مقتل ضابطَين مصريَّين في اشتباك مع تجار مخدّرات في الأقصر

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وطن– قُتل ضابطان مصريان، من قوات الشرطة، في اشتباك وقع خلال مداهمة لأحد أوكار تجارة المخدرات، في منطقة القرنة بمحافظة الأقصر (جنوب).

وقالت وسائل إعلام محلية: إن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال حملة أمنية مكبّرة، شنّتها مديرية أمن الأقصر للقبض على تجار المخدرات بمركز القرنة.

وصرّح مصدر أمني، أنّه فور وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث بقرية المريس التابعة لمركز القرنة، فوجئوا بإطلاق النيران من جانب تلك العناصر، التي وصفها المصدر بأنها “إجرامية”.

وأدى الاشتباك، إلى مقتل الرائد محمود الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني المباحث بمركز شرطة القرنة، وإصابة النقيب علي محمد زكي معاون مباحث مركز القرنة.

كما أسفر الاشتباك عن سقوط قتيلين من العناصر التي تتاجر في المخدرات، بحسب موقع “القاهرة24“.

وأفاد المصدر الأمني بأنّه بعد اتضاح حجم السلاح الذي كان بحوزة العناصر الإجرامية، دفعت مديرية أمن الأقصر بتعزيزات أمنية للقرية؛ في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.

وتمّ نقل جثتي الضابطين وزميلهما المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تمّ نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.

ونعى الرائد أحمد عاصم المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الأقصر، زميليه اللذين قُتِلا في هذا الاشتباك.

وقال عاصم عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “يا ضبيعي أنا مش هقول إلا مايرضي الله.. (إنّا لله وإنّا اليه راجعون)..مش قادر استوعب فكرة اني مش هشوفك أو أكلمك تاني”، بحسب موقع القاهرة 24”.

وأضاف: “علي قد ما قلبي وجعني أوي عليك يا ضبيعي ياحبيبي ومش عايز أصدق الخبر، علي قد ما فرحان أنك عريس شهيد في ليلتك يا أبو حمزة يا غالي، ربنا يرحمك يا حبيبي.. واطمن ليلتك منورة بيك وبحب الناس ليك يا حبيبي”.

كما نعى الضابط بهاء أبو عايد زميليه قائلاً: “لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون..استشهاد الرائد أحمد الضبيعي والنقيب مصطفى علام مباحث مركز شرطة القرنة، ربنا يتقبلهم من الشهداء والصديقين”.

وتجرّم المادة 33 من قانون العقوبات في مصر، الاتجار وحيازة المواد المخدرة.

تنص تلك المادة، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، بالسَّجن المؤبد بَدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلّق بها من المحاصيل الزراعية.