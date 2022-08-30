ما حقيقة انسحاب البنك المغربي “التجاري وفا بنك” من تونس؟

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وطن- أثارت أخبار متدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن انسحاب “البنك التجاري” التابع للمجموعة البنكية المغربية “وفا بنك” من تونس، ضجة بين رواد السوشيال ميديا في كل من المغرب وتونس.

حقيقة انسحاب البنك التجاري من تونس

حيث أشار موقع صحيفة ”العمق” المغربية عن مصدر بمجموعة ” التجاري بنك” وصفته بالمسؤول، إلى نفيه صحة ما راج في وسائل إعلام بخصوص انسحاب المجموعة من السوق التونسية.

كما أكدت الصحيفة المغربية، نقلا عن مصدرها، أن أمر الانسحاب غير وارد تماما لا سابقا ولا حاضرا.

إلى ذلك فقد أكد نفس المصدر أنّ البنك ” مُدرج ببورصة تونس”، وأن المجموعة الأم “التجاري وفا بنك” مُدرجة هي الأخرى ببورصة الدار البيضاء”.

وشدّد ذات المصدر على أن أي تغيير استراتيجي بمثل هذا الحجم، يفترض مراعاة ضوابط قانونية ومصالح وحقوق المساهمين كبارا وصغارا، سواء في تونس أو في المغرب أو في الخارج بالنظر إلى وجود مساهمين دوليين في رأسمال المجموعة.

شائعات مُتداولة

وكانت قد راجت معلومات حول انسحاب المجموعة البنكية “التجاري وفا بنك” من تونس عبر فرعها ” التجاري بنك:فرع تونس”.

حيث أنه تم ربط ذلك بالأزمة الديبلوماسية المستجدة بين المغرب وتونس، على خلفية استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في إطار انعقاد المنتدى الياباني الأفريقي للتنمية تيكاد 8.

إلى ذلك، كانت صحيفة “الصحيفة” المغربية، قد أكدت أول أمس أنّ المجموعة البنكية المغربية ” التجاري وفا بنك ” تعتزم الانسحاب من تونس عبر فرعها ” التجاري بنك تونس” معللة ذلك بما صفته ازمة خانقة يعيشها الاقتصاد التونسي.