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لماذا لا ينصح بحمل حقيبة سوداء أثناء السفر؟

"هيمنة الحقائب السوداء تسبب  صعوبات لشركات الطيران"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا ينصح بحمل حقيبة سوداء أثناء السفر ؟ watanserb.com
إذا أردت السفر بحقيبة سوداء، فهناك بعض الخيارات التي يمكنك القيام بها
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وطن– مع زيادة عدد الركاب في كل الرحلات الجوية، تزداد احتمالية فقدان البعض من أمتعة السفر.

لماذا يجب تجنب الحقائب السوداء؟

ولهذا، ينصح العديد من الخبراء بالتخلي عن حقائب السفر السوداء واختيار بدلاََ من ذلك حقائب ملونة لتجنب فوضى الأمتعة وتخفيف العبء على العاملين في المطارات، وفقا لما أورده موقع “newshub“.

في هذا الإطار، قال رئيس مطار فرانكفورت ستيفان شولت لصحيفة الغارديان إن هيمنة الحقائب السوداء تسبب  صعوبات لشركات الطيران لأنه”من الصعب تمييزها عن بعضها البعض.”

استعمال حقائب بألوان مختلفة يساهم في تقليل مخاطر فقدانها

علاوة على ذلك، أشار إليوت هول، المؤسس المشارك لـ Luggage.co.nz، إلى أن استعمال حقائب بألوان مختلفة تساهم في تقليل مخاطر فقدان الأمتعة في المطار.

ولكن إذا أردت السفر بحقيبة سوداء، فهناك بعض الخيارات التي يمكنك القيام بها حسب هول.

حزام أمتعة ملون

حيث قال “بينما يوجد شريط كلاسيكي حول مقبض الحقيبة، فإن الخيار الجيد حقًا للأشخاص للعثور على أمتعتهم هو حزام أمتعة.”

وأضاف “هناك أحزمة أمتعة متعددة الألوان يتم تثبيتها حول حقيبتك والتي تتمتع أيضًا بميزة إضافية تتمثل في توفير طبقة إضافية لتأمين حقيبتك معًا.”

كما أكد أيضًا أنه يمكن تمييز حقائب السفر بوضع بطاقة ملونة بها اسمك وعنوانك. بحيث يسهل العثور على حقيبتك في حالة الفوضى المطارات.

المصدرموقع "newshub"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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