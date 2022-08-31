جورج الراسي.. هذا ما لاحظته شقيقته نادين على “التابوت” الذي وُضع داخله! (فيديو)

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وطن– تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن التابوت الذي وضع به شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، والذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير الاثنين .

لم يسعه التابوت

وقالت نادين الراسي، إن التابوت الذي وضع به جورج لم يسعه بسبب السعادة العارمة التي كان بها.

وكشفت شقيقة جورج الراسي، أن عائلتهما قررت أن تلبسه بدلة بدلاً من تكفينه بالأبيض.

وتابعت في لقاء لبرنامج “عرب وود”: “جورج أكتافه كانوا ضيقين على التابوت، لأن الدنيا كلها ما كانت سيعاه. وكان لابس بدلة كتير حلوة، وحياة ولادي لو بتحطوا المايكرفون في إيده تحسه بده يغني“.

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وتحدثت نادين الراسي عن معاناتها بعد وفاة شقيقها جورج من ضعف الإيمان. وأردفت: “بدعي الله يقوي لي إيماني، لأن بقالي 3 أيام إيماني مش صح. يا رب رجع لي إيماني بسرعة، لتخليني أتقبل ما حدث، ولو جورج زعلك بمرة، أنا اللي قلتله يعمل هيك. دخيلك استقبله بملكوتك“.

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ليس قضاء وقدر

وشيّع مئات اللبنانيين جثمان جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، على وقع أنغام فرقة موسيقية شاركت في الجنازة، وهتافات المشاركين.

واعتبرت نادين الراسي، أن وفاة شقيقها ليس قضاء وقدراً، بل نتيجةَ إهمال من قبل الدولة، متوعّدة أن المسببين له سيدفعون الثمن.

وأكدت نادين الراسي في تصريح لمجلة “الجرس”، أن شقيقها كان بارعاً في قيادة السيارات. معقّبة: “هيدا قتل مش حادث. مسؤولية وزارة الأشغال، المهندس اللي اشتغل الطريق”.

وتابعت: “دم جورج ما بيروح هدر، لو بيكلفني الشي عمري، كل شي بكف ودم جورج بكف. وبدي أرفع دعوى على وزير الأشغال. والله لأحرقله قلبه زي ما حرق قلبي. بدي أفوت عالحبس؟ ما في مشكلة، آكلة شاربة نايمة”.

وفاة جورج الراسي

و توفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية.

وكانت السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، وتوفيت أيضاً.

وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب القتيلين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.