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رياضة

جنون كرة القدم .. مشجع يغير اسم زوجته إلى البرازيلي تاليسكا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي watanserb.com
أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي
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وطن – ذكرت تقارير صحفية تركية، عن تقديم مشجع مهوس وعاشق لكرة القدم، على تغيير اسم زوجته إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا 28 عاماً لاعب نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة (cumhuriyet) التركية، عن قيام مواطن تركي مشجع لكرة القدم، بتقديم طلب إلى الحكومة الإلكترونية في بلدية ديار بكر. لتغيير اسم زوجته إلى اللاعب البرازيلي أندرسن تاليسكا نجم فريق النصر السعودي.

وكان البرازيلي تاليسكا سبق وأن لعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، من بوابة فريق بشكتاش على سبيل الإعارة لموسمين خلال الفترة ما بين 2016-2018. حيث شارك في 55 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً أكثر من 27 هدفاً.

مشجع مهوس يغير اسم زوجته إلى تاليسكا

وأضافت الصحيفة، ” المديرية العامة للسكان والمواطنة في وزارة الداخلية التركية، مكنت المواطنين من تقديك طلبات لتغيير أسمائهم وألقابهم، التي لا تتناسب مع الأخلاق العامة أو حتى سخيفة. أو بها أخطاء إملائية لمكان السكن”.

كما وأردفت، ” مواطن تركي يدعى فيسي جيفيك، يسكن في منطقة ديار بكر يلعب مع فريق جانكايا بليدي سبور لكرة الصالات في أنقرة، قدم لتقديم اسمه إلى النجم الجزائري رشيد غزال لاعب نادي بشكتاش”.

تعليق زوجة المواطن التركي

ولم يتوقف المواطن التركي جيفيك على هذا الطلب فحسب، بل قام بتغيير اسم نجله إلى ريكاردو كواريسما نجم الكرة البرتغالية، كما وتغيير اسم نجلته إلى الفنانة البريطانية آنا ماري.

كما وعلقت زوجة المشجع المهوس في عالم الكرة المستديرة والعاشق لنجومها هاليد جيفيك، ” إنني أرحب بالأسماء الأجنبية وراضية على تغيير اسمها بسبب حبي لزوجي”.

تاليسكا والنصر السعودي

وانتقل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف النصر السعودي في صيف عام 2021، قاماً من صفوف نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

كما ويعد تاليسكا من أكثر اللاعب الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين قيمة تسويقية، حيث يبلغ صفقة التعاقد معه 13 مليون يورو. فيما لم يتوج بعد بأي من الألقاب مع النصر منذ قدومه العام الماضي.

وجاء فريق النصر السعودي في المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط الأولى مع اتحاد جدة المتصدر بشكل مؤقت حتى يومنا هذا.

المصدروطن + cumhuriyet
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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