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اقتصاد

“رئيس بورصة مسقط” يكشف عن أسماء الدول الأكثر استثماراً في سلطنة عمان!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الدول الأكثر استثمار في سلطنة عمان watanserb.com
تداولات بورصة عمان ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي إلى 700 مليون ريال
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وطن– كشف الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم بن سالم السالمي، أن الإمارات هي أكثر الدول استثماراً في سلطنة عمان، تليها قطر وهولندا، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للبورصة بلغت 23 مليار ريال، خلال العام الجاري 2022.

وقال “السالمي” في مقابلة مع قناة “CNBC عربية“: إن نسبة تملّك الأجانب في البورصة ارتفعت إلى 100% بداية عام 2022، في خطوة أولى نحو ترقية البورصة إلى سوق ناشئ.

وأشار إلى أن تداولات البورصة ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 700 مليون ريال، معلِناً عن أن هناك شركة تابعة لمجموعة “تنمية طاقة عمان” وهي شركة “أنابيب النفط”، تنوي عرض بياناتها تمهيداً للإدراج بالبورصة.

إدراج أول شركة نفطية في البورصة

وأعرب السالمي عن تطلّعه لإدراج أول شركة تعمل في مجال النفط والغاز في البورصة؛ مشدّداً على أن هناك شركة تعمل في مجال الصناعة وصندوق عقاري سيتم إدراجهما في البورصة.

كما أكّد “السالمي” على أنّه سوف يتمّ إدراج 4 شركات في البورصة، كما سيتمّ تخصيصُها من محفظة جهاز الاستثمار العماني.

وبحسب تصريحات السالمي أيضاً، يشكّل القطاع المالي 51% من إجمالي القيمة السوقية ‏للبورصة، أو ما يعادل قيمة 5.3 مليار ريال في الوقت الحالي، ولكنْ مع دخول ‏القطاع النفطي سيكون هناك توازن في السوق.‏

وعن المؤتمر الترويجي الذي ستعقده بورصة مسقط، قال السالمي: إن المؤتمر سوف يغطّي الشركات المدرَجة حالياً في البورصة والشركات المزمَع إدراجها قريباً، فضلاً عن تسليط المؤتمر الضوء على رؤية عمان 2040، والتعديلات التي حدثت من ناحية التصنيف الائتماني.

أسعار النفط تدعم ميزانية السلطنة

يأتي ذلك في حين ارتفعت إيرادات سلطنة عُمان حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 54%، لتصل إلى نحو 6 مليارات ريال، كما وحققت السلطنة فائضاً بـ784 مليون ريال.

كما ذكرت وزارة الطاقة والمعادن في تغريدة على تويتر، الجمعة، أنّ السلطنة تدعم جهود تحالف أوبك+، في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية في وجه التقلبات والتحديات.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك +، تؤكّد المشاركة في ميثاق التعاون، تحليها بالالتزام و المرونة و السرعة في التعامل مع التحديات التي واجهت أسواق النفط العالمية، خلال السنوات الأخيرة خاصة في عام ٢٠٢٠.

المصدرCNBCعربية + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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