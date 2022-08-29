الإثنين, أغسطس 29, 2022
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حياتنا

غادة عبدالرازق تشارك جمهورها لحظةَ استيقاظها بقميص النوم الأبيض! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تشارك جمهورها لحظة استيقاظها بقميص النوم الأبيض! (فيديو) watanserb.com
غادة عبدالرازق
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وطن– استرجعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، ذكرياتها مع مسلسل “السيدة الأولى”، بنشر فيديو يحتوي عدة مشاهد لها منه.

قميص نوم

وبدأت غادة عبدالرازق تلك المشاهد، بمشهد استيقاظها وهي ترتدي قميص نوم أبيض، ثم تمارس الرياضة ببيجامة صفراء ضيقة تكشف تفاصيل جسدها.

ووضعت غادة أغنية “Je t’aime” الفرنسية، خلفية موسيقية للفيديو الذي علّقت عليه بالقول: “مسلسل السيدة الأولى، قصة حب”.

فيفي عبده أول المعجبين

وأبدت الراقصة فيفي عبده إعجابها بفيديو غادة بوضع رمز تعبيري لشكل قلب باللون الأحمر.

وبنفس الطريقة، كانت غادة عبدالرازق، قد دعمت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعدما ظهرت الأخيرة بمايوه مثير خلال عطلتها الصيفية.

ونشرت رانيا يوسف حينها صورة وهي ترتدي بكيني وفوقه كاش مايوه أبيض شفاف، لم يغطِّ شيئاً من جسدها.

وبعد الكثير من الهجوم، قامت غادة بدعم رانيا يوسف بالتعليق على صورتها والتعبير عن حبها لها.

رقصة جريئة

ورغم عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي. لكن اسم غادة عبدالرزاق يتصدر التريند ومحركات البحث من حين لآخر.

ويرجع السبب إلى عودتها القوية إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتها الرسمية بصور وفيديوهات جريئة بعضها مع زوجها.

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية حالة جدل بين الجمهور، بعدما نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص جريئة مع زوجها.

 

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استراحة محارب

وسبق أن برّرت غادة غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي بـأنه “استراحة محارب”.

وقالت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

وتابعت: “لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال غادة عبدالرزاق مسلسل “لحم غزال”، وشاركها في بطولته كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبدالغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، خالد محمود.

ومسلسل “لحم غزال”، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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