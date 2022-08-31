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طليقة جورج الراسي لم تحضر جنازته رغم أنّها “حزينة ومكسورة” .. وتكشف السبب

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جويل حاتم طليقة جورج الراسي watanserb.com
جويل حاتم طليقة جورج الراسي
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وطن– لوحظ في جنازة الفنان جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروّع، غيابُ طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، رغم الحزن الذي أظهرته في تدوينة كتبتها عقب وفاته.

وتوضيحاً لسبب غيابها عن جنازة طليقها، قالت جويل حاتم عبر فيديو نشرته بخاصية ”ستوري“ على تطبيق ”واتس آب: “أنا اللي ما خلاني روح حتى ما أنهار على دفن جورج أهلي وعيلتي كلها، لما هونيك أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصين إنو أنا أنهار، وأهلي كانوا بالدفن وأمي مريضة أصلا”.

جويل حاتم طليقة الراحل جورج الراسي
جويل حاتم طليقة الراحل جـورج الراسي

وقالت طليقة “الراسي”: إنها حزينة للغاية ومكسورة، بسبب فقدانها جورج، وهي خسارة لا تعوّض، حسب وصفها.

وطالبت الجمهور الذين يتحدثون عن وفاة طليقها، بأن يكفوا عن ذلك؛ رأفةً بابنها جو، وكرامةً لروح الفنان الراحل.

جويل حاتم / جورج الراسي
جويل حاتم / جورج الراسي

وأضافت: ”اسألوا سباستيان خيو لجورج، ولك انتو شو يا إعلام شو؟ من أيا زبالة طالعين، بدكن تفاصيل دقو لبيي واسألوا ليش ماراحت جويل حاتم“.

جنازة جورج الراسي 

وشهدت جنازة الفنان اللبناني “جورج الراسي” في مسقط رأسه بمدينة جبيل اللبنانية، انهيارَ والدته وشقيقته نادين الراسي، ومحبيه .

جنازة جورج الراسي
جنازة جورج الراسي

وشيّع مئات اللبنانيين جثمان جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف، على وقع أنغام فرقة موسيقية شاركت في الجنازة، وهتافات المشاركين.

وأثارت مراسم تشييع جنازة جورج الراسي، على إيقاع أنغام أغنيته الشهيرة “أنت الحب”، حالة من الجدل حول علاقتها بالطقوس المسيحية، مع تباين الآراء بين مؤيد ورافض.

المصدررصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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