إماراتي يخلد رسالة بخط هرتزل اشتراها عام 2006 ومؤتمر الصهيونية يكافئه!

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وطن – تزامنا مع احتفال الصهاينة بالذكرى الـ 125 لأول مؤتمر صهيوني الذي أقيم في بازل السويسرية الاحد الفائت، كشف موقع “YNET” العبري عن تم تقديم رسالة نادرة مكتوبة بخط اليد من ثيودور هرتزل من قبل مواطن إماراتي.

وبحسب الموقع فقد قام أحمد عبيد المنصوري ، عضو سابق في المجلس الوطني الإماراتي ، بشراء الرسالة لعرضها في متحف بدبي.

وقال المنصوري إنه اشترى الخطاب في عام 2016 في فيينا، لافتا إلى أن الرسالة تضمنت رفض هرتزل طلب شخص مجهول الهوية للانضمام إلى ناد اجتماعي كان يروج له مؤكدا خضوع القطعة لعدة اختبارات للتأكد من صحتها، وتأكد أنها مكتوبة بالفعل بخط هرتزل.

وبحسب مزاعم المنصوري فإن اليهود لعبوا دائمًا دورًا مهمًا في الشرق الأوسط، وقال “أنا ملتزم بسرد قصة الأمة اليهودية والفصل الصهيوني للعالم العربي”.

وقال “أنا لست صهيونيًا ، لكن من المهم أن يكون الشباب العربي على دراية بهرتزل والصهيونية ، وأن يتعلموا الحقائق ويصوغوا رأيهم”.

المنصوري يعبر عن سعادته لمؤتمر الصهيونية

وتابع: “لقد دعيت إلى الحدث في بازل وكنت سعيدًا جدًا بالمجيء ، لأن لدينا سلامًا مع إسرائيل”.

وأردف قائلا: “كان هرتزل قائدا مهما جدا ، ولم يكن رجلا يحلم بل كان رجلا ذا رؤية”. “إنني أنظر إليها من منظور تاريخي ، وليس من منظور سياسي. لا أستطيع أن أعرّف نفسي على الصهيونية ، فأنا لست جزءًا منها ، لكنه كان والد الصهيونية الحديثة ، وإنه لشرف كبير لي أن أعرض رسالته “.

افتتح متحفه الخاص بالصهيونية عام 2006

وصرح المنصوري للموقع الإسرائيلي أنه افتتح متحفه الخاص للصهيونية لأول مرة في عام 2006 ، والذي نقلته الحكومة لاحقًا إلى مساحة أكبر وأكثر رسمية. في قصر ملكي قديم في دبي.

وبعد خمس سنوات ، وقبل توقيع اتفاقيات إبراهيم بوقت طويل ، تم افتتاح المتحف للجمهور ، وعرض مجموعة من الأشياء النادرة والوثائق والعملات المعدنية والصور من مجموعة المنصوري.

منح “المنصوري” جائزة الصهيونية في بازل

ونوه الموقع إلى أن يعقوب هاجويل، الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، منح “المنصوري” جائزة، وخاطبه قائلا: “إن نشاطك المتميز نحو إحياء ذكرى المحرقة هو مثال للعالم العربي في تغيير الخطاب حول المحرقة وأهمية دولة إسرائيل .. لم يكن هرتزل يحلم بأن يأتي عربي شجاع ويشارك في المؤتمر الصهيوني “.

من هو ثيودور هرتزل؟!

يشار إلى ان ثيودور هرتزل لم يتعلم العبرية في حياته ولم يزر فلسطين، ولكنه مع ذلك المؤسس الحقيقي لدولة اليهود في فلسطين.

ويشبه موقعه في الفكر الصهيوني والعمل السياسي والعسكري لإقامة دولة إسرائيل موقع ماركس في الشيوعية، فهو الذي نظم المؤتمر الصهيوني الشهير في بازل بسويسرا عام 1897، ورأس المنظمة الصهيونية العالمية التي انبثقت عن المؤتمر حتى وفاته عام 1904.

المؤتمر الصهيوني الأول

دعا هرتزل إلى عقد مؤتمر يضم ممثلين لليهودية الأوروبية بمدينة بازل بسويسرا، وعقد المؤتمر بالفعل عام 1897، وانتخب ثيودور هرتزل رئيساً للمؤتمر ثم رئيساً للمنظمة الصهيونية التي أعلن المؤتمر عن تكوينها، وظل هرتزل يترأس المنظمة حتى وفاته عام 1904.

وقرر المؤتمر الصهيوني الأول السعي للحصول على موافقة دولية للحصول على تأييد لهجرة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لإقامة دولة يهودية هناك.

حاول هرتزل مقابلة السلطان عبد الحميد الثاني للحصول على قطعة أرض لليهود في فلسطين مقابل إغراءات مادية وسياسية، لكن السلطان رفض هذا العرض بشدة.

فكر هرتزل في إقامة إحدى المستوطنات اليهودية في أوغندا لتحويل الأنظار عن مساعي اليهود في فلسطين، لكن المنظمة الصهيونية رفضت اقتراحه هذا.

مات هرتزل عام 1904 في بلدة أولاخ بالمجر، ونقل رفاته إلى فلسطين عام 1949.