خبر وفاة أحمد الخليلي كاذب.. حي يرزق واتصل بوالدته وتفاصيل ما حدث

- Advertisement -

وطن- كشف عمار الهندي المراسل الصحفي لقناتي “العربية والحدث” بالأردن، عن أن اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، على قيد الحياة، وذلك بعد تداول أنباء وفاته على مواقع التواصل، والتي أحدثت ضجة كبيرة.

اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي على قيد الحياة

وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل، عقب نشر صفحة أحمد الخليلي على انتسغرام، نعياً له معلنةً خبر وفاته دون ذكر تفاصيل أخرى.

وذكر “الهندي” في تغريدة عاجلة له على تويتر، أن الشاب أحمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقة وهو على قيد الحياة.

الشاب احمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقه وهو على قيد الحياة.. — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

ومعروف أن اليوتيوبر الأردني يتواجد في مصر منذ أيام، للقيام ببعض الأعمال الخاصة به وكان يقيم في أحد الفنادق المصرية.

عمار الهندي المتواصل مع أسرته ومع مصادر مطلعة ومسؤولين مصريين وأردنيين، كان ذكر في تسجيل سابق له أحدث المعلومات التي كانت متوفرة لديه والموثوقة بشأن مصير أحمد الخليلي.

تفاصيل اختفاء أحمد الخليلي

وكانت السفارة الأردنية في القاهرة وعلى رأسها السفير أمجد العضايلة تتابع الأمر مع السلطات المصرية.

وكان أحمد ترك جهاز محمول خاص به في العاصمة الأردنية عمان ومربوط على نفس “الآي كلاود” الذي يستخدم عليه جهازه الموجود معه في مصر.

وأظهر الجهاز أن آخر ظهور لهاتفه في مصر كان على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، ولكنه كان لا يجيب على الهاتف.

وكان أيضاً من المفترض أن هناك اتفاقاً بينه وبين أسرته، بأن يهاتفهم الساعة التاسعة مساء، ليطمأنهم على نفسه وعلى آخر أخباره، ولكن هذا لم يحدث، ما زاد من القلق والشكوك.

صفحته على انستغرام نشرت خبر وفاته

وكان منشور نزل على صفحة “أحمد الخليلي” بانستغرام، يعلن عن وفاته بشكل مفاجئ في مصر دون كشف أي تفاصيل أخرى، ما تسبب بصدمة كبيرة بين متابعيه.

المنشور الذي حوى صورة “الخليلي” وعليه شارة الحداد السوداء، كتب به: ”الله يرحمك يا حبيبي.. ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر” دون كشف أي تفاصيل أخرى.

ليتضح الآن أن هذا المنشور كاذب، حيث أكد مراسل “العربية” في الأردن عمار الهندي، أن أحمد الخليلي حي يرزق وأنه أجرى اتصالاً بوالدته.

وننتظر الآن الكشف عما حدث وسبب هذه البلبلة، ومَن الذي قام بنشر خبر وفاة “الخليلي” على حسابه بانستغرام.. كل هذه الأسئلة المحيرة تحتاج إلى إجابات بشكل عاجل بعد الصدمة الكبيرة، التي تسبب بها اليوتيوبر الإماراتي لأسرته ومتابعيه.

وجدير بالذكر أن أحمد الخليلي هو يوتيوبر كوميدي أردني وناشط اجتماعي، يبلغ من العمر 25 عاماً.

ويحظى “الخليلي” بشعبية كبيرة في الأردن، وهو الوجه الإعلاني بشكل رسمي لدى “نيو هورايزون”.