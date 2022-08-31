الرئيسيةحياتناعرض أزياء في الرياض يثير سخط السعوديين بسبب المشاهد "المُخزية"! (فيديو)
حياتنا

عرض أزياء في الرياض يثير سخط السعوديين بسبب المشاهد “المُخزية”! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عرض أزياء في الرياض يثير سخط السعوديين بسبب المشاهد
عرض أزياء في الرياض
- Advertisement -

وطن– استضافت السعودية أول عرض أزياء عالمي، وصفه مواطنون بـ”المخزي”، ويساهم في هدم قيم المجتمع السعودي وعاداته الإسلامية.

أزياء جيمي

وذكرت وكالة رويترز أن عرض أزياء “جيمي”، أقيم في الرياض في 25 أغسطس/آب 2022، بمشاركة 15 مصمماً.

ودشن ناشطون سعوديون هاشتاج #عرض_أزياء_في_الرياض ، تداولوا خلاله صوراً ومقاطع فيديو للحدث، معبرين عن سخطهم منه.

فكتب ناشط: ” مشاكل #السعودية انتهت جميعها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مما جعلها تقيم عرض أزياء نسائي بالعاصمة #الرياض .. هزلت والله !”.

وعبر الناشط مشعل البدري عن غضبه قائلا: “لا تحزنوا على #عرض_أزياء_في_الرياض بل احمدوا ربكم أنكم لا ترونه حلالا! ولا شك أن هذه الأماكن للفسقة والعصاة”.

بلاء الحرامين

وكتب آخر: ” من بلاد الحرمَيْن إلى بلاء الحرامَيْن.. مبرووك عليكم يا غلمان م.ب.س العُهر الرسميّ”.

وذكر آخر بحديث نبوي في تعليقه. وكتب: “بأبي انت وامي يا رسول الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.  جحور الضبان كثرة ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اذا اردت بقومنا فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين”.

وتساءل ناشط: ” أين ألسنة المداخلة وفتاويهم التي تفسق وتضلل الأمة، هل خرست ألسنتها؟؟ ويل ثم ويل ثم ويل لهم”.

كما تساءل ناشط آخر: ” يا ترى كيف سيكون شكل السعودية بعد عشرة أعوام من حكم بن سلمان”.

هذا وقد ذكرت وكالة رويترز، أن مصممو الأزياء السعوديون كانوا يواجهون صعوبات كثيرة في الماضي قبل تخفيف القيود المفروضة في المملكة. إذ كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج لعرض أعمالهم.

عرض عبايات

وسبق أن تقدمت الأميرة هنا بنت خالد عرض أزياء في لمجموعة عارضات سعوديات عرضن تصاميم حديثة للعباءة السعودية التقليدية.

وقدمت الأميرة صفية حسين أحدث مجموعاتها من العبايات العربية في حضور محدود من المهتمين بالموضة ووسائل الإعلام.

واقيم العرض حول حوض للسباحة، في سفارة بلجيكا في الرياض العام الماضي. وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكان أول “أسبوع موضة” في السعودية، تم إقامته فى أبريل 2018 بالعاصمة الرياض.

كما شهدت منطقة العلا، جلسة تصوير لعارضات أزياء شبه عاريات، ونشرت صورهن في مجلة “فوغ” العالمية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا