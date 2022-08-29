ضع هذه الاحتياطات في اعتبارك لمكافحة احتباس السوائل

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وطن-غالبًا ما تستيقظ وأنت تشعر بالثقل على الرغم من أنك لم تأكل أكثر من المعتاد. كما أنه في نهاية اليوم، تلاحظ أن هناك تورم في الكاحلين أو الساقين، ناهيك بأنك تستيقظ مع انتفاخات رهيبة تحت عينيك، ويظهر أن يديك قد اكتسبتا وزنًا ملحوظًا، ما يجعلك تعتقد بأنك تحتفظ بالسوائل في جسمك.

ولكن، على الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون عابرة، فإنها أحيانًا تشير إلى أن الشخص مصابًا ببعض الأمراض التي تستدعي الانتباه إليها.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، الأسباب المحتملة لاحتباس الماء وكيفية التغلب على المشكلة:

أولا ، اكتشف سبب احتباس الماء

يحدث تراكم السوائل بشكل رئيسي في الأنسجة الرخوة في الجسم، وخاصة في القدمين والكاحلين، على الرغم من أن أي جزء من الجسم يمكن أن يتأثر، حسب تفاصيل منظمة Livestrong Foundation، وهي ؤسسة خيرية أمريكية تأسست في عام 1997 من قبل سائق الدراجة لانس أرمسترونج بعد شفائه من مرض السرطان، بحسب ما ترجمته “وطن“.

من بين الأسباب الأكثر شيوعًا زيادة الوزن أو ضعف الدورة الدموية أو المشكلات الهرمونية أو اتباع نظام غذائي سيئ. لكن، أمراض القلب والكلى والكبد يمكن أن تسبب أيضًا احتباسًا، كما تحذر المنظّمة المذكورة أعلاه. لهذا السبب، استشر الطبيب قبل تجربة أي علاج منزلي.

الجاذبية والنظام الغذائي والهرمونات

بغض النظر عن علم الأمراض، فقد يكون احتباس السوائل بسبب الجاذبية الشديدة: لكن كيف ذلك؟

يشرح الدكتور Moisés Martín Anaya، جراح التجميل لصحيفة الباييس الإسبانية.”عند المشي أو الوقوف لفترة طويلة، بسبب تأثير الجاذبية فقط، يتحرك الماء باتجاه المناطق السفلية من الجسم. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل يعانون من تورم أكبر في الكاحل على مدار اليوم. ولهذا السبب عندما يستيقظون في الصباح تتورم أيديهم وعيونهم. عند الاستلقاء، لانه في أثناء النوم يُعاد توزيع السائل”.

يمكن أن يكون احتباس السوائل أيضًا عرضًا كلاسيكيًا لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، كما أشارت إلى ذلك عيادة مايو كلينك. قد تشعرين بالثقل قبل أسبوع أو أسبوعين من دورتك الشهرية. هنا تكون الأسباب غير واضحة، بيد أنه كما اعترفت منظمة Livestrong Foundation، تُؤدي التغيرات الهرمونية دورًا رئيسيًا في ذلك.

الرعاية

إذا لم تكن لديك حالة طبية تستدعي علاجًا آخر، فقد تساعدك هذه التوصيات الصادرة عن مؤسسة Livestrong في مكافحة احتباس السوائل:

كن حذرا من الملح. لا تضعه على المائدة عند تناول الطعام ولا تضفه إلى الطعام دون تجربته وتجنب الأطعمة المصنّعة.

لا لأسلوب الحياة المستقرة. اعلم أن النشاط البدني سيقوي قلبك، بالإضافة إلى تحسين عودة الدورة الدموية الوريدية من الأطراف السفلية حيث يكون التورم أكثر شيوعًا.

عند النوم. إذا كانت مشكلتك تتركز في ساقيك وكاحليك، فحاول وضع وسادة تحتها عند الاستلقاء للنوم أو مشاهدة التلفزيون.

خذ فترات راحة صغيرة في روتينك للتمدد وتحريك جسمك بالكامل. إذا اضطررت إلى الوقوف أو الجلوس لعدة ساعات، يمكن أن تكون الجوارب الضاغطة حليفًا جيدًا.

راقب نظامك الغذائي، بما في ذلك البوتاسيوم في الفواكه مثل التفاح والكمثرى، كما نصحت أخصائية التغذية إيلينا سوريا لصحيفة الباييس. كما توصي بشرب الكثير من الماء وعصائر الفاكهة الطبيعية ونقع البقدونس، والعرعر أو عُشبة ذيل الحصان والكراث، ومرق الهليون والخيار، ويفضل أن يكون ذلك على معدة فارغة.

وختامًا، يُنصح بإخبار طبيبك إذا كنت تعاني من احتباس السوائل وقبل تغيير نظامك الغذائي.