قطة أليفة تصفع معلق رياضي على الهواء مباشرة ( فيديو)

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وطن – في موقف مضحك وطريف في ذات الوقت، تعرض معلق رياضي للصفع من قبل قطة أليفة خلال مقابلة صحفية معه على الهواء مباشرة.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو الطريف على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال صفع القطة للمعلق الرياضي التركي يدعى حسين أوزكوك، أثناء مقابلة معه على أحد القنوات التلفزيونية على الهواء مباشرة.

قطة تصفع معلق رياضي

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، تسلل قطة أليفة خلف ظهر المعلق الرياضي التركي أوزكوك، خلال حواره مع المذيعة على الهواء مباشر، قبل أن تقوم القطة بصفعه في موقف طريف للغاية.

#شاهد | مشهد طريف لقطّة تصفع معلقاً رياضياً تركياً خلال بثّ مباشر، إذ قال المعلّق حسين أوزكوك إنه كان ضيفاً في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البثّ pic.twitter.com/siaa8UXpXo — TRT عربي (@TRTArabi) August 29, 2022

لتقول المذيعة له بعد مشاهدة تلك اللقطة الطريفة، خلال حوارها مع المعلق التركي أوزكوك، قائلةً: ” أعتقد أن هناك ضيف صغير”.

ليرد عليها المعلق، ” نعم، لتقول المذيعة: هل أحضرت قطتك على البث المباشر؟!.. ليجيب عليها: أنا ضيف في المنزل الذي تعيش فيه القطة، لترد عليه: إنها محبوبة جداً”.

انتشر مقطع فيديو لمعلق رياضي تركي يدعى حسين أوزكوك تعرض للصفع من قطة خلال بث مباشر له على إحدى المحطات التلفزيونية. pic.twitter.com/699SKChMrk — 🇸🇦Amani Aleabdallah (@Ama5668) August 29, 2022

وحظي الفيديو الطريق التفاعل الواسع من قبل النشطاء عبر منصات التواصل، وسط ضحكات طريفة للتصرف الذي أقدمت عليه القطة تجاه المعلق الرياضي.

ترتيب الدوري التركي

ويعتلي فريق غازي عنتاب صدارة ترتيب الدوري التركي للموسم الجديد. برصيد 10 نقطة، كما وجاء فريق أضنة دمير سبور في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وآتى فريق فنربخشة في ثالث جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متساوياً بعدد النقاط على الترتيب مع بلدية إسطنبول وبشكتاش وغلطة سراي وطرابزون سبور.

كما وجاء في المركز الثامن فريق كايسري سبور. برصيد 6 نقاط، متساوياً مع فريق أنطاليا وغيرسون بنفس رصيد النقاط لهذا الموسم.