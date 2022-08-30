الرئيسيةالهدهد"المقاومون الجدد" نشروا الذعر في إسرائيل.. من هم ولماذا استنفر الاحتلال لأجلهم؟
الهدهد

“المقاومون الجدد” نشروا الذعر في إسرائيل.. من هم ولماذا استنفر الاحتلال لأجلهم؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
المقاومون الجدد والاحتلال watanserb.com
المقاومون الجدد والاحتلال
- Advertisement -

وطن- عادت ظاهرة المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة على المشهد الفلسطيني، وأعادت هذه المشاهد للإسرائيليين أيام انتفاضتي الحجارة 1987 والأقصى 2000، حتى بات مشهد اعتقال كل مطلوب مسلح يتحول إلى مواجهة عسكرية تسترعي انتباه الجميع.

استخدام الأسلحة النارية

ما يكشف عن زيادة في عدد حوادث إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية أثناء الاعتقالات والمداهمات التي باتت تنتهي في معظم الأحيان بأحداث متفجرة.

وسلط تقرير لصحيفة “اسرائيل اليوم” الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة الغربية.

وأشار التقرير الذي كتبته “دانا بن شمعون” وترجمت “وطن” مقتطفات منه إلى أن هناك زيادة في عدد حوادث إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية أثناء الاعتقالات في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الماضية إلى جانب الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية المعتادة في القرى الفلسطينية.

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب سلواد وسط الضفة (فيديو)

لا مكان للبنادق

وأضاف التقرير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤوليه عادوا لدعم المقاومة الشعبية ضد إسرائيل، مع تأكيدهم أنه لا مكان لانتفاضة مسلحة، تتخللها البنادق، بل الاقتصار فقط في أغلب الأحوال على الحجارة والتظاهرات وأعمال الاحتجاج في البؤر الساخنة، أما على الأرض فهناك شيء آخر يحدث”.

وبدأت ظاهرة المطلوبين الفلسطينيين في الظهور مؤخراً مع محاولات متكررة لإطلاق النار على أهداف ونقاط عسكرية إسرائيلية.

عمليات الاعتقال

وأشارت كاتبة التقرير أنه لا تكاد يمر يوم بدون اعتقالات. وكل عملية اعتقال معقدة في حد ذاتها وتنطوي على احتمال حدوث تعقيدات عند دخول الأراضي الفلسطينية. وتابعت أن الاعتقالات في السابق كانت هادئة وسريعة نسبياً.

مصحوبة بمواجهات مع شبان فلسطينيين يرشقون سيارات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فإن الإسرائيليين اليوم باتوا يعتقدون أن كل عملية اعتقال في المناطق المستهدفة، في نابلس وجنين، ستتحول إلى صراع مسلح” مشيرة إلى حادثة اعتقال علاء زخريا في قباطية الليلة الماضية.

لحظة فرار جنود إسرائيليين من نيران المقاومين خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

اشتباكات دامية

ولفت التقرير إلى أن الاعتقالات تتم غالباً في ظل تبادل كثيف لإطلاق النار ، وتطويق منازل المطلوبين في عملية مكثفة قد تستمر لعدة ساعات متتالية.

وغالباً ما يخوض المطلوبون الفلسطينيون اشتباكات دامية مع قوات الاحتلال لساعات متتالية، حتى بات هدفهم القتال حتى آخر قطرة من دمهم، ولا يفضلون تسليم أنفسهم، ويواجهون حتى آخر رصاصة، مع العلم أنهم في معظمهم لا ينتمون لأي منظمة، بل يطلق عليهم الإسرائيليون “المطلوبين الجدد”، وقد باتوا أكثر خطورة بسبب التسلح الذي يحوزونه.

بعيداً عن الولاء الإيديولوجي

ونوّه التقرير إلى أن “المطلوبين الجدد” أكثر خطورة بسبب التسلح ولذلك يصعب كسر الأكثرية منهم، فهم لا ينتمون إلى تنظيم فلسطيني معين ولا يتصرفون من منطلق الولاء الأيديولوجي تجاهها.

وذلك على العكس مما كان في الماضي حيث أنهم لا يرون أنفسهم يعملون في مهمة هذه المنظمة أو تلك، ولا يعتبرون عضويتهم فيها مقدسة.

وفي بعض الحالات يكون التنظيم مجرد منصة للقيام بأعمال مقاومة، وقد يعمل عنصر في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في نفس الوقت مع المنظمات المرتبطة بالجهاد. بل وقد يتلقى أسلحة ولوجستية من نشطاء حماس.

وأحياناً ينتقل المسلح الفلسطيني من منظمة إلى أخرى حسب احتياجات الساعة ومصالحه الشخصية. في خليط يشكل تحديًا صعبًا لإسرائيل.

المصدرإسرائيل اليوم ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكشف عن عمليات نفذتها إسرائيل في قلب إيران

الهدهد

إسرائيل تنشر وثيقة مزوّرة باسم الملك عبدالعزيز آل سعود وتُثير جدلاً

الهدهد

حاخام إسرائيلي شهير يؤدي طقوساً يهودية في السعودية (فيديو)

الهدهد

صور “مؤلمة جداً” للأسير خليل عواودة تُنذر بوفاته في أي لحظة

الهدهد

إسرائيليات يبعثن بتحية للمرأة الإماراتية في عيدها (شاهد)

تقارير

هل تستهدف إسرائيل زوار السيدة زينب في دمشق بقصف صاروخي؟

الهدهد

فيديو لمداهمة الأمن المغربي لمنزل بسبب صوت القرآن بعد التطبيع يشعل مواقع التواصل!

الهدهد

حقيقة بيان منسوب “لعلماء المسلمين” يبارك تطبيع تركيا مع إسرائيل

الهدهد

صحيفة عبرية: إشارات من قطر تُشير لوجود احتمال حقيقي للتطبيع

تقارير

“الوحدة 8200” سلاح إسرائيل السري لضرب الشعوب العربية ببعضها..

الهدهد

هآرتس: القاهرة غاضبة بعد أن وضعت إسرائيل إصبعا في عين السيسي!

الهدهد

سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا