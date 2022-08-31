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جزائري بعنابة قتل أولاده الثلاثة وذبح زوجته ثم قفز من الطابق الرابع

باسل النجار
كتب باسل النجار
جريمة عنابة watanserb.com
صور الأطفال الثلاثة الذين وجدوا جثثا هامدة في منزلهم إثر اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون
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وطن – كشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل جريمة مروعة وصادمة أقدم عليها مواطن جزائري في ولاية عنابة شمال شرق البلاد، حيث قام بقتل أبنائه الثلاثة وزوجته ثم ألقى بنفسه من شرفة المنزل.

جريمة تهز ولاية عنابة في الجزائر

وبحسب موقع “الخبر” الجزائري، فإن هذه الجريمة البشعة وقعت في حي “الوئام الوطني”، حيث تلقت السلطات الأمنية في عنابة، بلاغا من مواطنين، يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة (تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنوات.”

وعثرت قوات الأمن بمجرد وصولها للعنوان المشار إليه على رب الأسرة أسفل العقال غارق في دمائه، وبه كسور وإصابات خطيرة بعدما ألقى بنفسه من شرفة المنزل في الطابق الرابع عقب قتله أبنائه وزوجته.

وبصعود عناصر الأمن من ولاية عنابة للشقة مسرح الجريمة في “الترقية العقارية الوئام” بحي “جبانة اليهود”، عثر على الأطفال الثلاثة جثثا هامدة وعليهم أثار الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

أما الزوجة فتم العثور عليها غارقة في دمائها داخل إحدى الغرف، بعدما تعرضت حسب المعلومات المتداولة، إلى الذبح بآلة حادة على مستوى الرقبة.

والزوج الذي وجد غارقا في دمائه أسفل العقار تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي “ابن رشد”، وبه إصابات خطيرة في الرأس والحوض.

روايات متضاربة

ونقل موقع “الخبر” الجزائري نقلا عن بعض الشهود، أن الزوج القاتل ربما أقدم على جريمته وذبح زوجته انتقاما منها، بسبب عدم تحمله عند عودته إلى المنزل للمشهد المروع، ورؤيته لأولاده الثلاثة جثثا هامدة وعليهم آثار الاختناق.

وتحميله، حسب نفس المعلومات المتداولة، المسؤولية إلى الزوجة التي غادرت المنزل دون علمه، وتركت الأطفال لوحدهم.

وأضافت مصادر “الخبر” أن الأب لم يتحمل قسوة المشهد، وحاول بعد ارتكابه لجريمة قتل زوجته الانتحار، برمي نفسه من الطابق الرابع للعمارة، ما تسبب له في إصابات خطيرة.

وتبقى الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة المروعة غير معلومة ولا مؤكدة إلى الآن، إلى حين انتهاء التحريات الأمنية، لاسيما وإن تعدد الفرضيات حول ملابسات الجريمة، زادت من الموقف تعقيدا. حيث هناك أيضا من يقول بأن سبب وقوع الحادث يعود إلى تعرض العائلة إلى اعتداء من طرف مجهولين، بحسب ما ذكر موقع “الخبر”.

وتناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الساعات الماضية، وفور انتشار خبر الحادث فيديوهات حول مكان وقوع الجريمة، وصور الأطفال الثلاثة رفقة والدتهم في بهو إحدى المدارس الابتدائية، حاملين شهادات التفوق المدرسي.

وحملت التعليقات ردود حزينة من طرف النشطاء، فضلا عن شهادات من طرف جيران وأقارب الضحايا، تذكر بحسن أخلاق وتربية الأب وجميع أفراد العائلة.

المصدرالخبر + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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