الثلاثاء, أغسطس 30, 2022
الرئيسيةالهدهدوفاة أحمد الخليلي.. صفحته نشرت الخبر وهذا ما كشفه الفندق المقيم به
الهدهد

وفاة أحمد الخليلي.. صفحته نشرت الخبر وهذا ما كشفه الفندق المقيم به

باسل النجار
كتب باسل النجار
وفاة أحمد الخليلي watanserb.com
وفاة أحمد الخليلي
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر زعم وفاة اليوتيوبر والناشط الأردني الشهير أحمد الخليلي، هذا الخبر الذي نشر على حسابه بانستغرام بشكل مفاجئ ما أحدث ضجة كبيرة وجدل واسع.

صفحة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي نشرت خبر وفاته

وكان منشور نزل على صفحة “أحمد الخليلي” بانستغرام، يعلن عن وفاته بشكل مفاجئ في مصر دون كشف أي تفاصيل أخرى، ما تسبب بصدمة كبيرة بين متابعيه.

وفاة أحمد الخليلي

المنشور الذي حوى صورة “الخليلي” وعليه شارة الحداد السوداء، كتب به:”الله يرحمك يا حبيبي.. ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر” ددون كشف أي تفاصيل أخرى.

وفيما لم يتم تأكيد خبر وفاة أحمد الخليلي حتى الآن، ذكرت السفارة الأردنية في القاهرة أن تتابع هذا الأمر مع السلطات المصرية بعد الجدل الكبير الحاصل، بشأن خبر وفاة اليوتيوبر الأردني المتداول.

أحمد الخليلي

من جانبه أكد عمار الهندي مراسل قناتي “العربية والحدث” في الأردن، أنه تواصل مع أسرة الشاب الأردني أحمد الخليلي اليوتيوبر الناشط على السوشيال ميديا، وأن أسرته لم تؤكد الخبر حيث أنها لم تتمكن من الوصول إليه حتى الآن.

وقال موضحا:”أنا تابعت هذا الأمر مع مصدر من أسرته وأيضا مع مدير أعماله الأخ شرف الدين قويدر.”

مقتدى الصدر يناشد أنصاره فعل هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا

أسرة أحمد الخليلي تعلق

ولفت “الهندي” إلى أن “المعلومة الحقيقية الثابتة حتى هذه اللحظة هي أن أحمد الخليلي، كان بصدد تصوير إعلان أو شيء قريب من البحر مع ابن عمته في مصر.”

وتابع:”وكان من المفترض أن تكون الهواتف بعيدة عنهم وبالتلي ذهب لتصوير هذا الإعلان.. وبعد ذلك حد نزل هذا الخبر عن وفاته على حسابه على انستجرام.”

وبين:”وبالتالي الأسرة الآن لا يمكنها أن تصل للشباب للتأكد من الخبر ولا يعرفوا حقيقة من الذي نشر هذا الخبر.. وبالتالي لا يمكن تأكيد خبر وفاته.”

واختتم:”ونسأل الله أن لا يكون كذلك وأيضا السفارة الأردنية في مصر تقوم بالتقصي عن الأمر مع الأجهزة الأمنية المصرية.”

الفندق المقيم به في مصر يعلق

المراسل عمار الهندي كشف أيضا أنه اتصل بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر.

وتابع:”أكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه.. نسأل الله أن يكون بخير هو ومن معه.

وتفاعل العديد من المؤثرين الاردنيين والعرب مع المنشور الذي نشر عصر ،الثلاثاء، عن وفاة أحمد الخليلي حيث دخل البعض في صدمة مستغربين من تلك الأنباء، ومتمنيين بأن لا تكون صحيحة خاصة في ظل صعوبة التواصل مع اليوتيوبر الخليلي.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

خبر وفاة أحمد الخليلي كاذب.. حي يرزق واتصل بوالدته وتفاصيل ما حدث

حياتنا

ربى طوابيني ومطعم “سهول سحاب”.. “بوست” أبكى الأردنيين وغيّر حياة عائلة

الهدهد

جلاء “ام صيحون”.. حكاية توطين ”البدول“ القادمين من كهوف البترا

تقارير

رجوة آل سيف.. موقع بريطاني يكشف أسباب اختيار سعودية لتكون ملكة الأردن المستقبلية؟

الهدهد

تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب الأردن.. و5 نصائح للتعامل معها

الهدهد

فيديو انتحار ميرونا عصفور غير موجود وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

حياتنا

عائلة ميرونا عصفور تفجر مفاجأة: “بعض ما تمّ تداوله محض أكاذيب”.. وهذا ما حدث

الهدهد

قاذفات أردنية في أيدي الجيش الأوكراني.. هل انضمّ الأردن للحلف الغربي ضد روسيا؟!(شاهد)

الهدهد

كاتب إماراتي يدعو لتدويل القدس الشريف وسحْب الوصاية الأردنية عنها! (شاهد)

الهدهد

أبعاد سياسية لخطوبة ولي عهد الأردن من السَعودية “رجوة آل سيف”

الهدهد

تحرّك أردني صادم بشأن الفلسطينيين المسافرين عبر مطار رامون.. واشتية يخاطب الاحتلال

الهدهد

جريمة هزّت الأردن.. زوج انهال على زوجته طعناً حتى الموت ومفاجأة عن هويته!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

خبر وفاة أحمد الخليلي كاذب.. حي يرزق واتصل بوالدته وتفاصيل ما حدث

أسد يقتل رجلاً حاول “سرقة” شبل أبيض نادر! (صور)

ضاحي خلفان: أتبرأ من العرب ولا يشرفني الانتماء لهم في هذه الحالة

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بهاتين الصورتين! (شاهد)

مقتدى الصدر يناشد أنصاره فعل هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا

رامي مخلوف يهدد ابن عمته بشار الأسد “بظهور المهدي المنتظر”

لماذا لا ينصح بحمل حقيبة سوداء أثناء السفر؟

نورة القحطاني سعودية حُكم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب تغريدة

الكشف عن عمليات نفذتها إسرائيل في قلب إيران

سعيد بن طحنون في “كهف الملح” وفضيحته مع حليمة بولند تعود للواجهة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC