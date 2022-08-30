الثلاثاء, أغسطس 30, 2022
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مقتدى الصدر يناشد أنصاره فعل هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا

باسل النجار
كتب باسل النجار
مقتدى الصدر يناشد أنصاره watanserb.com
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وطن– وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة جديدة إلى أنصاره عبر حسابه الرسمي بتويتر عقب دعوتهم للانسحاب من التظاهرات في المنطقة الخضراء بعد يومين من الاشتباكات الدامية.

رسالة جديدة من مقتدى الصدر لأنصاره

وكتب “الصدر” في بيان حديث نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) مناشدا أنصاره:”بسمه تعالى.. رحم الله شهداء الثورة السلمية.. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم أسأل الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى.”

ودعا مقتدى الصدر في بيانه من وصفهم بـ”أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية للمطالبة بحقوقهم ـ يقصد قتلى الاشتباكات من أنصاره ـ غير منقوصة فهذا أقل من يمكن أن نرد من جميلهم.”

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واختتم الصدر بيانه بطلب من أنصاره ودعاهم لتنفيذه سواء كان هو حيا أو ميتا:”وأسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح.. وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا.

مقتدى الصدر دعا أنصاره للانسحاب خلال ساعة

ويشار إلى أن زعيم التيار الصدري، كان قد دعا أنصاره ظهر اليوم، إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلاً.

وقال الصدر في بيان له: “سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة”.

وأوضح في حديثه أن ما يحدث ليس ثورة لأنه ليس سلمياً، موجهاً الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.

وقدم زعيم التيار الصدري اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.

وكان رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان العراقي حسن العذاري أفاد، الاثنين، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن إضرابا عن الطعام “حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح”.

كما أضاف “العذاري” عبر حسابه على تليغرام: “إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف”.

من جانبه، أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، رفع حظر التجول الذي كان فرضه، الاثنين، في كل أنحاء العراق بعد الفوضى والمواجهات التي تلت إعلان الصدر “اعتزال السياسة” نهائياً؟

وأفاد صحافيون أن أنصار الصدر بدأوا الانسحاب من المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، وبدأت حركة المرور في العودة تدريجيا إلى طبيعتها.

وكان الصدر أعلن أمس بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره.

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فوضى كبيرة في العراق

وجاء ذلك بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.

وكانت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تجددت في المنطقة الخضراء ومحيطها، لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.

واستخدم في المواجهات أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 33 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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