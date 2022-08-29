الإثنين, أغسطس 29, 2022
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حياتنا

مكان وفاة جورج الراسي يستفز اللبنانيين بسبب ما رصدوه هناك (شاهد)

وطن
كتب وطن
مكان وفاة جورج الراسي يستفز اللبنانيين بسبب ما رصدوه هناك (شاهد) watanserb.com
جورج الراسي
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وطن– لا تزال وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، بحادث سير تشكل صدمة في الوسط الفني وبين جمهوره.

قواطع بلاستيك!

ومؤخراً تداول ناشطون صورة جديدة من موقع الحادث الذي توفي فيه جورج الراسي على طريق المصنع الحدودي الذي يربط بين دمشق ولبنان.

وظهر في الصورة، أن الجهة المعنية بالأشغال هناك، قامت بوضع حواجز بلاستيكية من اللون الأحمر لتنبيه المارّة بشأن وجود قاطع وسط أوتوستراد المصنع.

وأثارت الصورة غضباً واسعاً بين الناشطين، معتبرين أن ما فعلته السلطات استخفافاً بعقول الناس.

وأشار البعض إلى أن الحادثة كانت تستوجب حلاً سريعاً وإزالة فورية للحاجز الإسمنتي الذي اصطدم به جورج الراسي. وتسبب بوفاته مع منسقة أعماله زينة المرعبي.

وأكد الناشطون أن هذه الحواجز لا تحمي من الحوادث، وتنحرف عن مكانها بسهولة، ولا توفر شرطاً من شروط السلامة.

صدقة جارية

وكان رجل الأعمال السوري المقيم في السعودية “فؤاد محمد النادر“، قد أعلن عن تبنّيه مشروعاً لإنارة مكان وقوع الحادث.

وجاء ذلك؛ تعاطفاً منه مع أهالي الضحيتين، وتفادياً لوقوع ضحايا آخرين على هذا الطريق الذي بات يلقّب باسم “طريق الموت”.

وغرّد النادر عبر حسابه الخاص في “تويتر”: “تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية”.

وأضاف: “بعد تعزيتنا لأهله وذويه؛ وحفاظاً على أرواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروّع الذي أودى بحياتهما، ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما”.

انهيار نادين الراسي

وفي سياق متصل، دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في حالة انهيار، قبل بداية تشييع جنازة شقيقها الفنان الراحل.

وبدأت اليوم مراسم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسي، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في محافظة جبل لبنان.

وسادت أجواء من الحزن والصراخ وسط عائلة الفنان الراحل خلال خروج الجثمان إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور مراسم الجنازة، أولهم وائل جسار الذي ظهر وهو يحتضن نادين الراسي لتهدئتها فور وصوله الكنيسة.

وكان من الفنانين أيضاً راغب علامة، وورد الخال، وماغي بو غصن، وغيرهم.

وقالت نادين الراسي للفنان راغب علامة فور وصوله إلى عزاء شقيقها:” سامحني ما كنت بعرف إنك كنت محروق هالقد”. في إشارة إلى انتقاده الدائم لممارسات المسؤولين في بلاده.

وطن
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