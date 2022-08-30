وليد سليمان يعتزل بعد مشوار حافل بالإنجازات مع الأهلي المصري

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وطن – يعرفهُ الصغير قبل الكبير من عشاق وجماهير نادي الأهلي المصري، إنه الحاوي وليد سليمان صاحب ال37 عاماً، الذي قرر إنهاء مسيرته داخل قلعة المارد الأحمر نهاية هذا الموسم بعد مشوار حافل بالإنجازات والألقاب مع النادي.

فقد غرس نجم الأهلي وليد سليمان، حب الجماهير العاشقة للمساته الساحرة داخل أرضية ملعب المباراة، على الرغم من تراجع مستواه في السنوات الأخيرة الماضية وجلوسه على دكة البدلاء، إلا أنه بقي مع الفريق متجاهلاً البحث عن العروض لإنهاء مسيرته بعيداً عن الأهلي المصري.

تمسك بتحقيق حلمه باللعب للأهلي فعشقته الجماهير الحمراء 🔴 اخر أفراد الجيل الذهبي للمارد الأحمر يعلق حذاءه 🦅 الحــــاوي وليد سليمان مسيرة من العطاء والإنجازات 🎩 pic.twitter.com/dGetHTKhkm — Yallakora (@Yallakoranow) August 29, 2022

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن المصري سليمان قرار اعتزاله كرة القدم عقب حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مع الفريق. بعد تحية جماهير النادي المحبة له، نهاية الموسم بعد مشوار ل11 عاماً.

ألقاب وليد سليمان مع الأهلي المصري

وحصد نجم الأهلي وليد سليمان خلال عطائه الطويل مع المارد الأحمر، 21 بطولة على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين. والدوري المصري الممتاز 6 مرات وغيرها.

وشارك وليد سليمان في 300 مباراة في كافة البطولات المحلية والقارية، استطاع من خلالها تسجيل 75 هدفاً. كما وصنع 50 تمريرة حاسمة لزملائه مع القلعة الحمراء الأهلاوية.

“21 بطولة" أرقام تاريخية للأسطورة وليد سليمان مع النادي الأهلي 👏 pic.twitter.com/jV1k3wRWNa — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 29, 2022

ولا يزال الحاوي سليمان يتربع على صدارة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي المصري في البطولات الأفريقية إلى يومنا هذا.

حكاية انتقال وليد سليمان للأهلي

وانتقل وليد سليمان إلى صفوف فريق الأهلي المصري بعد جدل وصراع كبير على تلك الصفقة، مع غريمه التقليدي الزمالك في عام 2011، بصفقة وصلت قيمتها 8 ملايين جنيه مصري، قادماً من نادي إنبي.

الذهب الذي لا يصدأ.. آخر من تبقى من جيل العظماء

#شكرا_الحاوي_وليد_سليمان pic.twitter.com/zZgDwnapEG — Hossam Noureldin (@hossam_nour74) August 29, 2022

فقد مارس نادي الزمالك الضغط على إدارة إنبي للتوقيع مع سليمان على حساب الأهلي، إلا أن اللاعب فضل الذهاب إلى المارد الأحمر وسط الضغوطات الكبير عليه. حيث وصل به الأمر لدخول المشفى من شدة التعب بشأن هذا الأمر.

كما ولعب مع العديد من الأندية المصرية، من أبرزها حرس الحدود الذي بدأ مسيرته معه في عام 2004، والجونة. وبتروجيت، وإنبي، وآخر المحطات كان النادي الأهلي الذي فضل البقاء معه دون النظر إلى العروض للاحتراف في الخارج.

ويشهر الحاوي سليمان مقولة كان يرددها لزملائه بشأن عدم خوض أي تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية أو حتى الخليجية والعربية، قائلاً لهم: ” نار الأهلي ولا جنة أي نادي أوروبي”.

حفل توديع وليد سليمان

ويتجهز جماهير وعشاق الأهلي توديع نجم الأهلي سليمان، في المباراة الأخيرة على ختام الموسم أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، على الرغم من عدم مشاركته بسبب الإصابة.

يذكر بأن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، بفارق كبير عن بطل الدوري الزمالك برصيد 77 نقطة حتى الآن.