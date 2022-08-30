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خبر وفاة أحمد الخليلي كاذب.. حي يرزق واتصل بوالدته وتفاصيل ما حدث

باسل النجار
كتب باسل النجار
الأردني أحمد الخليلي watanserb.com
الأردني أحمد الخليلي
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وطن- كشف عمار الهندي المراسل الصحفي لقناتي “العربية والحدث” بالأردن، عن أن اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، على قيد الحياة، وذلك بعد تداول أنباء وفاته على مواقع التواصل، والتي أحدثت ضجة كبيرة.

اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي على قيد الحياة

وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل، عقب نشر صفحة أحمد الخليلي على انتسغرام، نعياً له معلنةً خبر وفاته دون ذكر تفاصيل أخرى.

أحمد الخليلي في مصر

وذكر “الهندي” في تغريدة عاجلة له على تويتر، أن الشاب أحمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقة وهو على قيد الحياة.

ومعروف أن اليوتيوبر الأردني يتواجد في مصر منذ أيام، للقيام ببعض الأعمال الخاصة به وكان يقيم في أحد الفنادق المصرية.

وفاة أحمد الخليلي.. صفحته نشرت الخبر وهذا ما كشفه الفندق المقيم به

عمار الهندي المتواصل مع أسرته ومع مصادر مطلعة ومسؤولين مصريين وأردنيين، كان ذكر في تسجيل سابق له أحدث المعلومات التي كانت متوفرة لديه والموثوقة بشأن مصير أحمد الخليلي.

تفاصيل اختفاء أحمد الخليلي

وكانت السفارة الأردنية في القاهرة وعلى رأسها السفير أمجد العضايلة تتابع الأمر مع السلطات المصرية.

وكان أحمد ترك جهاز محمول خاص به في العاصمة الأردنية عمان ومربوط على نفس “الآي كلاود” الذي يستخدم عليه جهازه الموجود معه في مصر.

وأظهر الجهاز أن آخر ظهور لهاتفه في مصر كان على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، ولكنه كان لا يجيب على الهاتف.

وكان أيضاً من المفترض أن هناك اتفاقاً بينه وبين أسرته، بأن يهاتفهم الساعة التاسعة مساء، ليطمأنهم على نفسه وعلى آخر أخباره، ولكن هذا لم يحدث، ما زاد من القلق والشكوك.

صفحته على انستغرام نشرت خبر وفاته

وكان منشور نزل على صفحة “أحمد الخليلي” بانستغرام، يعلن عن وفاته بشكل مفاجئ في مصر دون كشف أي تفاصيل أخرى، ما تسبب بصدمة كبيرة بين متابعيه.

أحمد الخليلي

المنشور الذي حوى صورة “الخليلي” وعليه شارة الحداد السوداء، كتب به: ”الله يرحمك يا حبيبي.. ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر” دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وفاة أحمد الخليلي

ليتضح الآن أن هذا المنشور كاذب، حيث أكد مراسل “العربية” في الأردن عمار الهندي، أن أحمد الخليلي حي يرزق وأنه أجرى اتصالاً بوالدته.

وننتظر الآن الكشف عما حدث وسبب هذه البلبلة، ومَن الذي قام بنشر خبر وفاة “الخليلي” على حسابه بانستغرام.. كل هذه الأسئلة المحيرة تحتاج إلى إجابات بشكل عاجل بعد الصدمة الكبيرة، التي تسبب بها اليوتيوبر الإماراتي لأسرته ومتابعيه.

وجدير بالذكر أن أحمد الخليلي هو يوتيوبر كوميدي أردني وناشط اجتماعي، يبلغ من العمر 25 عاماً.

ويحظى “الخليلي” بشعبية كبيرة في الأردن، وهو الوجه الإعلاني بشكل رسمي لدى “نيو هورايزون”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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