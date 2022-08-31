عرض أزياء في الرياض يثير سخط السعوديين بسبب المشاهد “المُخزية”! (فيديو)

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وطن– استضافت السعودية أول عرض أزياء عالمي، وصفه مواطنون بـ”المخزي”، ويساهم في هدم قيم المجتمع السعودي وعاداته الإسلامية.

أزياء جيمي

وذكرت وكالة رويترز أن عرض أزياء “جيمي”، أقيم في الرياض في 25 أغسطس/آب 2022، بمشاركة 15 مصمماً.

ودشن ناشطون سعوديون هاشتاج #عرض_أزياء_في_الرياض ، تداولوا خلاله صوراً ومقاطع فيديو للحدث، معبرين عن سخطهم منه.

فكتب ناشط: ” مشاكل #السعودية انتهت جميعها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مما جعلها تقيم عرض أزياء نسائي بالعاصمة #الرياض .. هزلت والله !”.

استضافت "#SaudiArabia" (#المملكة_العربية_السعودية) عرض أزياء لأول مرة في العاصمة السعودية "#Riyadh" (#الرياض) حيث اجتمع 18 مصمما لعرض أحدث تصاميمهم التي تجمع ما بين الثقافة التقليدية والحداثة. pic.twitter.com/tAqw5GIbEg — Mohammed Qasim 🇺🇦 (@Mohamme71998) August 29, 2022

وعبر الناشط مشعل البدري عن غضبه قائلا: “لا تحزنوا على #عرض_أزياء_في_الرياض بل احمدوا ربكم أنكم لا ترونه حلالا! ولا شك أن هذه الأماكن للفسقة والعصاة”.

بلاء الحرامين

وكتب آخر: ” من بلاد الحرمَيْن إلى بلاء الحرامَيْن.. مبرووك عليكم يا غلمان م.ب.س العُهر الرسميّ”.

وذكر آخر بحديث نبوي في تعليقه. وكتب: “بأبي انت وامي يا رسول الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحور الضبان كثرة ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اذا اردت بقومنا فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين”.

وتساءل ناشط: ” أين ألسنة المداخلة وفتاويهم التي تفسق وتضلل الأمة، هل خرست ألسنتها؟؟ ويل ثم ويل ثم ويل لهم”.

كما تساءل ناشط آخر: ” يا ترى كيف سيكون شكل السعودية بعد عشرة أعوام من حكم بن سلمان”.

هذا وقد ذكرت وكالة رويترز، أن مصممو الأزياء السعوديون كانوا يواجهون صعوبات كثيرة في الماضي قبل تخفيف القيود المفروضة في المملكة. إذ كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج لعرض أعمالهم.

عرض عبايات

وسبق أن تقدمت الأميرة هنا بنت خالد عرض أزياء في لمجموعة عارضات سعوديات عرضن تصاميم حديثة للعباءة السعودية التقليدية.

وقدمت الأميرة صفية حسين أحدث مجموعاتها من العبايات العربية في حضور محدود من المهتمين بالموضة ووسائل الإعلام.

واقيم العرض حول حوض للسباحة، في سفارة بلجيكا في الرياض العام الماضي. وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكان أول “أسبوع موضة” في السعودية، تم إقامته فى أبريل 2018 بالعاصمة الرياض.

كما شهدت منطقة العلا، جلسة تصوير لعارضات أزياء شبه عاريات، ونشرت صورهن في مجلة “فوغ” العالمية.