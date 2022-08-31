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أول رد فعل من ميلانيا ترامب على مداهمة منزله.. غاضبة بسبب “خزانة ملابسها”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
ميلانيا ترامب
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وطن- كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أول رد فعل ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تجاه عملية البحث والمداهمة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار إيه لاغو، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أنه بينما كان ترامب يشعر بالغضب بشأن البحث، كانت سيدة أمريكا الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، هادئة حول هذا الأمر، لكنها تشعر بالانزعاج الآن من عملية البحث.

وأضافت: “كانت ميلانيا غاضبة من أن خصوصيتها اخترقت، فكونك جزءًا من مدار دونالد ترامب يعني حدوث مثل هذه الأشياء”.

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وأشارت إلى أن ميلانيا كانت أكثر انزعاجًا من أن الناس كانوا في منزلها ويبحثون في خزانة ملابسها.

رغم ذلك، لم تكن سيدة أمريكا الأولى السابقة غاضبة إلى حد الإدلاء ببيان أو الشروع في الدفاع عن ترامب أو الانخراط في كل التبادلات مع حكومة الولايات المتحدة ووزارة العدل وما يفعله الرئيس السابق.

وذكرت الشبكة الأمريكية: “كل ما تريده ميلانيا هو: لا تعبثوا بأشيائي. لا تفتشوا خزانتي”.

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أجروا عملية تفتيش لخزانة ملابس ميلانيا ترامب، وقضوا عدة ساعات في تمشيط المكتب الخاص لدونالد ترامب.

وخلال عملية المداهمة التي جرت قبل أقل من شهر، فقد كسر رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي خزانة الرئيس السابق أيضا، وعبثوا بالأدراج عندما داهموا “مار إيه لاجو.

وركز التفتيش على السجلات الرئاسية والأدلة على المعلومات السرية المخزنة هناك.

وعمل المحققون على تفتيش غرفة النوم الرئيسية، المعروفة باسم غرفة فرساي التي جددتها ميلانيا زوجة ترامب قبل عامين.

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عملية التفتيش أجراها أكثر من 30 عميلًا بملابس مدنية من المنطقة الجنوبية لفلوريدا ومكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، وشملت جميع الأجنحة الخاصة بعائلة ترامب التي تبلغ مساحتها 3000 قدم مربع.

كما تم تفتيش مكتب منفصل وخزانة وغرفة تخزين مغلقة في الطابق السفلي حيث تم تخزين 15 صندوقًا من الورق المقوى من مواد البيت الأبيض.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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