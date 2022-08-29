5 نصائح للتوقف عن الخوض في الأفكار السلبية

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وطن-هل تفكّر كثيرًا وغالبًا ما تكون أفكارك سلبية؟ تُعرف هذه الظاهرة بالاجترار، وعادةً ما يكون من الصعب على الأشخاص الذين يعانون منها، مقاطعة هذا الطوفان من الأفكار المتشائمة والوسواس. لكن هذا ليس أمرًا مستحيلاً.

فيما يلي كشف موقع “باسبورسانتي” الفرنسي، عن نصائحٍ تساعدك على الابتعاد عن مشاكلك والتوقف عن التفكير فيها، بالإضافة إلى التغلب على متلازمة الاجترار:

فيما يتمثل الاجترار؟

الاجترار: هو التفكير في دائرة مغلقة دون التوصل إلى الحل المناسب. فنحن بهذه الطريقة إما نلوم أنفسنا على أفعال قمنا بها أو نلوم الآخرين، لكن دون البحث عن حلول جذرية تُنقذ الموقف. نحن منغمسون في أفكارنا إلى درجة أننا ننسى العالم الخارجي. وهكذا يكون المرء حبيس أفكاره السلبية، كما لو كان عصفورًا في قفص.

وفقًا لترجمة “وطن“، فعندما نجتر الأفكار أو نخوض فيها بشكل سلبي، نمتنع عن النظر إلى المشكلة من منظور إيجابي، ما يعيق عملية إيجاد الحل وبدلاً عن ذلك فإننا نفسر الأحداث بطريقة سلبية. نحن نسأل أنفسنا دائمًا و أبدًا ما الخطأ الذي قمنا به؟، هل هذا الشخص غاضب مني؟، ولو تصرفت على هذا النحو، ماذا كان سيحدث؟ باختصار، نحن بهذه الطريقة، نعيش في دوامة سلبية يصعب الخروج منها.

إن التفكير في الماضي ظاهرة يمكن أن تؤثر على جميع الناس، حتى لو كان الأشخاص القلقين أو الذين يميلون إلى الاكتئاب هم الذين يشعرون بالقلق دائمًا.

اصرف انتباهك عن الأفكار المتشائمة

أفضل طريقة للتوقف عن التفكير في المشاكل هي صرف الانتباه عن الأفكار السلبية. وذلك يكون من خلال القيام بشيء ما تحبه على غرار: الخروج والمشي وممارسة الرياضة والاستماع إلى الموسيقى والدردشة مع صديق مقرّب والذهاب إلى السينما والتركيز على تمارين التنفس.

عد إلى اللحظة الحالية

عندما نقوم بالاجترار، فعادةً ما نُفكر في الماضي أو المستقبل. لذلك من الضروري العودة إلى اللحظة الحالية من خلال التركيز على ما نشهده في الوقت الحالي.

يمكن لممارسة التأمل على وجه الخصوص أن تسمح لك بالاتصال بشكل أفضل باللحظة الحالية والتخلص من الأفكار الطفيلية.

ضع نفسك مكان شخص آخر

للخروج من حالة اليأس والسلبية التي تعيشها، قد يكون من المفيد أن تسأل نفسك كيف سيكون رد فعل شخص آخر إذا كان في مكانك. نظرًا لأن ذلك الشخص لا يملك نفس وجهة النظر، فمن المرجح أن يكون رأيه وطريقة النظر للموضوع مخالفة لك وربما تكون أكثر موضوعية.

غير طريقتك في رؤية الأشياء

ماذا لو تخيلنا الأفضل بدلًا عن تخيل الأسوأ؟ على سبيل المثال، إذا لم يرحب مديري بي، فعوضًا عن التفكير في أنني ارتكبت خطأً ما أو أنه غاضب مني، يمكنني اختيار التفكير في أنه قد يكون لديه مشكلة خاصة أو في العمل، أو وأن سلوكه ليس له علاقة بي أساسًا.

تقبل مشاعرنا

كلما حاولنا قمع عواطفنا، فرضت نفسها علينا بقوة أكبر وكلما قَبِلنا الأفكار والمشاعر غير السارة التي تطغى علينا، غادرت الأفكار السلبية أدمغتنا بسهولة أكبر.

يساعد موقف الانفتاح دون إصدار أحكام، على إدارة التوتر بشكل أفضل والتوقف عن إعادة صياغة الأفكار السيئة والمظلمة مرارًا وتكرارًا.