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رياضة

ديبالا يقود روما إلى صدارة الكالتشيو بعد الفوز على مونزا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ديبالا يقود روما إلى صدارة الدوري الإيطالي watanserb.com
ديبالا يقود روما إلى صدارة الدوري الإيطالي
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وطن- قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريق روما، إلى صدارة الدوري الإيطالي(الكالتشيو) بشكل مؤقت، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في منافسات الجولة ال4، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأولمبيكو).

أهداف ديبالا مع روما الإيطالي

وافتتح صاحب الأرض روما أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال18 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، كما وعزز ذات اللاعب بهدف ثاني للفريق عند الدقيقة ال32.

وأحرز الهدف الثالث لصالح روما (الذئاب)، في الدقيقة ال61 من توقيع اللاعب روجيز إيبانيز.

ونجح الأرجنتيني ديبالا، بعد تسجيله أهدافه الأولى مع فريق روما، منذ الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، في قيادة الفريق إلى صدارة الدوري الممتاز بشكل مؤقت. كما ووصل اللاعب إلى الهدف رقم ال100 حتى الآن.

مباراة روما ومونزا

وشهدت مباراة روما ومونزا، الإثارة والقوة بين الفريقين على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصل عدد تسديدات روما باتجاه شباك المرمى برصيد 15 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 39%.

على عكس الفريق المنافس مونزا الذي وصل عدد تسديداته إلى 13 تسديدة، لكنه تفوق على المستضيف للمواجهة روما على صعيد الاستحواذ بنسبة 61%.

وخاض فريق روما (الذئاب)، منذ بداية مشواره في الدوري الإيطالي للموسم الجديد، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، 4 مواجهات حتى الآن. حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات والتعادل الإيجابي أمام يوفنتوس (السيدة العجوز).

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق روما صدارة الدوري الإيطالي (الكالتشيو) بشكل مؤقت. برصيد 10 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + صفحة الدوري الإيطالي + صفحة روما
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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