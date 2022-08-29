صور “مؤلمة جدا” للأسير خليل عواودة تنذر بوفاته في أي لحظة

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وطن- انتشرت صورٌ للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة، تظهر تأثر جسده بشكل كبير، وسط احتمالية وفاته في أي لحظة.

الأسير عواودة، البالغ من العمر 40 عاما، وهو من بلدة إذنا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة،يواصل إضرابا عن الطعام منذ نحو 169 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، إن عواودة الذي يقبع في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية الوفاة المفاجئة.

Shocking photos for the Palestinian prisoner Khalil Awawdah who has been on hunger strike for 179 days in protest of his administrative detention without charge or trial.#معركة_الامعاء_الخاوية#الحرية_لخليل_عواودة pic.twitter.com/K18GRi22XO — Palestine captives (@Palestinecapti1) August 28, 2022

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت إسرائيل بحقه قرارًا “بتجميد” اعتقاله الإداريّ، لكنه قرار لا يعني إنهاء اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال خليل عواودة (40 عاما) في ديسمبر 2021، وظلت تحتجزه منذ ذلك الحين من دون أي تهمة أو محاكمة، وهو إجراء يُعرف بالاعتقال الإداري.

وقالت محاميته، يوم الخميس، إنه مضرب عن الطعام منذ أكثر من 160 يوما، وإنه قد يموت في أي لحظة.

في السياق، قالت الطفلة الفلسطينية تولين (9 سنوات)، ابنة الأسير خليل عواودة، إنها رأت والدها، يوم الخميس، أول مرة منذ 9 أشهر، وإن ذلك صادف تاريخ ميلادها.

وقالت تولين إنها فاجأت والدها بسؤاله “حذر يا بابا شو تاريخ اليوم؟”، فرد عليها مبادرًا “إنت شرفتينا على الدنيا في مثل هذا اليوم”.

ابنة الأسير #خليل_العواودة للجزيرة مباشر: "بابا كان دائما يدعمني لأكون قوية وصابرة" pic.twitter.com/c9cdmBkBT2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2022

وعبّرت ابنة الأسير عن سعادتها بأن هدية عيدها هذه السنة كانت زيارة والدها، وقالت إنها أخبرته بأن أجمل هدية لها في هذه المناسبة هي أنها التقته.

بدورها، أكدت زوجة عواودة أن معنويات زوجها عالية وصلبة، ووصفتها بأنها تناطح السحاب وصامدة صمود جبال فلسطين رغم تضييقات الاحتلال.

وأضافت أن الأسير يعتبر أن هذه المعركة تدور تحت عين الله وأنه سبحانه هو الذي حفظه على مدار 177 يومًا، ولن يخذله في هذه المعركة.

زوجة الأسير #خليل_العواودة للجزيرة مباشر: هزيمة خليل في معركته هي هزيمة للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/dUyjdz9K9h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2022

وشددت دلال عواودة على أن زوجها خليل سينتصر كما انتصر من سبقوه من الأسرى وذلك بالإرادة والعزيمة النابعة من المبدأ، وأنه ينطلق دائما من أن الشعب الفلسطيني شعب لا ينهزم؛ إما أن ينتصر أو أن يموت.