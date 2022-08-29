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هل هناك بالفعل حشرات صالحة للأكل وكم عددها؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
حشرات صالحة للأكل watanserb.com
حشرات صالحة للأكل
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وطن-هناك حوالي مليون نوع من الحشرات في الكون، ومن بينها، يمكننا أن نأكل الخنافس واليرقات وحتى النحل والدبابير.

إن أكل الحشرات أمر يجذب بعض الناس بينما بالنسبة للآخرين هو أمر مثير للاشمئزاز. وقد يكون هذا بسبب عدم وجود تقاليد غذائية قائمة على الحشرات في تاريخ البشرية أو لأن العديد من الناس يفسرونه على أنه غذاء كفاف فقط في المناطق التي تعاني من ندرة الغذاء.

الأمم المتحدة: الحشرات تخلصكم من الجوع

ومع ذلك، فإن المناطق التي تعتبر فيها صالحة للأكل هي الأكثر تنوعًا في جميع أنحاء العالم، وهي تقع بشكل أساسي في آسيا حيث يتم اعتبارها طعامًا شهيًا اعتمادًا على الأنواع الموجودة.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أساسيات التغذية القائمة على الحشرات وما الصالحة للأكل:

كم عدد الحشرات الصالحة للأكل؟

لمعرفة عدد الحشرات الصالحة للأكل، يجب أن ننتقل إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة Wageningen في هولندا، حيث تم حساب أنه من بين حوالي مليون نوع معروف من الحشرات، يُباع في المتاجر ما لا يقل عن ألفي نوع من الحشرات.

هذا وتُقدّم هذه الحشرات كغذاء لملياري شخص وفي الواقع يأكلونها بانتظام. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 36 دولة أفريقية و 23 دولة أمريكية و 29 دولة آسيوية وحتى 11 دولة أوروبية، يتغذّون على الحشرات (أي أنهم يعتبرون أنه من الطبيعي أن تتغذى على بعض الحشرات).

أكثر من ألفي نوع من الحشرات يمكن للبشر أكلها
أكثر من ألفي نوع من الحشرات يمكن للبشر أكلها

فيما يلي بعض من الحشرات الصالحة للأكل:

  • اليسروع
  • النحل
  • الدبابير
  • الخنافس
  • النمل
  • الصراصير
  • الجراد
  • سرطعون البحر
  • السيكادا
  • النمل الأبيض
  • الفراشات

وجبة بيض النمل مقابل 75 يورو في المكسيك

أكثر الحشرات أكلًا في العالم

وتقول “وطن“، بحسب ما ترجمته إن أكثر الحشرات استهلاكا في العالم هي الخنافس بنسبة (31٪) وتليها اليرقات بنسبة (18٪) والنحل والدبابير والنمل بنسبة (14٪) والجنادب والجراد والصراصير  بنسبة(13٪). وعلى الرغم من أن العناكب والعقارب، ليست من ضمن الحشرات، إلا أنها تُعتبر أيضًا جزء من النظام الغذائي للعديد من السكان.

ويُذكر أن الجراد واليرقات وما شابه ذلك حشرات غنية بالبروتين والكالسيوم والحديد، واستهلاكها له تأثير بيئي أقل بكثير من تأثير لحوم الأبقار أو الخنازير أو الدجاج المستزرع، لذلك يؤكد أولئك الذين يستهلكون الحشرات، بأن النظم الغذائية القائمة عليها عادةً ما تكون جيدة للحد من تغير المناخ.

ربما كنت تأكل الحشرات، لكن دون علمك

ووفقًا لهذه المعلومات، أصبحنا الآن نعرف حيّدًا عدد الحشرات الصالحة للأكل وعدد الأشخاص الذين يأكلونها في العالم، وفي حين أنه قد تتقزز منها، فقد تكون بالفعل تأكلها أو تأكل أجزاء منها دون علمك.

فقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 36 دولة أفريقية و 23 دولة أمريكية و 29 دولة آسيوية وحتى 11 دولة أوروبية
فقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 36 دولة أفريقية و 23 دولة أمريكية و 29 دولة آسيوية وحتى 11 دولة أوروبية

وفي الواقع، نحن نأكل الحشرات حتى دون أن نعرف ذلك: فالعديد من الأطعمة تحتوي في الواقع على أطراف من الحشرات قد تسقط في المنتجات في أثناء عملية التصنيع.

كما أن المنتجات التي عادةً ما تقع فيه الحشرات ولا يتم التفطّن لها: هي الدقيق ومشتقاته والكاكاو والقهوة والمربى. ومع ذلك، فإننا لا ندرك ذلك ولا تؤثر على أجسامنا حتى، كما يمكن تناولها دون المخاطرة بأي شيء.

أنجلينا جولي تطهو العناكب والصراصير والعقارب وتجبر أبناءها على أكلهم “شاهد”

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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