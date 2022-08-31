خبير سيبراني يكشف مفاجأة عن اختراق صفحة “المغرب الفاسي”

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وطن – أثارت الأخبار المتداولة حول تعرض صفحة نادي “المغرب الرياضي الفاسي” لكرة القدم، التي ينشر فيها النادي كل مستجدات الفريق وأخباره الحصرية وانتداباته للاختراق، الجمعة، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

حيث تم حذف شعار الفريق وصورة البروفايل الرسمية من الصفحة، وقد نشر المُخترقون فيديوهات عن الحياة البرية وعن الحيوانات البرية.

اختراق صفحة “الماص”

وقد وجدت عملية الاختراق هذه صدى لها بين المتابعين، خاصة وأن المخترقين ينشرون- حتى اللحظة- فيديوهات حول الضفادع والتماسيح ومواضيع أخر تهتم بالطبيعة.

إلى ذلك، فقد أشعلت حادثة قرصنة صفحة المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، الكثير من الأسئلة خاصة حول الأمن الرقمي ولكن الأهم من ذلك كيف يمكن استرجاع الصحفة بعد قرصنتها.

وتداولت العديد من الصفحات في المغرب تدوينة تناقلتها عن صفحة “الجيل الذهبي 1946 “، تتحدث فيها الصفحة- وفقا للخبير في الأمن السيبراني زكرياء العلوي- عن الأسباب التي أدت إلى قرصنة الصفحة ولكن أيضا عن الحلول الممكنة لاسترجاعها.

هل يمكن استرجاعها.. خبير في الأمن السيبراني يجيب؟

ويقول زكرياء العلوي أن السبب الأول “لاختراق الصفحة جاء من خلال أحد المسؤولين الذي كان يعمل “ب الأوطو لايك ” هو الذي سمح لهم بالدخول إلى الصفحة وهذه التقنية يستعملها عدة أندية مشهورة في المغرب”.

أما عن السبب الثاني فهو أن “هاتف أحد المشرفين على الصفحة مُخترق، وللإشارة فإن الاختراق الذي في الصفحة ليس من طرف شخص معين ولكن هو اختراق أوتوماتيكي (عن طريق التطبيق المحمل في الهاتف).”

وأوضح: “لذلك لم يتم تغيير أو حذف المنشورات أو إضافة صور، والفيديوهات التي تنشر فهي تنشر بشكل تلقائي في جميع الصفحات المخترقة بما فيها صفحة النادي”.

وفي علاقة باسترجاع الصفحة في حد ذاتها صرح زكرياء العلوي، بأن” الشخص الذي قام بتوثيق الصفحة عن طريق الإيميل، هو المسؤول عن الصفحة وبإمكانه التواصل مع إدارة الفيسبوك لاسترجاع الصفحة بسهولة “.

تفاعل مغربي واسع

إلى ذلك، فقد لاقت عملية القرصنة التي تعرضت إليها الصفحة المذكورة حملة من التندر والسخرية.

حيث شارك حساب على موقع فيسبوك، يحمل اسم “البرجوازي”، أحد المنشورات في الصفحة المقرصنة، وهو عبارة عن فيديو عن “حياة السحالي”، وهو يتندّر من تحول صفحة النادي الرياضي الفاسي إلى إحدى صفحات ناشيونال جيوغرافيك التي تُعنى بالطبيعة.

فيما كتب صاحب حساب آخر، إسمه أمين، عن أن الصفحة المغربية قد وقع قرصنتها من قبل شخص هندي.