الرئيسيةرياضةوليد سليمان يعتزل بعد مشوار حافل بالإنجازات مع الأهلي المصري
رياضة

وليد سليمان يعتزل بعد مشوار حافل بالإنجازات مع الأهلي المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
وليد سليمان يعتزل كرة القدم بعد مسيرة عطاء وإنجاز طويلة مع الأهلي watanserb.com
وليد سليمان يعتزل كرة القدم بعد مسيرة عطاء وإنجاز طويلة مع الأهلي
- Advertisement -

وطن – يعرفهُ الصغير قبل الكبير من عشاق وجماهير نادي الأهلي المصري، إنه الحاوي وليد سليمان صاحب ال37 عاماً، الذي قرر إنهاء مسيرته داخل قلعة المارد الأحمر نهاية هذا الموسم بعد مشوار حافل بالإنجازات والألقاب مع النادي.

فقد غرس نجم الأهلي وليد سليمان، حب الجماهير العاشقة للمساته الساحرة داخل أرضية ملعب المباراة، على الرغم من تراجع مستواه في السنوات الأخيرة الماضية وجلوسه على دكة البدلاء، إلا أنه بقي مع الفريق متجاهلاً البحث عن العروض لإنهاء مسيرته بعيداً عن الأهلي المصري.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن المصري سليمان قرار اعتزاله كرة القدم عقب حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مع الفريق. بعد تحية جماهير النادي المحبة له، نهاية الموسم بعد مشوار ل11 عاماً.

ألقاب وليد سليمان مع الأهلي المصري

وحصد نجم الأهلي وليد سليمان خلال عطائه الطويل مع المارد الأحمر، 21 بطولة على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين. والدوري المصري الممتاز 6 مرات وغيرها.

وشارك وليد سليمان في 300 مباراة في كافة البطولات المحلية والقارية، استطاع من خلالها تسجيل 75 هدفاً. كما وصنع 50 تمريرة حاسمة لزملائه مع القلعة الحمراء الأهلاوية.

ولا يزال الحاوي سليمان يتربع على صدارة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي المصري في البطولات الأفريقية إلى يومنا هذا.

حكاية انتقال وليد سليمان للأهلي

وانتقل وليد سليمان إلى صفوف فريق الأهلي المصري بعد جدل وصراع كبير على تلك الصفقة، مع غريمه التقليدي الزمالك في عام 2011، بصفقة وصلت قيمتها 8 ملايين جنيه مصري، قادماً من نادي إنبي.

فقد مارس نادي الزمالك الضغط على إدارة إنبي للتوقيع مع سليمان على حساب الأهلي، إلا أن اللاعب فضل الذهاب إلى المارد الأحمر وسط الضغوطات الكبير عليه. حيث وصل به الأمر لدخول المشفى من شدة التعب بشأن هذا الأمر.

كما ولعب مع العديد من الأندية المصرية، من أبرزها حرس الحدود الذي بدأ مسيرته معه في عام 2004، والجونة. وبتروجيت، وإنبي، وآخر المحطات كان النادي الأهلي الذي فضل البقاء معه دون النظر إلى العروض للاحتراف في الخارج.

ويشهر الحاوي سليمان مقولة كان يرددها لزملائه بشأن عدم خوض أي تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية أو حتى الخليجية والعربية، قائلاً لهم: ” نار الأهلي ولا جنة أي نادي أوروبي”.

حفل توديع وليد سليمان

ويتجهز جماهير وعشاق الأهلي توديع نجم الأهلي سليمان، في المباراة الأخيرة على ختام الموسم أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، على الرغم من عدم مشاركته بسبب الإصابة.

يذكر بأن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، بفارق كبير عن بطل الدوري الزمالك برصيد 77 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

إمام عاشور يردُ على اتهامات فتاة بالزواج منها عرفياً (صور)

اقتصاد

مَن هي شركة “رفكو” الراعي العقاري لنادي الأهلي المصري؟!

رياضة

الأضخم في الأندية الأفريقية.. حقيقة تعاقد الأهلي مع الخطوط القطرية

رياضة

الأهلي يستفيد من تعثّر “بيراميدز” بفوز مثير على إنبي (شاهد)

رياضة

تعرّف على أبرز صفقات الأهلي في صيف 2022

رياضة

“رجع فلوس تركي يا مرتضى” هاشتاغ يتصدر تويتر.. ما قصته؟!

رياضة

سبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)

رياضة

هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

رياضة

مَن هو “زكريا الوردي” أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

رياضة

الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

رياضة

مَن هو “محمد رضا بوبو” الذي اشتراه “الأهلي المصري” مقابلَ الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا