جنون كرة القدم .. مشجع يغير اسم زوجته إلى البرازيلي تاليسكا

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وطن – ذكرت تقارير صحفية تركية، عن تقديم مشجع مهوس وعاشق لكرة القدم، على تغيير اسم زوجته إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا 28 عاماً لاعب نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة (cumhuriyet) التركية، عن قيام مواطن تركي مشجع لكرة القدم، بتقديم طلب إلى الحكومة الإلكترونية في بلدية ديار بكر. لتغيير اسم زوجته إلى اللاعب البرازيلي أندرسن تاليسكا نجم فريق النصر السعودي.

وكان البرازيلي تاليسكا سبق وأن لعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، من بوابة فريق بشكتاش على سبيل الإعارة لموسمين خلال الفترة ما بين 2016-2018. حيث شارك في 55 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً أكثر من 27 هدفاً.

مشجع مهوس يغير اسم زوجته إلى تاليسكا

وأضافت الصحيفة، ” المديرية العامة للسكان والمواطنة في وزارة الداخلية التركية، مكنت المواطنين من تقديك طلبات لتغيير أسمائهم وألقابهم، التي لا تتناسب مع الأخلاق العامة أو حتى سخيفة. أو بها أخطاء إملائية لمكان السكن”.

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مشجـع تركي يُقدم طلبًا رسميـًا بتغيير اسـم زوجته إلى "أندرسون تاليسكـا" 😅.#Sky pic.twitter.com/y0SBwVcTjC — سـكـاي النصر | SKYNFC (@SkyNfc1) August 29, 2022

كما وأردفت، ” مواطن تركي يدعى فيسي جيفيك، يسكن في منطقة ديار بكر يلعب مع فريق جانكايا بليدي سبور لكرة الصالات في أنقرة، قدم لتقديم اسمه إلى النجم الجزائري رشيد غزال لاعب نادي بشكتاش”.

تعليق زوجة المواطن التركي

ولم يتوقف المواطن التركي جيفيك على هذا الطلب فحسب، بل قام بتغيير اسم نجله إلى ريكاردو كواريسما نجم الكرة البرتغالية، كما وتغيير اسم نجلته إلى الفنانة البريطانية آنا ماري.

كما وعلقت زوجة المشجع المهوس في عالم الكرة المستديرة والعاشق لنجومها هاليد جيفيك، ” إنني أرحب بالأسماء الأجنبية وراضية على تغيير اسمها بسبب حبي لزوجي”.

اقدم اب من ديار بكر بطلب الى الجهات الرسمية لتغيير اسمه إلى "رشيد غزال" كما قد اضاف عبر لقاء اجري معه صباح اليوم: سأقدم طلباً لتغير اسم زوجتي ايضاً الى "اندرسون تاليسكا"

علماً انه قد أطلق مسبقاً على ابنه اسم

" كواريزما " 😅 pic.twitter.com/GjEXhkqvdW — 𓂆 | 🦅 (@SenoritaShoog) August 29, 2022

تاليسكا والنصر السعودي

وانتقل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف النصر السعودي في صيف عام 2021، قاماً من صفوف نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

كما ويعد تاليسكا من أكثر اللاعب الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين قيمة تسويقية، حيث يبلغ صفقة التعاقد معه 13 مليون يورو. فيما لم يتوج بعد بأي من الألقاب مع النصر منذ قدومه العام الماضي.

وجاء فريق النصر السعودي في المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط الأولى مع اتحاد جدة المتصدر بشكل مؤقت حتى يومنا هذا.