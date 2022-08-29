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حياتنا

صورة نيللي كريم بدون مكياج تكشف فرق السن بينها وبين زوجها! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صورة نيللي كريم بدون مكياج تكشف فرق السن بينها وبين زوجها! (شاهد) watanserb.com
نيللي كريم وزوجها هشام عاشور
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وطن– أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم، جدلاً واسعاً حول عمرها الحقيقي، بعد ظهورها بصورة دون مكياج مع زوجها.

نظارات طبية

وظهرت نيللي كريم في صورة متداولة مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وهي ترتدي فستاناً طويلاً بعدة ألوان، وحذاء رياضي.

ولم تضع نيللي كريم أي مساحيق تجميل على وجهها، وارتدت نظارة طبية، ما جعلها تبدو في سن كبير، وأكبر من زوجها.

ونيللي كريم تبلغ من العمر 47 عاماً، بينما زوجها هشام عاشور يبلغ من العمر 40 عاماً.

وسبب فرق العمر بين نيللي وزوجها صدمة بين جمهورها الذي قد لا يعلم بعضهم أن الفنانة المصرية لديها ابن يبلغ من العمر 19 عاماً.

فرق السن بين نيللي كريم وزوجها

وسبق أن أكد هشام أنه لا يهتم بالتعليقات حول فارق السن بينه وبين زوجته نيللي كريم.

وأكد هشام في تصريحات سابقة أن العمر ليس قضية مهمة في علاقتهما.

وقال: “ما الذي يهم إذا بلغ فارق السن حتى 10 سنوات، والفكرة أن تجد شخصًا يجعلك يناسبك”.

وتابع في حينها: “تزوجنا بسرعة من غير أي تفكير، للأسف هناك أناس منشغلون بالحكم على من حولهم فقط”.

من جانبها، علقت نيللي أيضاً على الأمر قائلة: “بالتأكيد، الحب لا يعرف الحسابات الزمنية، أمشي بمشاعري، أمشي وراء قلبي، لا أملك الحسابات”.

تجربة صعيدية لأول مرة

وفي سياق آخر، قررت نيللي لأول مرة خوض تجربة الدراما الصعيدية من خلال مسلسل سيعرض في موسم رمضان القادم.

وأعلنت نيللي كريم الأمر بنفسها عبر حسابها على “فيسبوك”. وكتبت: “مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023. وهذا يحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد”.

وتابعت الفنانة المصرية: “المسلسل دراما مش نكد، ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل. وأنا أصور حالياً مشاهدي من مسلسل روز وليلى. مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي أنتهي من تصويره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللي مسلسل “فاتن أمل حربي“، الذي فجر جدلاً واسعاً بعد تطرقه لحقوق المرأة ومحاولة تغيير قوانين الأحوال الشخصية لصالحها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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