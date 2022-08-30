مقتدى الصدر يناشد أنصاره فعل هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا

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وطن– وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة جديدة إلى أنصاره عبر حسابه الرسمي بتويتر عقب دعوتهم للانسحاب من التظاهرات في المنطقة الخضراء بعد يومين من الاشتباكات الدامية.

رسالة جديدة من مقتدى الصدر لأنصاره

وكتب “الصدر” في بيان حديث نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) مناشدا أنصاره:”بسمه تعالى.. رحم الله شهداء الثورة السلمية.. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم أسأل الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى.”

ودعا مقتدى الصدر في بيانه من وصفهم بـ”أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية للمطالبة بحقوقهم ـ يقصد قتلى الاشتباكات من أنصاره ـ غير منقوصة فهذا أقل من يمكن أن نرد من جميلهم.”

واختتم الصدر بيانه بطلب من أنصاره ودعاهم لتنفيذه سواء كان هو حيا أو ميتا:”وأسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح.. وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا.

مقتدى الصدر دعا أنصاره للانسحاب خلال ساعة

ويشار إلى أن زعيم التيار الصدري، كان قد دعا أنصاره ظهر اليوم، إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلاً.

الصدر: أطالب أنصار التيار بالانسحاب فورا من محيط مجلس النواب خلال 60 دقيقة#العربية pic.twitter.com/lVYrTg48gc — العربية (@AlArabiya) August 30, 2022

وقال الصدر في بيان له: “سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة”.

وأوضح في حديثه أن ما يحدث ليس ثورة لأنه ليس سلمياً، موجهاً الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.

وقدم زعيم التيار الصدري اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.

وكان رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان العراقي حسن العذاري أفاد، الاثنين، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن إضرابا عن الطعام “حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح”.

كما أضاف “العذاري” عبر حسابه على تليغرام: “إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف”.

من جانبه، أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، رفع حظر التجول الذي كان فرضه، الاثنين، في كل أنحاء العراق بعد الفوضى والمواجهات التي تلت إعلان الصدر “اعتزال السياسة” نهائياً؟

وأفاد صحافيون أن أنصار الصدر بدأوا الانسحاب من المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، وبدأت حركة المرور في العودة تدريجيا إلى طبيعتها.

وكان الصدر أعلن أمس بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره.

فوضى كبيرة في العراق

وجاء ذلك بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.

وكانت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تجددت في المنطقة الخضراء ومحيطها، لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.

واستخدم في المواجهات أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 33 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.