الرئيسيةالهدهدقرارات إماراتية هامة وغير مسبوقة للراغبين في حضور مونديال قطر!
الهدهد

قرارات إماراتية هامة وغير مسبوقة للراغبين في حضور مونديال قطر!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بطاقة هيّا ومونديال قطر watanserb.com
بطاقة هيّا ومونديال قطر
- Advertisement -

وطن- مع بدء العد التنازلي لمونديال قطر 2022، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات عن منح حاملي بطاقة “هيّا” تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”دولة الإمارات تعلن عن منح حاملي بطاقة “هيّا” المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام “قطر 2022″ تأشيرة سياحية متعددة الدخول”.

وذكرت الهيئة أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط، للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

ويمكن أيضاً لحاملي بطاقة “هيّا” دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

بلومبرغ: استعدادات سعودية عُمانية لمونديال قطر والإمارات المستفيد الأكبر بسبب الخمور!

السماح بتمديد التأشيرة

كما سمحت الإمارات لحاملي التأشيرة بتمديد الفترة إلى 90 يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

ويُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

وبطاقة “هيا” تمنح لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر نهاية العام الحالي خلال الفترة من20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

قطر أصدرت 260 ألف بطاقة “هيا”

وكان المدير التنفيذي للمنصة الخاصة بمشجعي مونديال قطر، “سعيد الكواري”، قد أفاد الأحد، بإصدار 260 ألف بطاقة “هيّا”.
وقال، في مقابلة مع قناة “CNBC” الأمريكية: إن “إصدار بطاقة (هيّا) يعتبر حقاً سيادياً لدولة قطر وينسجم مع الاستراتيجية الأمنية للدولة خلال استضافة بطولة كأس العالم”.
وتعتبر بطاقة “هيّا” تصريحاً إلزامياً بدخول ملاعب المونديال لجميع الزوار والمواطنين والمقيمين بقطر، اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

استثاءات دخول قطر بدءا من 1 نوفمبر

وأكدت وسائل إعلام قطرية على أنه اعتبارا من الأول من نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لقطر باستثناء 3 فئات.
وقالت صحيفة “الشرق” القطرية، أن دخول قطر سيكون محصوراً على حاملي بطاقة هيّا لكأس العالم والمواطنين والمقيمين، بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه “بالنسبة للمواطنين وللأشخاص الذين لديهم إقامة سارية المفعول في قطر فإن الوضع سيظل طبيعيا ولن يتأثر خلال فترة مونديال قطر، حيث سيستطيعون الدخول والخروج من البلاد بشكل طبيعي”.

آخر موعد لدخول حاملي بطاقة هيا
وحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بطاقة هيا لكأس العالم ستكون فعالة من 1 نوفمبر المقبل ويمكن للمشجع الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

أكاديمي إماراتي يطالب بفتح قنصلية للإمارات في عدن

الهدهد

سعيد بن طحنون في “كهف الملح” وفضيحته مع حليمة بولند تعود للواجهة

الهدهد

صحيفة لندنية مموّلة من الإمارات تهاجم سلطنة عُمان وتوجّه لها اتهاماً خطيراً!

اقتصاد

“رئيس بورصة مسقط” يكشف عن أسماء الدول الأكثر استثماراً في سلطنة عمان!

الهدهد

هل قدّمت قطر دعوة رسمية للجمهورية الصحراوية لحضور احتفالات كأس العالم؟!

تقارير

سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

الهدهد

أول مقهى نسائي في قطر على أعتاب كأس العالم (شاهد)

الهدهد

“أبو الهول كان إماراتيا وتزوّج من حتشبسوت”.. جدل كبير في مصر

الهدهد

قطر تمنع زوج فجر السعيد من دخول أراضيها.. تغريدات سابقة فضحته!

اقتصاد

بلومبرغ: استعدادات سعودية عُمانية لمونديال قطر والإمارات المستفيد الأكبر بسبب الخمور!

الهدهد

ضاحي خلفان يُثير حفيظة اليمنيين: “كانت تحكمهم امرأة”

الهدهد

إسرائيليات يبعثن بتحية للمرأة الإماراتية في عيدها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا