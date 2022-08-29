هدية “خاصة جدا” للملكة رانيا في عيد ميلادها تلفت الأنظار (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداولت وسائل إعلام أردنية صورا توثق ابتكار طالبة أردنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، لصورة هي الأصغر حجما في العالم للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

صورة بتقنية النانوتكنولوجي لملك الأردن والملكة رانيا

الصورة المصممة بواسطة النانوتكنولوجي، ابتكرتها المهندسة إسراء طارق القرعان -طالبة ماجستير في معهد النانوتكنولوجي- بمناسبة عيد ميلاد الملكة.

بمناسبة يوم ميلاد جلالة الملكة رانيا العبد الله والذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، قامت المهندسة إسراء طارق القرعان -طالبة ماجستير في معهد النانوتكنولوجي-، بإنجاز فريد من نوعه وذلك بتصميم وإبتكار أصغر صورة "حجمًا" في العالم. — Just for JUST (@JustforJUST11) August 29, 2022

ويشار إلى أن عيد ميلاد ملكة الأردن رانيا العبدالله، يصادف يوم 30 أغسطس من كل عام.

صحيفة “الدستور” الأردنية كشفت أن هذه الصورة جاءت بمساعدة المهندس أنس مطاوع، مشرف مختبر في معهد النانوتكنولوجي وتحت إشراف الدكتورة آيات عبدالحافظ، الأستاذ المساعد بالمعهد.

وحطمت الطالبة “القرعان” بذلك الرقم القياسي العالمي الذي قام به البروفيسور “جون هارت” من جامعة “ميشيجان” الأمريكية عام 2008، بتصميم صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكانت أبعاد هذه الصورة لأوباما بلغت حوالي 500 ميكرومتر، بينما تبلغ صورة العاهل الأردني والملكة رانيا ما يقارب 363.3* 424.6 ميكرومتر.

ولفتت الصحيفة الأردنية المحلية إلى أنه تم إنجاز هذا العمل داخل مختبرات معهد النانوتكنولوجي في الأردن.

وذلك بتحويل الصورة إلى حجم صغير جدا، لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، عبر استخدام برمجيات متقدمة لتحويل وتعديل الصور لهذا الحجم الصغير.

وذلك مع المحافظة على دقة وضوحها ومن ثم بنائها بتقنية البناء الضوئي وتغطيتها برقائق البلاتينيوم باستخدام جهاز (Sputter Coater).

وبلغت سماكة هذه الرقاقة ـ بحسب التقرير ـ 5nm وصورت فيما بعد عبر مجموعة من المجاهر الإلكترونية لكي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ملكة الأردن

جدير بالذكر أن الملكة رانيا تزوجت من عاهل الأردن عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش.

وهي من مواليد الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، واسمها الكامل “رانيا فيصل صدقي الياسين“.

وتحدثت تقارير عن أن الملكة رانيا هي من وقفت وراء صعود نجلها الحسين لولاية العهد، والإطاحة بالأمير حمزة بن الحسين الذي كان يشغل هذا المنصب ويفترض أن يصبح ملك الأردن في حال وفاة الملك عبدالله الثاني.

ورانيا العبدالله من مواليد يوم 31 أغسطس 1970، أي أنها تبلغ من العمر 52 عاما.