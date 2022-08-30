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حياتنا

محمد رمضان يخون “العهد” بما فعله في حفلته الأخيرة والنقابة “مشغولة”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يخون
محمد رمضان
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وطن- لمحت نقابة الموسيقيين في مصر، إلى محاسبة الفنان المصري محمد رمضان، بعد مخالفته التعهد الذي قام بتوقيعه حول ظهوره عارياً في حفلاته الغنائية.

شماغ وجاكيت

ففي قرار واضح، أنه لن يتراجع عن عادته، ظهر محمد رمضان في حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة، بدون تيشرت. واكتفى بوضع شماغ باللونين الأحمر والأبيض.

وفي إطلالة أخرى، ظهر محمد رمضان بجاكيت لامع، تركه مفتوحاً أيضاً لإظهار صدره العاري.

محمد رمضان

وسجلت نقابة المهن الموسيقية، ما فعله رمضان كمخالفة تنبئ بوجود تحقيق جديد معه. أو معاقبته بعدم منحه تصريح عمل مجدداً إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب بحقه بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر.

محمد رمضان محمد رمضان

النقابة مشغولة

وأوضح سعد المتولي، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، على أن النقابة كانت في فترة إجازة يومي الجمعة والسبت.

ونوه المتولي إلى أنه حتى لو ورد إبلاغ من لجنة العمل بهذا الشأن لاتخاذ قرار بحق محمد رمضان، فإنها لن تستطيع الحديث في مثل تلك الأمور حالياً. بسبب الانشغال بالانتخابات المقبلة على مقعد النقيب، بعد استقالة الفنان هاني شاكر.

وأوضح المتولي أن هناك الكثير من الملفات التي لابد أن يتم التطرق إليها. ولكن سيتم تأجيل بعضها لحين استقرار الوضع وانتخاب نقيب جديد. مشيراً إلى أنه يحضر بعض الأمور لوضعها على مكتب النقيب الجديد لحسم أمرها في وقت لاحق.

وما هو جدير بالذكر، أن رمضان ليس عضواً في نقابة المهن الموسيقية. وبالتالي يحصل على تصريح اليوم الواحد وفقاً للوائح المعمول بها في النقابات الفنية الثلاث.

ويتعهد محمد رمضان مع كل تصريح يحصل عليه، بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح.

“ع الزيرو”

وفي سياق آخر، يواصل رمضان، تصوير مشاهد بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “ع الزيرو” والذي يخرجه ماندو العدل.

ونشر النجم الذي يطلق على نفسه لقب “نمبر ون”،  مقطع فيديو من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي على “انستقرام”.

 

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ووثق الفيديو التفاف أهالي منطقة بولاق أبوالعلا حوله، ومحاولة التقاط صور معه، حتى اضطر الأمن للتدخل.

وعلق رمضان: “شكرا أهالي بولاق أبوالعلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا النهاردة أثناء تصوير فيلم عالزيرو من إنتاج جمال العدل وإخراج ماندو العدل.. بجميع دور العرض ثقة في الله نجاح”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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