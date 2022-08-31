إطلاق سراح عائشة الماجدي التي اتهمت مستشار حمدوك باغتصاب عاملة نظافة

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وطن – أطلقت السلطات السودانية اليوم سراح الصحفية “عائشة الماجدي”، بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سبيلها والاكتفاء بالمدة التي قضتها في السجن.

وأكد محاميها “علي الشائب ابو دقن” لوسائل إعلام سودانية بأن محكمة الاستئناف قبلت مذكرة محامي الدفاع وقررت الاكتفاء بالمدة التي قضتها الماجدي بالسجن وإطلاق سراحها.

السجن لشهر وإسقاط التعويض

جاء ذلك بعد صدور قرار قضائي بالسجن بحقها لمدة شهر في 18 آب/أغسطس الجاري، وترحيلها لسجن النساء بأم درمان وإسقاط التعويض الذي طالب به الشاكي وهو 15 مليار جنيه.

وذلك في قضية اتهامها العقيد معاش النجومي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، باغتصاب عاملة نظافة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، وفق موقع قناة “الوطن” السودانية.

وكان الحكم على ”الماجدي“ بالسجن أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الصحفية والسياسية بالبلاد.

ولم تسلم الماجدي من الاتهامات حتى وهي وراء القضبان، إّذ أثارت منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف السودانية المحسوبة على النظام شائعة التحرش بها من قبل مسؤول حكومي.

وردت حينها الماجدي في منشور لها على صفحتها بـ ”فيسبوك“: ”ربما سيوفي الناعمة طعنت محل الوجعة وطبقت الكيّة فاتجهوا إلى حرب الشائعات وحملة الاغتيالات الشخصية“.

وأضافت: ”أعرف أنهم بلا أخلاق وبلا شرف، وهم لا يعرفون أني ماجدة حرة وبنت رجال، فغثاؤهم لا يزيدني إلا قوة وصلابة، وكل ما تم بهتاني به هو كذب وضلال ولم يحدث“.

16 بلاغ جنائي ضد صفحات شهرت بها

وبعد هذه الحادثة أعلنت الماجدي أنها دونت 16 بلاغًا جنائيًا في مواجهة صفحات ومستخدمين على مواقع التواصل، روجوا أكاذيب ضدها.

وقالت الماجدي: ”قمت بتدوين 16 بلاغًا تحت ثلاث مواد جنائية، لكل الصفحات من نشر أو نقل أو شير أو علق أو من تعاون في نشر حادثة الإفك التي خاضوا فيها ضدي“.

وأضافت: ”عليه أكربوا قاشكم عفوا ما في ويمة ارحميني ما في“.