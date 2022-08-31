صورة صادمة لكاظم الساهر في المطار (شاهد)

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وطن– فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر، جمهوره بصورة غريبة له وسط المطار، أثناء توجهه إلى أمريكا.

إرهاق أم عفوية؟

ورصدت الكاميرا، كاظم الساهر وهو يجلس على الأرض بشكل متواضع جداً، في انتظار رحلته إلى كاليفورنيا.

وأعاد القيصر نشر اللقطة عبر حسابه على “انستقرام”، معقباً عليها: “ألتقيكم في كاليفورنيا”.

وتصدرت صورة كاظم الساهر في المطار، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عفوية القيصر وتواضعه بها.

بينما تعاطف البعض معه، مشيرين إلى أن طريقة جلوس كاظم توحي بشعوره بالتعب والإرهاق.

وعلى صعيد آخر، سيطل كاظم الساهر بعد غد الجمعة على جمهوره في برنامج معكم منى الشاذلي. على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء. وبمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.

ذكريات وأسرار

ويروي الفنان العراقي خلال الحلقة، الكثير من المواقف التي مر بها في مشواره الفني، ويتذكر تجارب ملهمة في مسيرته يكشف عنها للمرة الأولى.

كما يتضمن اللقاء ذكريات يرويها القيصر لأول مرة عن سبب وكيفية إطلاق اسم الساهر عليه. ورأي والده به. ودراسته في معهد الموسيقى في بغداد.

وسيؤدي القيصر في الحلقة، عدداً من الأغنيات التي تميز بها في مشواره الفني وبعض من أغاني التراث العراقي.

أغنية جديدة للقيصر

وستشهد الحلقة، تأدية كاظم أغنية جديدة لأول مرة من كلماته وألحانه، كهدية للبرنامج.

ويتحدث الساهر مع منى الشاذلي عن جلسات العمل مع الشاعر السوري الكبير نزار قباني لاختيار القصائد التي قدمها.

كما يكشف الفنان العراقي كيف اضطر لتغيير بعض العبارات والكلمات في القصائد، للإفلات من رفض الرقابة.

“سنغزو العالم العربي”

ولأول مرة، يروي الساهر سر قصيدة نزار قباني التي لحنها بنفسه، وبقيت لديه سنوات عدة قبل أن يؤديها.

كما يكشف وكيف ولماذا قال له نزار قباني “سنغزو العالم العربي”.

وسيشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر، الابن الأصغر لقيصر الغناء العربي.

ويتلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو ويجيب عليها، ثم يتوجه إليهم ويصافحهم جميعاً.