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أزهري يهاجم هبة قطب: الشرع لا يسمح للمرأة الحديث عن الجنس بهذه الجرأة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
هبة قطب watanserb.com
استشاري الصحة الجنسية هبة قطب
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وطن – هاجم أكاديمي أزهري، في مصر الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية، بعد تصريحها الأخير بأنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على “الطبخ لزوجها”.

وكانت قطب، قد قالت في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار.

وأضافت: “مفيش حاجة بتقول إن الست تطبخ والراجل لا.. فيه سيدات بتشترط على الرجال الطبخ زيهم بالظبط”.

تصريحات هبة قطب أثارت جدلا على صعيد واسع، تفاعل مع الدكتور علي الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي هاجم قطب بشدة.

وقال الأزهري – مخاطبا هبة قطب: “كم نتمنى من حضرتك الالتزام بتخصصك الثقافة الجنسية بعيدًا عن الدين”.

وأضاف: “لا يوجود سند شرعي يسمح للمرأة أن تتحدث بهذه الجرأة في الأمور الجنسية”.

وتابع: “لا يوجد سند لأن تقدم نصائح للرجال، ففي الحديث الصحيح عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: “سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّمَ كيفَ تَغْتَسِلُ مِن حَيْضَتِهَا؟ قالَ: فَذَكَرَتْ أنَّه عَلَّمَهَا كيفَ تَغْتَسِلُ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِن مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بهَا. قالَتْ: كيفَ أتَطَهَّرُ بهَا؟ قالَ: تَطَهَّرِي بهَا سُبْحَانَ اللهِ! واسْتَتَرَ، وأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ بيَدِهِ علَى وجْهِهِ، قالَ: قالَتْ عَائِشَةُ: واجْتَذَبْتُهَا إلَيَّ وعَرَفْتُ ما أرَادَ النبيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّمَ. فَقُلتُ: تَتَبَّعِي بهَا أثَرَ الدَّمِ. وَقالَ ابنُ أبِي عُمَرَ في رِوَايَتِهِ: فَقُلتُ: تَتَبَّعِي بهَا آثَارَ الدَّمِ” متفق عليه”، بحسب موقع “مصراوي“.

انتقادات دائمة

ودائما ما تتعرض هبة قطب لانتقادات بسبب تصريحاتها الجريئة بشكل مفرط، ويتهمها البعض بأنها لا تقدر الفئات العمرية الجالسة وراء شاشات التلفاز وتشاهد وتستمع لما تقوله.

وكان الدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحديث في هذه الأمور يجانبه الصواب من الناحية الشرعية ولا يصح إشاعة الفاحشة في الناس.

واستند عثمان، لقول الرسول الكريم: “أدبني ربي فأحسن تأديبي”، بحسب موقع “الطريق“.

وأوضح أنه لا يجوز التحدث بكلام الرفث، ويجب التأدب عند الحديث في هذه الأمور، خاصة أن الدكتورة هبة قطب شخصية معروفة إعلاميًا ولها الكثير من المتابعين.

وأشار إلى أن الدين كله حياء، وأنه يجب أن يكون هناك ضوابط عند الحديث في العلم الخاص بالأمور الجنسية ولا يصح رفع درجة الحياء، لأنه يترتب عليه الكثير من الضرر.

المصدرمصراوي + الطريق
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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