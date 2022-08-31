جزائري بعنابة قتل أولاده الثلاثة وذبح زوجته ثم قفز من الطابق الرابع

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وطن – كشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل جريمة مروعة وصادمة أقدم عليها مواطن جزائري في ولاية عنابة شمال شرق البلاد، حيث قام بقتل أبنائه الثلاثة وزوجته ثم ألقى بنفسه من شرفة المنزل.

جريمة تهز ولاية عنابة في الجزائر

وبحسب موقع “الخبر” الجزائري، فإن هذه الجريمة البشعة وقعت في حي “الوئام الوطني”، حيث تلقت السلطات الأمنية في عنابة، بلاغا من مواطنين، يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة (تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنوات.”

وعثرت قوات الأمن بمجرد وصولها للعنوان المشار إليه على رب الأسرة أسفل العقال غارق في دمائه، وبه كسور وإصابات خطيرة بعدما ألقى بنفسه من شرفة المنزل في الطابق الرابع عقب قتله أبنائه وزوجته.

وبصعود عناصر الأمن من ولاية عنابة للشقة مسرح الجريمة في “الترقية العقارية الوئام” بحي “جبانة اليهود”، عثر على الأطفال الثلاثة جثثا هامدة وعليهم أثار الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

🔴👈 #عنابة … صور الأطفال الثلاثة الذين توفوا اليوم إثر الفاجعة الأليمة الذي هزت حي #جبانة_ليهود 💔🥺

رحمهم الله… إنا لله وإنا إليه راجعون 🤲 pic.twitter.com/3RHexfoRZn — خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) August 31, 2022

أما الزوجة فتم العثور عليها غارقة في دمائها داخل إحدى الغرف، بعدما تعرضت حسب المعلومات المتداولة، إلى الذبح بآلة حادة على مستوى الرقبة.

والزوج الذي وجد غارقا في دمائه أسفل العقار تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي “ابن رشد”، وبه إصابات خطيرة في الرأس والحوض.

روايات متضاربة

ونقل موقع “الخبر” الجزائري نقلا عن بعض الشهود، أن الزوج القاتل ربما أقدم على جريمته وذبح زوجته انتقاما منها، بسبب عدم تحمله عند عودته إلى المنزل للمشهد المروع، ورؤيته لأولاده الثلاثة جثثا هامدة وعليهم آثار الاختناق.

رحم الله السيدة سامية وأولادها الثلاثة النجباء الذين قتلوا ليلة البارحة في منزلهم العائلي بحي بوزراد حسين والشفاء العاجل لرب العائلة جمال في انتظار جديد حل لغز الجريمة البشعة التي هزت مشاعر سكان مدينة #عنابة #إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون pic.twitter.com/OKhbV8DbhR — السلطة للشعب 7☆8 Power To The People (@7pttp8) August 31, 2022

وتحميله، حسب نفس المعلومات المتداولة، المسؤولية إلى الزوجة التي غادرت المنزل دون علمه، وتركت الأطفال لوحدهم.

وأضافت مصادر “الخبر” أن الأب لم يتحمل قسوة المشهد، وحاول بعد ارتكابه لجريمة قتل زوجته الانتحار، برمي نفسه من الطابق الرابع للعمارة، ما تسبب له في إصابات خطيرة.

#عنابة

#جريمة مروعة هزت ولاية عنابة قبل لحظات من الآن اب يقدم على قتل زوجته دبحا واولاده الثلاثة و يقوم برمي نفسه من اعلى منزله محاولا الانتحار بحي جبانة ليهود بولاية عنابة.

✅لاب نقل على جناح السرعة إلى المستشفى في وضعية وصفت بالخطيرة إلا أنه لا يزال على قيد الحياة. pic.twitter.com/wiujEBe36A — 🇩🇿كريم كومان🇩🇿 (@KarimKomane) August 30, 2022

وتبقى الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة المروعة غير معلومة ولا مؤكدة إلى الآن، إلى حين انتهاء التحريات الأمنية، لاسيما وإن تعدد الفرضيات حول ملابسات الجريمة، زادت من الموقف تعقيدا. حيث هناك أيضا من يقول بأن سبب وقوع الحادث يعود إلى تعرض العائلة إلى اعتداء من طرف مجهولين، بحسب ما ذكر موقع “الخبر”.

فاجـعة أليمة هزت مدينة عنابة

أم و أطفالها الثلاثة قتلتهم عصابة أشرار مجرمين تحت تأثير المخدرات مساء أمس رحمهم الله

إنا لله وإنا اليه راجعون 💔@strictium71 pic.twitter.com/pd9BWsV70w — La libertà | الحرية (@FreedoomDz) August 31, 2022

وتناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الساعات الماضية، وفور انتشار خبر الحادث فيديوهات حول مكان وقوع الجريمة، وصور الأطفال الثلاثة رفقة والدتهم في بهو إحدى المدارس الابتدائية، حاملين شهادات التفوق المدرسي.

وحملت التعليقات ردود حزينة من طرف النشطاء، فضلا عن شهادات من طرف جيران وأقارب الضحايا، تذكر بحسن أخلاق وتربية الأب وجميع أفراد العائلة.