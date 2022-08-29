ظهر عباءة رجوة آل سيف يلفت الأنظار بما وُجد عليه (شاهد)

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وطن– كشفت المصممة اللبنانية عايدة قواص، سرّ العباءة التي ارتدتها الآنسة “رجوة خالد آل سيف”، في حفل خطوبتها على الأمير الحسين ولي عهد الأردن.

3 أسابيع تطريز

وقالت عايدة قواص: إنها صمّمت العباءة التي ارتدتها رجوة خالد آل سيف بمشاركة أحد مؤسسي Orient 499، التي تشاركت إنشاءها مع فرانك لوكا، لإحياء الفنون الحرفية واليدوية الشرقية.

وتابعت قواص في لقاء مع مجلة “هي”: “طُرّز الجزء الأمامي والخلفي من العباءة يدويًا بالترتر والخرز، في مشغلنا على أيدي حرفيين محترفين. واستغرق التطريز حوالي ثلاثة أسابيع. وقد قمنا بإعادة إنتاج هده العباءة حسب الطلب وعلى دفعات محدودة فقط”.

أما سرّ الطيور التي تمّ نقشُها على عباءة رجوة، فهي تمثّل علامة Orient 499 التجارية. والتي توجد في أغلب تصاميمهم، سواء أكانت أدوات أم ملابس.

عاشقان متّحدان

أما العصفوران الموجودان على ظهر عباءة خطيبة ولي العهد الأردني، فيمثّلان عاشقَين متّحدَيْن، بحسب قواص.

كما ارتدت رجوة خالد فستانًا أزرق اللون بكسرات، من ماركة كوستاريلوس Costarellos اليونانية، مع قلادة من اللؤلؤ.

وفي صور أخرى، ارتدت الأميرة الجديدة تنورة متعددة الألوان وقميصًا أبيضَ من المصممة الإيطالية سارة روكا، مع حزام أرجواني مجمّع وحذاء فالنتينو أزرق فاتح.

ونسَقت ملكة الأردن المستقبلية إطلالتها مع حذاء مفتوح عند الكعب من فالنتينو .

وحرصت “رجوة”، على ارتداء خاتم خطبتها الفخم، الذي يحمل توقيع هاري وينستون.

وارتدت رجوة زوجين من الأقراط بتصميم مميز، كانتا سابقاً للملكة رانيا.

أقراط الملكة رانيا

وتبيّن أن الأقراط من تصميم ستيفن وبستر، وهما جزء من مجموعة Magnipheasant التي تحتفي بالأنماط اللامعة لريش طائر التدرج.

وصُنعت أقراط رجوة خالد من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، وتمَّ ترصيعُه بجزيئات من الماس الأصفر وحبوب ألماس بافيه .

وثمن الأقراط غير معروف، لأنه يصنع حسب الطلب، ولكنّ نموذجاً مماثلاً من الزمرد يصل ثمنُه إلى 26.300 جنيه إسترليني (أكثر من 31 ألف دولار). بينما نموذج من الألماس البراق فثمنه 57 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار). وهذا يعني أنّ ثمنَ أقراط الملكة رانيا التي أهدتها لخطيبة ابنها، سيكون مشابِهاً.

الحزام أيضاً

وأعطت الملكة رانيا، خطيبةُ نجلها، أيضاً الحزام الذي ارتدته يوم إعلان الخطوبة أيضاً. كما يظهر في الصورة التي نشرها حساب “CoutureAndRoyals“.