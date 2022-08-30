آمال ماهر تفاجئ جمهورها بهاتين الصورتين! (شاهد)

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وطن – أطلّت الفنانة المصرية آمال ماهر على جمهورها، بصور جديدة، بدت فيها على طبيعتها بدون مكياج.

ونشرت آمال ماهر على “ستوري” حسابها الرسمي في انستغرام، صورتين، لأحدث إطلالةٍ لها، حيث لوحظ عليها عدم وضع أيّ مساحيق تجميل، كما هو معتاد، ما أثار إعجاب الجمهور.

وسبق هذه الأطلالة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، إطلالة بالأبيض تألقت بها آمـال ماهر، ولفتت أنظار الجمهور .

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عودة آمال ماهر لجمهورها ونشاطها

وعادت آمـال ماهر لناشطها عبر السوشيال ميديا، وكذلك نشاطها الفني، بعد أزماتها المتكررة التي قررت على إثرها الاعتزال، وشكوك حول اختطافها.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

ووصلت تفاصيل أزمة آمال ماهر وتركي آل الشيخ لشوارع لندن في بريطانيا.

استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ، حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن، وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة🎵🎙️. pic.twitter.com/HJwOBHRhbQ — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 6, 2022

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

دي قادرة عالتحدي بجد 😂❤️

عاملة أغنية هتتخطف بسببها أهي 😂 pic.twitter.com/mot9SiPhUT — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) July 30, 2022

وكان ضمن ما غنته آمال من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.