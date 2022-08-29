شاكيرا في ورطة.. صحفي إسباني يكشف علاقتها السرية مع هذا اللاعب الشهير!

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وطن– فجر المصور الإسباني، جوردي مارتن، مفاجأة جديدة حول شاكيرا، حين أكد أنها كانت على علاقة سرية بلاعب التنس الإسباني رافاييل نادال.

وبدأت علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا مع لاعب التنس سراً، عام 2009 ، عندما شاركها كليب إحدى أغنياتها.

انسجام ونظرات حب

وكان واضحاً بالكليب في حينها، نظرات وضحك رافاييل وشاكيرا، وانسجامهما. والذي بدا أكثر من مجرد طلب من المُخرج.

وبحسب ما أوردته صحيفة Corriere della Sera الإيطالية ، أوضح المصورون أن الاثنين كانا على علاقة غرامية شديدة عندما تم تصوير كليب الأغنية.

في ذلك الوقت، أفادت شائعات بأن شاكيرا كانت تواعد أليخاندرو سانز ، المغني الإسباني المعروف.

موقف صعب

من ناحية أخرى، كان لاعب التنس في موقف صعب. حيث كان نادال رافاييل مرتبط عاطفياً بالفعل بماري بيريلي، التي التقى بها في عام 2005 في المدرسة.

ربما يكون الخبر صادماً، لكن الشائعات عن خيانة محتملة تأتي في وقت غير مناسب لرافاييل نادال الذي يركز حالياً على بطولة أمريكا المفتوحة.

مع فوزه بأول لقبين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا العام ، يبحث رافاييل المصنف الثالث عالميًا عن اللقب رقم 23 . والذي سيجعله اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى في التاريخ. على قدم المساواة مع سيرينا ويليامز.

محظوظة في الحب!

على صعيد آخر، كانت شاكيرا ترتدي قبعة غريبة جدًا أمام جميع الكاميرات في منزلها في برشلونة.

أظهرت المغنية الكولومبية نفسها بابتسامة دون أن تفتح نافذة سيارتها وهي ترسل قبلة للصحفيين.

وكانت شاكيرا متوجهة إلى نادٍ رياضي مع أطفالها ، لكن تلك التفاصيل المحددة حول مظهرها كانت هي التي أثارت الدهشة.

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“محظوظة في الحب”، هي العبارة التي يمكن للجميع قراءتها على قبعة شاكيرا مباشرة بعد أن وصلت صور جيرارد بيكيه مع عشيقته الجديدة إلى وسائل الإعلام.

حيث ظهر جيرارد بيكيه وكلارا شيا مارتي، وهما يسيران يدا بيد ويبتسمان ويبدوان سعداء للغاية معًا في زي صيفي.