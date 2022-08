هدية “خاصة جدا” للملكة رانيا في عيد ميلادها تلفت الأنظار (شاهد)

وطن – تداولت وسائل إعلام أردنية صورا توثق ابتكار طالبة أردنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، لصورة هي الأصغر حجما في العالم للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

الصورة المصممة بواسطة النانوتكنولوجي، ابتكرتها المهندسة إسراء طارق القرعان -طالبة ماجستير في معهد النانوتكنولوجي- بمناسبة عيد ميلاد الملكة.

