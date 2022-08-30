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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2022 كامل بعد خسارة الزمالك وهبوط الجونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2022 بعد خسارة الزمالك وهبوط الجونة watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2022 بعد خسارة الزمالك وهبوط الجونة
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وطن – تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، رغم الخسارة أمام إيسترن كومباني الهابط بهدفين مقابل هدف وحيد، وهبوط الجونة الذي لم يحالفه الحظ في البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على الوصيف بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى دوري الدرجة الثانية.

مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

وحقق فريق إيسترن كومبابي الفوز الثمين على بطل الدوري المصري الزمالك في المباراة الختامية لهذا الموسم، بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وسجل هدفي فريق إيسترن كومباني الهابط، في الدقيقة ال26 عن طريق اللاعب محمد ناصر، وعزز الفريق التقدم في النتيجة عند الدقيقة ال63 من توقيع أحمد حمزة.

وقلص فريق الزمالك الذي دفع في المباراة اللاعبين الشباب مع إراحة كافة لاعبين التشكيلة الأساسية، عن طريق حسام أشرف في الدقيقة ال72.

هبوط الجونة بعد الفوز على بيراميدز

وكان فريق الجونة ثالث الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز مع نهاية الموسم 2022-2023، كما ورغم فوزها على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

كما وسجل أهداف الجونة نور السيد في الدقيقة ال32، والسعداوي عمرو في الدقيقة ال53. وحسام غانم عند الدقيقة ال81.

بينما سجل بيراميدز الهدف الوحيد في المباراة الختامية عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة ال59.

كما وهبط برفقة الجونة الذي قاتل في البقاء حتى اللحظات الأخيرة في الدوري الممتاز مع غزل المحلة الذي تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكليهما، إلا أنه فشل في ذلك، برفقة إيسترن كومباني ومصر المقاصة مع نهاية الموسم.

ترتيب الدوري المصري 2022-2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023 كاملاً بعد نهاية الموسم، كما يلي:

(1) الزمالك 77 نقطة.

(2) بيراميدز 71 نقطة.

(3) الأهلي 70 نقطة.

(4) طلائع الجيش 56 نقطة.

(5) فيوتشر 56 نقطة.

(6) سموحة 47 نقطة.

(7) البنك الأهلي 46 نقطة.

(8) فاركو 42 نقطة.

(9) إنبي 39 نقطة.

(10) المصري البورسعيدي 38 نقطة.

(11) الإسماعيلي 38 نقطة.

(12) المقاولون العرب 38 نقطة.

(13) الاتحاد السكندري 38 نقطة.

(14) سيراميكا كليو باترا 37 نقطة.

(15) غزل المحلة 36 نقطة.

(16) الجونة 36 نقطة.

(17) إيسترن كومباني 33 نقطة.

(18) مصر المقاصة 15 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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