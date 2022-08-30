ترتيب الدوري المصري 2022 كامل بعد خسارة الزمالك وهبوط الجونة

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وطن – تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، رغم الخسارة أمام إيسترن كومباني الهابط بهدفين مقابل هدف وحيد، وهبوط الجونة الذي لم يحالفه الحظ في البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على الوصيف بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى دوري الدرجة الثانية.

مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

وحقق فريق إيسترن كومبابي الفوز الثمين على بطل الدوري المصري الزمالك في المباراة الختامية لهذا الموسم، بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وسجل هدفي فريق إيسترن كومباني الهابط، في الدقيقة ال26 عن طريق اللاعب محمد ناصر، وعزز الفريق التقدم في النتيجة عند الدقيقة ال63 من توقيع أحمد حمزة.

وقلص فريق الزمالك الذي دفع في المباراة اللاعبين الشباب مع إراحة كافة لاعبين التشكيلة الأساسية، عن طريق حسام أشرف في الدقيقة ال72.

أهداف مباراة الزمالك 1-2 إيسترن كومباني | الجولة 34 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/N7FVw7BEen — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

هبوط الجونة بعد الفوز على بيراميدز

وكان فريق الجونة ثالث الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز مع نهاية الموسم 2022-2023، كما ورغم فوزها على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة بيراميدز 1-3 الجونة | الجولة 34 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/gOO2hl6vwp — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

كما وسجل أهداف الجونة نور السيد في الدقيقة ال32، والسعداوي عمرو في الدقيقة ال53. وحسام غانم عند الدقيقة ال81.

بينما سجل بيراميدز الهدف الوحيد في المباراة الختامية عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة ال59.

تذكير 🔙 منافسة قوية بين غزل المحلة والجونة حتى الدقائق الأخيرة من الدوري المصري 🔥 pic.twitter.com/epcHBt7EmD — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 31, 2022

كما وهبط برفقة الجونة الذي قاتل في البقاء حتى اللحظات الأخيرة في الدوري الممتاز مع غزل المحلة الذي تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكليهما، إلا أنه فشل في ذلك، برفقة إيسترن كومباني ومصر المقاصة مع نهاية الموسم.

ترتيب الدوري المصري 2022-2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023 كاملاً بعد نهاية الموسم، كما يلي:

(1) الزمالك 77 نقطة.

(2) بيراميدز 71 نقطة.

(3) الأهلي 70 نقطة.

(4) طلائع الجيش 56 نقطة.

(5) فيوتشر 56 نقطة.

(6) سموحة 47 نقطة.

(7) البنك الأهلي 46 نقطة.

(8) فاركو 42 نقطة.

#القاهرة | جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز بعد نهاية موسم 2021/2022 البطل ⬅️ الزمالك

الهابطون ⬅️ الجونة – إيسترن – المقاصة

هداف الدوري ⬅️ أحمد سيد زيزو 19 هدف

شباك نظيفة ⬅️ محمد بسام 19 كلين

أقوى خط هجوم ⬅️ الأهلي 61 هدف

أقوى خط دفاع ⬅️ الأهلي 21 هدف#السودان_الرياضي pic.twitter.com/qgTObsI85i — SDN SPORT – السودان الرياضي (@SDN_SPORT) August 31, 2022

(9) إنبي 39 نقطة.

(10) المصري البورسعيدي 38 نقطة.

(11) الإسماعيلي 38 نقطة.

(12) المقاولون العرب 38 نقطة.

(13) الاتحاد السكندري 38 نقطة.

(14) سيراميكا كليو باترا 37 نقطة.

(15) غزل المحلة 36 نقطة.

(16) الجونة 36 نقطة.

(17) إيسترن كومباني 33 نقطة.

(18) مصر المقاصة 15 نقطة.