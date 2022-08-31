الرئيسيةالهدهدرسالة مؤثرة من ابنة الكاتب إبراهيم المعمري المسجون تدمي قلوب العُمانيين (شاهد)
الهدهد

رسالة مؤثرة من ابنة الكاتب إبراهيم المعمري المسجون تدمي قلوب العُمانيين (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابنة إبراهيم المعمري المسجون watanserb.com
ابنة إبراهيم المعمري المسجون
- Advertisement -

وطن- نشرت نهيل إبراهيم المعمري، ابنة الكاتب الصحفي العماني إبراهيم المعمري المسجون منذ عام 2016، مقطع فيديو مؤثر يكشف عن مرارة أيامها في ظل غياب والدها رئس تحير صحيفة الزمان التي تم إغلاقها بسبب تكالب المطالبات المالية بعد اغلاق الصحيفة منذ ٦ أعوام.

وقالت “المعمري” في تغريدة لها رصدتها “وطن” أرفقت بها مقطع فيديو يعبر عن حالتها بسبب غياب والدها عنها:” أرسل رساله لعمان لعلها تسمع صوت ابنته التي تتألم لأبيها”.
وتساءلت قائلة:” أتضيق الأرض بأبنائها يا بلادي؟”.

كما طالبت في تدوينة أخرى من الجميع مساعدتها في نشر رسالتها، قائلة:” ساعدوني في نشرها لا ضيق الله على أحد أبداً”.

حالته الصحية متدهورة .. مسؤول تحرير “الزمن” العُمانية يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه

رسالة ابنة الكاتب الصحفي إبراهيم المعمري، أثارت تعاطف الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين العمانيين، الذي عبروا عن تضامنهم الكبير مع رسالتها.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي العماني نصر البوسعيدي:” سجنه ألم عُمان كلها.. اسأل الله أن يأتيه الفرج من السلطان ليعود لعائلته بعد كل هذا الألم.. الحريه لإبراهيم المعمري وكل العذر لفداحة تقصيرنا.. يا الله رحمتك”.

وعبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الشاعر عن تضامنه مع رسالة ابنة “المعمري” قائلا:”اتعبتينا يا اخت نهال والله مؤلم جدا ان تتعرضوا لهذه المحنة العصيبة، الاخوة في وسائل التواصل الاجتماعي من يمثلون الجهات(…) ان دوركم وامانتكم هو نقل هذا المطالبات الى الجهات المعنية في البلاد فابنة عُمان وأسرتها لا تستحق هذه المعاناة.”

من جانبه، قال الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي:” فك الله أسر الزميل والصديق ورفيق الدرب ابوعبدالله، وعسى ان تشهد الايام القادمة نهاية هذه القصة المؤلمة.”

وعلق رجل الاعمال والدبلوماسي العماني السابق، الدكتور سمير البحراني، قائلا:” هذا الرجل نسيناه جميعا.. كما نسينا فضيلة الشيخ القاضي علي النعماني.. فما لهذا الرجل من فضل معرفي ومعلوماتي كبير.. كان يجب ان يكرم.. ويعاد له وللشيخ على النعماني اعتبارهما.. وتكريمهما..”

من جانبه، أشاد الكاتب زكريا المحرمي بما فعلته ابنة “المعمري” قائلا:” رائع يا نهيل فبمثلك يفخر الآباء”.

وكانت محكمة عمانية قد قضت في أيلول/سبتمبر 2016 باغلاق صحيفة الزمن بشكل نهائي وبسجن 3 من صحفييها بتهم تتضمن “تقويض هيبة الدولة”، بعد نشر الصحيفة مقالات عن فساد مزعوم في السلك القضائي العماني.
وأصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحفييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة.
وجاء في منطوق الحكم الذي اصدرته المحكمة ان الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”.
وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.
ومع انتهاء محكوميته، عاد الكاتب الصحفي للسجن بسبب حجم الديون الضخمة التي عليه والتي سبّبها قرار إغلاق الصحيفة.
وسبق أن كشف مراسل “بلومبرغ” في سلطنة عمان تركي البلوشي، بأن “المعمري” يواجه بين فترة وأخرى قضايا مدنية متعلقة بمطالبات مالية ترتبت عليه بعد إغلاق مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

إيدي كوهين يزعم: نوري المالكي هرب إلى سلطنة عمان

الهدهد

صحيفة لندنية مموّلة من الإمارات تهاجم سلطنة عُمان وتوجّه لها اتهاماً خطيراً!

اقتصاد

“رئيس بورصة مسقط” يكشف عن أسماء الدول الأكثر استثماراً في سلطنة عمان!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

اقتصاد

بلومبرغ: استعدادات سعودية عُمانية لمونديال قطر والإمارات المستفيد الأكبر بسبب الخمور!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

الهدهد

اعتصام سلمي في سلطنة عمان.. هل يستجيب السلطان للسرحاني ورفاقه؟

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 27 أغسطس 2022

الهدهد

سلطنة عمان .. ما مصير شخصين سقطا أثناء تسلق جبل بولاية سدح؟!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا