الرئيسيةحياتناصورة صادمة لكاظم الساهر في المطار (شاهد)
حياتنا

صورة صادمة لكاظم الساهر في المطار (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صورة صادمة لكاظم الساهر في المطار (شاهد) watanserb.com
كاظم الساهر
- Advertisement -

وطن– فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر، جمهوره بصورة غريبة له وسط المطار، أثناء توجهه إلى أمريكا.

إرهاق أم عفوية؟

ورصدت الكاميرا، كاظم الساهر وهو يجلس على الأرض بشكل متواضع جداً، في انتظار رحلته إلى كاليفورنيا.

وأعاد القيصر نشر اللقطة عبر حسابه على “انستقرام”، معقباً عليها: “ألتقيكم في كاليفورنيا”.

وتصدرت صورة كاظم الساهر في المطار، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عفوية القيصر وتواضعه بها.

بينما تعاطف البعض معه، مشيرين إلى أن طريقة جلوس كاظم توحي بشعوره بالتعب والإرهاق.

“كاظم السافل”.. عراقيون يهاجمون كاظم الساهر بشراسة وألفاظ خارجة لهذا السبب!

وعلى صعيد آخر، سيطل كاظم الساهر بعد غد الجمعة على جمهوره في برنامج معكم منى الشاذلي. على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء. وبمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.

ذكريات وأسرار

ويروي الفنان العراقي خلال الحلقة، الكثير من المواقف التي مر بها في مشواره الفني، ويتذكر تجارب ملهمة في مسيرته يكشف عنها للمرة الأولى.

كما يتضمن اللقاء ذكريات يرويها القيصر لأول مرة عن سبب وكيفية إطلاق اسم الساهر عليه. ورأي والده به. ودراسته في معهد الموسيقى في بغداد.

وسيؤدي القيصر في الحلقة، عدداً من الأغنيات التي تميز بها في مشواره الفني وبعض من أغاني التراث العراقي.

أغنية جديدة للقيصر

وستشهد الحلقة، تأدية كاظم أغنية جديدة لأول مرة من كلماته وألحانه، كهدية للبرنامج.

ويتحدث الساهر مع منى الشاذلي عن جلسات العمل مع الشاعر السوري الكبير نزار قباني لاختيار القصائد التي قدمها.

كما يكشف الفنان العراقي كيف اضطر لتغيير بعض العبارات والكلمات في القصائد، للإفلات من رفض الرقابة.

“سنغزو العالم العربي”

ولأول مرة، يروي الساهر سر قصيدة نزار قباني التي لحنها بنفسه، وبقيت لديه سنوات عدة قبل أن يؤديها.

كما يكشف  وكيف ولماذا قال له نزار قباني “سنغزو العالم العربي”.

وسيشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر، الابن الأصغر لقيصر الغناء العربي.

ويتلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو ويجيب عليها، ثم يتوجه إليهم ويصافحهم جميعاً.

هاني شاكر منع كاظم الساهر من الغناء في مصر 10 سنوات.. تفاصيل ما كشفه إعلامي شهير!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“كاظم السافل”.. عراقيون يهاجمون كاظم الساهر بشراسة وألفاظ خارجة لهذا السبب!

حياتنا

كاظم الساهر يتقاضى أجراً خيالياً في حلقته مع منى الشاذلي وحفلاته في مصر!

حياتنا

 كاظم الساهر يرتعب بسبب تصرف امرأة أثناء غنائه في دار الأوبرا المصرية ثم يلبي طلبها بهدوء! (فيديو)

حياتنا

هاني شاكر منع كاظم الساهر من الغناء في مصر 10 سنوات.. تفاصيل ما كشفه إعلامي شهير!

حياتنا

تسريب فيديو لكاظم الساهر منعه التلفزيون العراقي من العرض! (شاهد)

حياتنا

كاظم الساهر يعلن وفاة والدة أبنائه .. من هي “عروبة” التي انفصل عنها قبل 20 سنة!؟

حياتنا

الموت يفجع كاظم الساهر في ثاني أيام السنة الجديدة!

حياتنا

فيفي عبده تفقد عقلها في وصلة رقص على أغنية كاظم الساهر و”تلطم”! فيديو

حياتنا

فيفي عبده: نزار قباني غازلني والقرآن لا يفارق لساني!

حياتنا

الفنانة شهد برمدا تثير الجدل: رأيت الرسول في المنام ووجهني لهذا الأمر .. وعائلتها تطلب منها تغيير اسمها!

حياتنا

تصريح مُفاجئ من حسناء عراقية أفزعت كاظم الساهر قبل عامين بما فعلته على المسرح!

حياتنا

فضيحة تلاحق الفنان كاظم الساهر بعد 40 سنة.. هذا ما فعله مع عائلة عراقية قبل الشهرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا