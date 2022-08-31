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ظهور جديد لخطيب الأميرة إيمان والملكة رانيا تحتضنه (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
عيد ميلاد الملكة رانيا watanserb.com
خطيب الأميرة إيمان الشاب جميل ألكساندر
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وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، صورة جديدة على حساباتها بمواقع التواصل احتفالا بعيد ميلادها، ظهر فيها أفراد العائلة الجدد وهم خطيب ابنتها الأميرة إيمان جميل ألكساندر، وخطيبة نجلها ولي العهد السعودية رجوة آل سيف.

رجوة آل سيف وجميل ألكساندر في عيد ميلاد الملكة رانيا

وتحتفل الملكة رانيا في 31 أغسطس من كل عام بعيد ميلادها، واليوم الأربعاء، تحتفل بعيد ميلادها الـ52.

الصورة التي نشرتها زوجة ملك الأردن على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أظهرتها رفقة أبنائها الأمير الحسين ولي العهد، وابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله، والأمير هاشم والأميرة سلمى.

إلا أن اللافت في الصورة كان ظهور عضوي العائلة الملكة الجديدين وهما، جميل ألكساندر، الذي خطب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في يوليو الماضي، وكذلك الآنسة السعودية وملكة الأردن المستقبلية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأمير الحسين.

وعلقت الملكة الأردنية على الصورة بقولها: “فرحانة فيكم، ما في أحلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي”.

وقوبلت الصورة بتفاعل كبير جدا من قبل الأردنيين، الذين هنأوا ملكتهم بعيد ميلادها، كما باركوا خطوبة الأمير الحسين والأميرة إيمان.

خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ويشار إلى أنه قبل أيام أعلن الديوان الملكي الأردني، خبر خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، على السعودية رجوة خالد آل سيف، حيث تمت الخطوبة في المملكة العربية السعودية.

وحضر حفل الخطوبة الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وعدد من أمراء الأسرة الأردنية الحاكمة، بالإضافة إلى عائلة رجوة وشخصيات بارزة من أسرة آل سيف الشهيرة والثرية في المملكة.

ويبلغ الحسين من العمر 28 عاما، وتم تنصيبه وليا للعهد عام 2004، بعدما قام الملك عبد الله الثاني بعزل أخيه الأمير حمزة بن الحسين من منصب ولي العهد.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

جدير بالذكر أيضا أنه في يوم 5 يوليو الماضي، وبحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأمير الحسين، تمت خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” وقتها.

 

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وعرف عن جميل ألكساندر بعد البحث عن هويته، أنه رجل أعمال ولد في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ألكساندر درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية، واعتنق الإسلام وترك المسيحية لكي يتمكن من الزواج من الأميرة إيمان وفق الشريعة الإسلامية.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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