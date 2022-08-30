لماذا لا ينصح بحمل حقيبة سوداء أثناء السفر؟

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وطن– مع زيادة عدد الركاب في كل الرحلات الجوية، تزداد احتمالية فقدان البعض من أمتعة السفر.

لماذا يجب تجنب الحقائب السوداء؟

ولهذا، ينصح العديد من الخبراء بالتخلي عن حقائب السفر السوداء واختيار بدلاََ من ذلك حقائب ملونة لتجنب فوضى الأمتعة وتخفيف العبء على العاملين في المطارات، وفقا لما أورده موقع “newshub“.

في هذا الإطار، قال رئيس مطار فرانكفورت ستيفان شولت لصحيفة الغارديان إن هيمنة الحقائب السوداء تسبب صعوبات لشركات الطيران لأنه”من الصعب تمييزها عن بعضها البعض.”

علاوة على ذلك، أشار إليوت هول، المؤسس المشارك لـ Luggage.co.nz، إلى أن استعمال حقائب بألوان مختلفة تساهم في تقليل مخاطر فقدان الأمتعة في المطار.

ولكن إذا أردت السفر بحقيبة سوداء، فهناك بعض الخيارات التي يمكنك القيام بها حسب هول.

حزام أمتعة ملون

حيث قال “بينما يوجد شريط كلاسيكي حول مقبض الحقيبة، فإن الخيار الجيد حقًا للأشخاص للعثور على أمتعتهم هو حزام أمتعة.”

وأضاف “هناك أحزمة أمتعة متعددة الألوان يتم تثبيتها حول حقيبتك والتي تتمتع أيضًا بميزة إضافية تتمثل في توفير طبقة إضافية لتأمين حقيبتك معًا.”

كما أكد أيضًا أنه يمكن تمييز حقائب السفر بوضع بطاقة ملونة بها اسمك وعنوانك. بحيث يسهل العثور على حقيبتك في حالة الفوضى المطارات.