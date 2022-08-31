رسالة مؤثرة من ابنة الكاتب إبراهيم المعمري المسجون تدمي قلوب العُمانيين (شاهد)

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وطن- نشرت نهيل إبراهيم المعمري، ابنة الكاتب الصحفي العماني إبراهيم المعمري المسجون منذ عام 2016، مقطع فيديو مؤثر يكشف عن مرارة أيامها في ظل غياب والدها رئس تحير صحيفة الزمان التي تم إغلاقها بسبب تكالب المطالبات المالية بعد اغلاق الصحيفة منذ ٦ أعوام.

وقالت “المعمري” في تغريدة لها رصدتها “وطن” أرفقت بها مقطع فيديو يعبر عن حالتها بسبب غياب والدها عنها:” أرسل رساله لعمان لعلها تسمع صوت ابنته التي تتألم لأبيها”.

وتساءلت قائلة:” أتضيق الأرض بأبنائها يا بلادي؟”.

#ابراهيم_والزمن بقلم ابنته#جريدة_الزمن #أبراهيم_المعمري أرسل رساله لعمان لعلها تسمع صوت ابنته

التي تتألم لأبيها أتضيق الأرض بأبنائها يا بلادي؟ pic.twitter.com/DPibfIcKh7 — نَهيلْ المَعْمري (@nahil_164) August 30, 2022

كما طالبت في تدوينة أخرى من الجميع مساعدتها في نشر رسالتها، قائلة:” ساعدوني في نشرها لا ضيق الله على أحد أبداً”.

ساعدوني في نشرها لا ضيق الله على أحد أبداً .. — نَهيلْ المَعْمري (@nahil_164) August 30, 2022

رسالة ابنة الكاتب الصحفي إبراهيم المعمري، أثارت تعاطف الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين العمانيين، الذي عبروا عن تضامنهم الكبير مع رسالتها.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي العماني نصر البوسعيدي:” سجنه ألم عُمان كلها.. اسأل الله أن يأتيه الفرج من السلطان ليعود لعائلته بعد كل هذا الألم.. الحريه لإبراهيم المعمري وكل العذر لفداحة تقصيرنا.. يا الله رحمتك”.

سجنه ألم #عُمان كلها..

اسأل الله أن يأتيه الفرج من السلطان ليعود لعائلته بعد كل هذا الألم.. #الحريه_لإبراهيم_المعمري وكل العذر لفداحة تقصيرنا..

يا الله رحمتك.. — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 30, 2022

وعبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الشاعر عن تضامنه مع رسالة ابنة “المعمري” قائلا:”اتعبتينا يا اخت نهال والله مؤلم جدا ان تتعرضوا لهذه المحنة العصيبة، الاخوة في وسائل التواصل الاجتماعي من يمثلون الجهات(…) ان دوركم وامانتكم هو نقل هذا المطالبات الى الجهات المعنية في البلاد فابنة عُمان وأسرتها لا تستحق هذه المعاناة.”

اتعبتينا يا اخت نهال والله مؤلم جدا ان تتعرضو لهذه المحنة العصيبة ، الاخوة في وسائل التواصل الاجتماعي من يمثلون الجهات، @Oman_GC @caajoman @RoyalOmanPolice @Oman_rca ان دوركم وامانتكم هو نقل هذا المطالبات الى الجهات المعنية في البلاد فابنت عُمان وأسرتها لا تستحق هذه المعاناة. — مصطفى الشاعر 🇴🇲🇵🇸 (@Mustafa_549) August 30, 2022

من جانبه، قال الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي:” فك الله أسر الزميل والصديق ورفيق الدرب ابوعبدالله، وعسى ان تشهد الايام القادمة نهاية هذه القصة المؤلمة.”

فك الله أسر الزميل والصديق ورفيق الدرب ابوعبدالله، وعسى ان تشهد الايام القادمة نهاية هذه القصة المؤلمة. — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) August 30, 2022

وعلق رجل الاعمال والدبلوماسي العماني السابق، الدكتور سمير البحراني، قائلا:” هذا الرجل نسيناه جميعا.. كما نسينا فضيلة الشيخ القاضي علي النعماني.. فما لهذا الرجل من فضل معرفي ومعلوماتي كبير.. كان يجب ان يكرم.. ويعاد له وللشيخ على النعماني اعتبارهما.. وتكريمهما..”

هذا الرجل نسيناه جميعا.. كما نسينا فضيلة الشيخ القاضي علي النعماني.. فما لهذا الرجل من فضل معرفي ومعلوماتي كبير.. كان يجب ان يكرم.. ويعاد له وللشيخ على النعماني اعتبارهما.. وتكريمهما.. — 🇴🇲Dr. Samir Al Bahrani (@samir8088) August 31, 2022

من جانبه، أشاد الكاتب زكريا المحرمي بما فعلته ابنة “المعمري” قائلا:” رائع يا نهيل فبمثلك يفخر الآباء”.

رائع يا نهيل فبمثلك يفخر الآباء — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 30, 2022

وكانت محكمة عمانية قد قضت في أيلول/سبتمبر 2016 باغلاق صحيفة الزمن بشكل نهائي وبسجن 3 من صحفييها بتهم تتضمن “تقويض هيبة الدولة”، بعد نشر الصحيفة مقالات عن فساد مزعوم في السلك القضائي العماني.

وأصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحفييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة.

وجاء في منطوق الحكم الذي اصدرته المحكمة ان الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”.

وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

ومع انتهاء محكوميته، عاد الكاتب الصحفي للسجن بسبب حجم الديون الضخمة التي عليه والتي سبّبها قرار إغلاق الصحيفة.

وسبق أن كشف مراسل “بلومبرغ” في سلطنة عمان تركي البلوشي، بأن “المعمري” يواجه بين فترة وأخرى قضايا مدنية متعلقة بمطالبات مالية ترتبت عليه بعد إغلاق مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان”.