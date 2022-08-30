سعيد بن طحنون في “كهف الملح” وفضيحته مع حليمة بولند تعود للواجهة

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وطن- عاد رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، للظهور الإعلامي الرسمي وكان ظهوره قد أصبح نادرا منذ فضيحته مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

والثلاثاء، نشرت وكالة الإمارات الرسمية “وام” صورا لسعيد بن طحنون، وهو يفتتح “كهف الملح“، الذي يعتبر أكبر كهف ملحي من صنع الإنسان ويأتي بعده كهف الملح في دبي.

ولفت تقرير “وام” إلى أن الكهف المشار إليه يعد “الكهف الصناعي الوحيد في الشرق الاوسط والخليج العربي المستمد من أول منجم طبيعي للملح في بولند “منجم فياليتشكا” في مدينة كراكوف.

وأعاد ظهور سعيد بن طحنون للواجهة مرة أخرى فضيحته السابقة مع حليمة بولند، والتي استضافها في منزله بشكل خاص عام 2018.

بعد هدايا سلمان بن عبدالعزيز حليمة بولند حصلت خروف جديد سعيد بن طحنون بن محمد ال نهيان ، شكلها قاعدة تدور بين الخرفان والخبلان مصدقين افلامها 😂😂😂اضحك مع الخروف الجديد pic.twitter.com/cZN8gSNrYQ — احمد العيناوي (@Caynawi123) December 15, 2018

ووقتها نشرت حليمة بولند مقطع فيديو يوثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي ، وفجر المقطع جدلا واسعا بين النشطاء.

وبحسب رصد “وطن” حينها، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض التحية أثناء تقديمه الحلوى لها وإطعامها بيده وتبادل الضحكات بينما كانت تجلس على مقربة منه بوضع مثير.

ودائما ما يوجه النشطاء انتقادات لاذعة للمسؤول الإماراتي الذي لا يهتم سوى بالفنانات والراقصات. وحب الظهور معهم، بحسب وصفهم.

وذلك فضلا عن إقامة حفلات خاصة لهم واستفاضتهم في قصره والإنفاق عليهم ببذخ.

وبعد فترة وجيزة من ظهوره مع حليمة بولند، ظهر سعيد بن طحنون، بمظهر فاضح آخر ولكن هذه المرة مع المغنية شموخ البحرينية.

بصراحة انا كنت ظالم الرجال .. طلع (كيوت) ويحب يشجع المواهب الشابة .. الله يقويه ويعطيه اللي في باله 😎 pic.twitter.com/nuE50r27d4 — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 3, 2019

وكالعادة، ظهر “آل نهان” متغزلا بالمغنية البحرينية “شموخ” دون مراعاة لمنصبه أو كبر سنه قائلا:” صراحة أحب اوجه كلمة لك أنني كثير كثير معجب بأغنيتك الاخيرة وكليبك الأخير وأنا من معجبينك”.

كهف الملح في العين الإماراتية

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يعد كهف الملح اذلي افتتحه سعيد بن طحنون علاجاً طبيعياً لنحو 18 مرضاً، ومنها الصدفية والتهاب المفاصل والجيوب الأنفية والربو والإكزيما.

وتم افتتاح الكهف في منطقة المبزرة الخضراء بمدينة العين، من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمنطقة، ليكون بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وهذا الكهف بني على مساحة 171 مترا مربعا، على أيدي خبراء في مجال التكنولوجيا المتطورة، ويتسع لنحو 35 شخصا، ومكون من جدران وأرضيات مغطاة بنحو 16 طناً من الملح الطبيعي.