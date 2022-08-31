فيديو إباحي لحاكم إقليم دارفور السوداني يشعل مواقع التواصل.. وهذا رده

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو إباحي زعم ناشروه أنه لحاكم إقليم دارفور السوداني، مني آركو ميناوي.

ووفقا للفيديو المتداول المزعوم لحاكم إقليم دارفور الذي تعتذر “وطن” عن نشره احتراماً لمشاعر قرائها، فقد ظهر شخص يشبه “ميناوي” في وضع إباحي مع امرأة.

الفيديو المنشور أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الشخصيات السياسية السودانية التي استنكرت الترويج لما وصفوها “الإشاعات”، معربين عن تضامنهم التام مع “ميناوي”.

الفيديو أيضاً دفع “ميناوي” للخروج بنفسه للردّ عليه، مؤكّداً بأن الفيديو المنسوب إليه “مفبرك”، واصفاً الأسلوب الذي لجأ فيه ناشروا الإشاعة بأنه “منحط”.

وفي مقطع فيديو مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”، ذكر “ميناوي” أنه تلقّى قبل عام اتصالاً من صحفي سوداني أخبره أن الدكتور صلاح آل بندر، وهو سوداني معروف مقيم في بريطانيا، أبلغه بأن لديه معلومات بأن الحزب الشيوعي السوداني أصدر توجيهات لمكتبه في بريطانيا وإيرلندا بصنع وفبركة فيلم من شخص إفريقي وعلى أن يُنسب لمناوي، مشيراً إلى أن ملاسنات حادة كانت تدور وقتها بينه وبين الحزب الشيوعي.

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وأضاف أنه تلقّى اتصالاً للمرة الثانية من الصحفي ذاته، يخبره أن ”الفيلم قارب على الانتهاء، ويريد منه أن يطلب من آل بندر التدخل لوقف نشره، لأنه يعرف الجهة التي تعمل على منتجته“، مشيراً إلى أنه لم يعر الأمر اهتماماً.

وزاد: ”حينما لم أستجب للأمر، تواصل الدكتور صلاح بندر مع شقيقي حسين اركو مناوي في بريطانيا، وأخبره بالأمر، وبدوره لم يعر شقيقي الأمر اهتماماً وقال لهم من لديه فيلم فلينشره“.

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وأردف أن ”الفيلم نشر وقتها وشاهده برفقة أشخاص في أمن حركة تحرير السودان التي يقودها، فتوصلوا إلى حقيقة الفبركة بعد إعادة المونتاج وحذف اللغة الأساسية للممثلين وتشويه وجوههم، وأن هنالك من أعاد نشر الفيديو من جديد بعد إعادة مونتاجه مرة أخرى“، وقال: ”أنا مني أركو مناوي، مولود من أسرة معروفة في الإقليم والقبيلة.. لا يمكن أن أمثل فيلما إباحيا“.

وتابع مناوي موجّهاً حديثاً لمن يتهمهم بفبركة الفيديو: ”أنا أتواصل معكم وآكل وأشرب معكم، يمكنكم قتلي برصاصة أو بجرعة سم، لكن لا يمكن أن تغتالوني بهذه الفبركات، الذين يقومون بهذه الصنيعة انحطوا أخلاقيا، والحزب الشيوعي بريء من هذا الاتهام“.

وكان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري الديمقراطي) ياسر عرمان قد أدان نشر الفيديو بغرض استهداف مناوي.

وقال “عرمان” في تدوينة له عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”نختلف مع مني أركو مناوي فيما يخص الانقلاب، لكننا ندين ما يتعرض له من محاولات تشويه وتصفية حساب تقوم بها جهات تخرب أخلاقيات الحياة العامة وتعمل على تسميمها”.

وأضاف قائلاً: “ندعو المجتمعين السياسي والمدني لإدانة هذه الأفعال المقذعة بأقوى العبارات“.