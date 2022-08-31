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رياضة

تشكيلة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أرسنال اليوم watanserb.com
تشكيلة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
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وطن – تشهد تشكيلة أرسنال المتوقعة، مشاركة العديد من النجوم المهمين، أمام الفريق الضيف أستون فيلا، الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب ( الإمارات).

وستنطلق أحداث مباراة أرسنال أمام أستون فيلا القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما بتوقيت دولة مصر ( القاهرة) فستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تشكيلة أرسنال ضد أستون فيلا

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل آرتيتا بتشكيلة أساسية أمام فريق الخصم أستون فيلا، في منافسات الدوري الممتاز ( البريميرليج)، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة: ويليام ساليبا، تاكيهيرو تومياسو، كيران تيرنى، روب هولدينج ( بن وايت).

خط الوسط: مارتين أوديغارد، بوكايو ساكا، جرانيت تشاكا، فابيو فييرا ( توماس بارتي).

مركز الهجوم: غابرييل خيسوس.

كما وسيغيب عن تشكيلة المباراة، النجم المصري الدولي محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال (المدفعجية) بسبب الإصابة.

معلق مباراة أرسنال وأستون فيلا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة أرسنال (المدفعجية) أمام أستون فيلا، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق أرسنال الفوز في 8 مباريات من أصل 11 مباراة أخيرة خاضها، أمام منافسه أستون فيلا في منافسات الدوري الممتاز، وكانت الهزائم الثلاثة لأرسنال خلال الفترة ما بين يوليو 2020 وفبراير 2021.

كما وفاز أستون فيلا على نظيره أرسنال في 4 مواجهات من أصل 13 مباراة، على ميدان الأخير (الإمارات)، ويبقى فريقا تشيلسي ومانشستر سيتي أكثر الفريقين اللذين حققا الفوز على ميدان المدفعجية برصيد 6 مباريات.

ويتصدر فريق أرسنال بالعلامة الكاملة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 12 نقطة، كما وجاء المنافس أستون فيلا في المركز ال16 من الترتيب برصيد 3 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة أرسنال + صفحة أستون فيلا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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