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هل يخفض البصل مستويات السكر في الدم ؟ دراسة تجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هل يخفض البصل مستويات السكر في الدم ؟ دراسة تجيب watanserb.com
توصلت الدراسة إلى أن البصل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم
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وطنداء السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفي هذا السياق، وجد الباحثون أن البصل يمكن أن يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم بنسبة 50 بالمئة.

من جانبه، قال الباحث الرئيسي في الدراسة أنتوني أوجيه: “البصل رخيص ومتوفر. كما تم استخدامه كمكمل غذائي. وثبت أنه لديه القدرة على علاج مرضى السكري”.

ونظرت الدراسة، التي تحدثت عنها صحيفة “إكسبرس” والتي أجريت على الحيوانات في آثار جرعات متفاوتة من البصل على ثلاث مجموعات من الفئران المصابة بداء السكري.

نتائج الدراسة

وكشفت النتائج عن جرعتين من مستخلص البصل، 400 و600 ملجم /كجم في اليوم، مما أدى إلى انخفاض شديد في مستويات السكر في الدم الصائم في الفئران المصابة بداء السكري بنسبة 50 و35 في المائة على التوالي.

كما قاموا بإعطاء عقار الميتفورمين ومستخلص البصل وهو “Allium cepa” لثلاث مجموعات من الفئران غير المصابة بمرض السكر ذات مستوى السكر الطبيعي في الدم، للمقارنة.

أدى مستخلص البصل إلى زيادة متوسط ​​الوزن بين الفئران غير المصابة بداء السكري ولكن ليس الفئران المصابة بداء السكري.

وأردف أوجيه:”البصل ليس غنيًا بالسعرات الحرارية. ومع ذلك يبدو أنه يزيد من معدل الأيض. وبالتالي يزيد من الشهية ما يؤدي إلى زيادة التغذية”.

وأضاف “نحن الآن نحتاج إلى التحقيق في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم، ليس لدينا تفسير بعد”.

وكان مستخلص البصل المستخدم في التجربة مستحضرًا خامًا من البصل المتوفر في السوق وقال الباحثون ان تأثيره في البشر فعال عند تحديد الكمية المناسبة.

تتبع هذه الدراسة البحث الذي اجري في جامعة مدريد عام 2011، حيث خلص الباحثون إلى أن قشر البصل قد يمنح فوائد وقائية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
نظرًا لأن قشر البصل البني يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، أظهر البحث أنه يمكن استخدامه كمكون وظيفي.
المصدرديلي اكسبرس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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