هل هناك بالفعل حشرات صالحة للأكل وكم عددها؟

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وطن-هناك حوالي مليون نوع من الحشرات في الكون، ومن بينها، يمكننا أن نأكل الخنافس واليرقات وحتى النحل والدبابير.

إن أكل الحشرات أمر يجذب بعض الناس بينما بالنسبة للآخرين هو أمر مثير للاشمئزاز. وقد يكون هذا بسبب عدم وجود تقاليد غذائية قائمة على الحشرات في تاريخ البشرية أو لأن العديد من الناس يفسرونه على أنه غذاء كفاف فقط في المناطق التي تعاني من ندرة الغذاء.

ومع ذلك، فإن المناطق التي تعتبر فيها صالحة للأكل هي الأكثر تنوعًا في جميع أنحاء العالم، وهي تقع بشكل أساسي في آسيا حيث يتم اعتبارها طعامًا شهيًا اعتمادًا على الأنواع الموجودة.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أساسيات التغذية القائمة على الحشرات وما الصالحة للأكل:

كم عدد الحشرات الصالحة للأكل؟

لمعرفة عدد الحشرات الصالحة للأكل، يجب أن ننتقل إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة Wageningen في هولندا، حيث تم حساب أنه من بين حوالي مليون نوع معروف من الحشرات، يُباع في المتاجر ما لا يقل عن ألفي نوع من الحشرات.

هذا وتُقدّم هذه الحشرات كغذاء لملياري شخص وفي الواقع يأكلونها بانتظام. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 36 دولة أفريقية و 23 دولة أمريكية و 29 دولة آسيوية وحتى 11 دولة أوروبية، يتغذّون على الحشرات (أي أنهم يعتبرون أنه من الطبيعي أن تتغذى على بعض الحشرات).

فيما يلي بعض من الحشرات الصالحة للأكل:

اليسروع

النحل

الدبابير

الخنافس

النمل

الصراصير

الجراد

سرطعون البحر

السيكادا

النمل الأبيض

الفراشات

أكثر الحشرات أكلًا في العالم

وتقول “وطن“، بحسب ما ترجمته إن أكثر الحشرات استهلاكا في العالم هي الخنافس بنسبة (31٪) وتليها اليرقات بنسبة (18٪) والنحل والدبابير والنمل بنسبة (14٪) والجنادب والجراد والصراصير بنسبة(13٪). وعلى الرغم من أن العناكب والعقارب، ليست من ضمن الحشرات، إلا أنها تُعتبر أيضًا جزء من النظام الغذائي للعديد من السكان.

ويُذكر أن الجراد واليرقات وما شابه ذلك حشرات غنية بالبروتين والكالسيوم والحديد، واستهلاكها له تأثير بيئي أقل بكثير من تأثير لحوم الأبقار أو الخنازير أو الدجاج المستزرع، لذلك يؤكد أولئك الذين يستهلكون الحشرات، بأن النظم الغذائية القائمة عليها عادةً ما تكون جيدة للحد من تغير المناخ.

ربما كنت تأكل الحشرات، لكن دون علمك

ووفقًا لهذه المعلومات، أصبحنا الآن نعرف حيّدًا عدد الحشرات الصالحة للأكل وعدد الأشخاص الذين يأكلونها في العالم، وفي حين أنه قد تتقزز منها، فقد تكون بالفعل تأكلها أو تأكل أجزاء منها دون علمك.

وفي الواقع، نحن نأكل الحشرات حتى دون أن نعرف ذلك: فالعديد من الأطعمة تحتوي في الواقع على أطراف من الحشرات قد تسقط في المنتجات في أثناء عملية التصنيع.

كما أن المنتجات التي عادةً ما تقع فيه الحشرات ولا يتم التفطّن لها: هي الدقيق ومشتقاته والكاكاو والقهوة والمربى. ومع ذلك، فإننا لا ندرك ذلك ولا تؤثر على أجسامنا حتى، كما يمكن تناولها دون المخاطرة بأي شيء.