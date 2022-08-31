الخميس, سبتمبر 1, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو إباحي لحاكم إقليم دارفور السوداني يشعل مواقع التواصل.. وهذا رده
الهدهد

فيديو إباحي لحاكم إقليم دارفور السوداني يشعل مواقع التواصل.. وهذا رده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حاكم إقليم دارفور السوداني watanserb.com
حاكم إقليم دارفور السوداني مني آركو ميناوي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو إباحي زعم ناشروه أنه لحاكم إقليم دارفور السوداني، مني آركو ميناوي.

ووفقا للفيديو المتداول المزعوم لحاكم إقليم دارفور الذي تعتذر “وطن” عن نشره احتراماً لمشاعر قرائها، فقد ظهر شخص يشبه “ميناوي” في وضع إباحي مع امرأة.

الفيديو المنشور أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الشخصيات السياسية السودانية التي استنكرت الترويج لما وصفوها “الإشاعات”، معربين عن تضامنهم التام مع “ميناوي”.

الفيديو أيضاً دفع “ميناوي” للخروج بنفسه للردّ عليه، مؤكّداً بأن الفيديو المنسوب إليه “مفبرك”، واصفاً الأسلوب الذي لجأ فيه ناشروا الإشاعة بأنه “منحط”.

وفي مقطع فيديو مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”، ذكر “ميناوي” أنه تلقّى قبل عام اتصالاً من صحفي سوداني أخبره أن الدكتور صلاح آل بندر، وهو سوداني معروف مقيم في بريطانيا، أبلغه بأن لديه معلومات بأن الحزب الشيوعي السوداني أصدر توجيهات لمكتبه في بريطانيا وإيرلندا بصنع وفبركة فيلم من شخص إفريقي وعلى أن يُنسب لمناوي، مشيراً إلى أن ملاسنات حادة كانت تدور وقتها بينه وبين الحزب الشيوعي.

- Advertisement -

وأضاف أنه تلقّى اتصالاً للمرة الثانية من الصحفي ذاته، يخبره أن ”الفيلم قارب على الانتهاء، ويريد منه أن يطلب من آل بندر التدخل لوقف نشره، لأنه يعرف الجهة التي تعمل على منتجته“، مشيراً إلى أنه لم يعر الأمر اهتماماً.

وزاد: ”حينما لم أستجب للأمر، تواصل الدكتور صلاح بندر مع شقيقي حسين اركو مناوي في بريطانيا، وأخبره بالأمر، وبدوره لم يعر شقيقي الأمر اهتماماً وقال لهم من لديه فيلم فلينشره“.

- Advertisement -

وأردف أن ”الفيلم نشر وقتها وشاهده برفقة أشخاص في أمن حركة تحرير السودان التي يقودها، فتوصلوا إلى حقيقة الفبركة بعد إعادة المونتاج وحذف اللغة الأساسية للممثلين وتشويه وجوههم، وأن هنالك من أعاد نشر الفيديو من جديد بعد إعادة مونتاجه مرة أخرى“، وقال: ”أنا مني أركو مناوي، مولود من أسرة معروفة في الإقليم والقبيلة.. لا يمكن أن أمثل فيلما إباحيا“.

وتابع مناوي موجّهاً حديثاً لمن يتهمهم بفبركة الفيديو: ”أنا أتواصل معكم وآكل وأشرب معكم، يمكنكم قتلي برصاصة أو بجرعة سم، لكن لا يمكن أن تغتالوني بهذه الفبركات، الذين يقومون بهذه الصنيعة انحطوا أخلاقيا، والحزب الشيوعي بريء من هذا الاتهام“.

وكان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري الديمقراطي) ياسر عرمان قد أدان نشر الفيديو بغرض استهداف مناوي.

وقال “عرمان” في تدوينة له عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”نختلف مع مني أركو مناوي فيما يخص الانقلاب، لكننا ندين ما يتعرض له من محاولات تشويه وتصفية حساب تقوم بها جهات تخرب أخلاقيات الحياة العامة وتعمل على تسميمها”.

وأضاف قائلاً: “ندعو المجتمعين السياسي والمدني لإدانة هذه الأفعال المقذعة بأقوى العبارات“.

المصدروطن - رصد فيسبوك + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
اقتصاد

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

اقتصاد

السودان: انخفاض سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء.. تغير كبير وصادم في سعر الإسترليني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاعات كبيرة لـ اليورو والإسترليني!

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022..تغيرات صادمة في أسعار اليورو والإسترليني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم يهوي داخل السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 28 أغسطس

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير جداً وغير مسبوق في سعر الدولار لدى البنوك السبت 27 أغسطس 2022

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار في السوق السوداء يبدأ رحلة صعود جديدة ويربك الأسواق!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 26 أغسطس

اقتصاد

السودان.. تغيرات سعر صرف الدولار تُربك الأسواق.. هذا ما سجّله اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء عقب الارتفاع الجنوني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 أغسطس والارتفاع مستمر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

اكتشاف أقدم ديناصور في إفريقيا عاش منذ 230 مليون سنة

ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله “آخر الليل”!

أسامة الأزهري مستشار “السيسي” يصف جوجل بأنه سلفي الهوى وإخواني المزاج (شاهد)

معجزة تنقذ حياة فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في إسطنبول (فيديو)

شاكيرا تنتقم من بيكيه بسلسلة فضائح.. معركة قضائية شرسة على الأعتاب!

عليك التوقف عن أكل هذه الأطعمة إذا كان رأسك يؤلمك كثيرًا

ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC