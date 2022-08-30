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آمال ماهر تفاجئ جمهورها بهاتين الصورتين! (شاهد)

بدت فيها بدون أي مساحيق تجميل

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
آمال ماهر بدون مكياج في أحد ظهور watanserb.com
آمال ماهر
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وطن – أطلّت الفنانة المصرية آمال ماهر على جمهورها، بصور جديدة، بدت فيها على طبيعتها بدون مكياج.

ونشرت آمال ماهر على “ستوري” حسابها الرسمي في انستغرام، صورتين، لأحدث إطلالةٍ لها، حيث لوحظ عليها عدم وضع أيّ مساحيق تجميل، كما هو معتاد، ما أثار إعجاب الجمهور.

وسبق هذه الأطلالة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، إطلالة بالأبيض تألقت بها آمـال ماهر، ولفتت أنظار الجمهور .

 

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عودة آمال ماهر لجمهورها ونشاطها 

وعادت آمـال ماهر لناشطها عبر السوشيال ميديا، وكذلك نشاطها الفني، بعد أزماتها المتكررة التي قررت على إثرها الاعتزال، وشكوك حول اختطافها.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

ووصلت تفاصيل أزمة آمال ماهر وتركي آل الشيخ لشوارع لندن في بريطانيا.

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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