتبر بطاقة “هيّا” تصريحاً إلزامياً بدخول ملاعب المونديال لجميع الزوار والمواطنين والمقيمين بقطر، اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

استثاءات دخول قطر بدءا من 1 نوفمبر

وأكدت وسائل إعلام قطرية على أنه اعتبارا من الأول من نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لقطر باستثناء 3 فئات.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية، أن دخول قطر سيكون محصوراً على حاملي بطاقة هيّا لكأس العالم والمواطنين والمقيمين، بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه “بالنسبة للمواطنين وللأشخاص الذين لديهم إقامة سارية المفعول في قطر فإن الوضع سيظل طبيعيا ولن يتأثر خلال فترة مونديال قطر، حيث سيستطيعون الدخول والخروج من البلاد بشكل طبيعي”.

آخر موعد لدخول حاملي بطاقة هيا

وحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بطاقة هيا لكأس العالم ستكون فعالة من 1 نوفمبر المقبل ويمكن للمشجع الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023.