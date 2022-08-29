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رياضة

قطة أليفة تصفع معلق رياضي على الهواء مباشرة ( فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
معلق رياضي وصفع قطة أليفة watanserb.com
معلق رياضي وصفع قطة أليفة
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وطن – في موقف مضحك وطريف في ذات الوقت، تعرض معلق رياضي للصفع من قبل قطة أليفة خلال مقابلة صحفية معه على الهواء مباشرة.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو الطريف على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال صفع القطة للمعلق الرياضي التركي يدعى حسين أوزكوك، أثناء مقابلة معه على أحد القنوات التلفزيونية على الهواء مباشرة.

قطة تصفع معلق رياضي

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، تسلل قطة أليفة خلف ظهر المعلق الرياضي التركي أوزكوك، خلال حواره مع المذيعة على الهواء مباشر، قبل أن تقوم القطة بصفعه في موقف طريف للغاية.

لتقول المذيعة له بعد مشاهدة تلك اللقطة الطريفة، خلال حوارها مع المعلق التركي أوزكوك، قائلةً: ” أعتقد أن هناك ضيف صغير”.

ليرد عليها المعلق، ” نعم، لتقول المذيعة: هل أحضرت قطتك على البث المباشر؟!.. ليجيب عليها: أنا ضيف في المنزل الذي تعيش فيه القطة، لترد عليه: إنها محبوبة جداً”.

وحظي الفيديو الطريق التفاعل الواسع من قبل النشطاء عبر منصات التواصل، وسط ضحكات طريفة للتصرف الذي أقدمت عليه القطة تجاه المعلق الرياضي.

ترتيب الدوري التركي

ويعتلي فريق غازي عنتاب صدارة ترتيب الدوري التركي للموسم الجديد. برصيد 10 نقطة، كما وجاء فريق أضنة دمير سبور في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وآتى فريق فنربخشة في ثالث جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متساوياً بعدد النقاط على الترتيب مع بلدية إسطنبول وبشكتاش وغلطة سراي وطرابزون سبور.

كما وجاء في المركز الثامن فريق كايسري سبور. برصيد 6 نقاط، متساوياً مع فريق أنطاليا وغيرسون بنفس رصيد النقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + TRT التركية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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