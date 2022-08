صور “مؤلمة جدا” للأسير خليل عواودة تنذر بوفاته في أي لحظة

وطن- انتشرت صورٌ للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة، تظهر تأثر جسده بشكل كبير، وسط احتمالية وفاته في أي لحظة.

الأسير عواودة، البالغ من العمر 40 عاما، وهو من بلدة إذنا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة،يواصل إضرابا عن الطعام منذ نحو 169 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، إن عواودة الذي يقبع في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية الوفاة المفاجئة.

Shocking photos for the Palestinian prisoner Khalil Awawdah who has been on hunger strike for 179 days in protest of his administrative detention without charge or trial.#معركة_الامعاء_الخاوية#الحرية_لخليل_عواودة

