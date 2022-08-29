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سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

باسل النجار
كتب باسل النجار
تلفزيون العربي watanserb.com
نقل مقر تلفزيون العربي من لندن إلى الدوحة
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وطن – أعلن “تلفزيون العربي” عن انتهاء العمل بالاستديوهات الجديدة الخاصة به في “لوسيل” بالدوحة، لينتقل بشكل كامل إلى البث والعمل من العاصمة القطرية، بعد 7 سنوات من البث في بريطانيا منذ انطلاقته.

“تلفزيون العربي على أرض عربية”

وذكر “تلفزيون العربي” عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، أن الانطلاقة الجديدة للشبكة من قطر ستكون، الثلاثاء 30 أغسطس، حيث أنجز الفريق التقني تجهيز جميع الاستديوهات والتفاصيل التقنية.

وتحت وسم “العربي على أرض عربية“، غرد العديد من المذيعيين ومقدمي البرامج والعاملين بالشبكة، معبرين عن سعادتهم بانتقال “تلفزيون العربي” لقطر.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب يوسف حسين، مقدم برنامج “جو شو” على شاشة “تلفزيون العربي”: “بعد ٦ سنوات أُعلن انتهاء رحلتي مع التلفزيون العربي بلندن.. لأننا هنكمل من المقر الجديد في مدينة لوسيل في قطر.”

فيما دونت جويس الحاج خوري مراسلة “تلفزيون العربي” من لبنان: “بحلة جديدة وبتقنيات عالية وبالالتزام نفسه حيال قضاياكم، نلتقي غدا لنكمل المسيرة من أرضنا وأرضكم.”

فرح فواز المذيعة ومقدمة البرامج بالشبكة كتبت هي الأخرى: “العدّ العكسي بدأ.. كونوا على الموعد”.

مدير تحرير “تلفزيون العربي” يكشف الكواليس

وفي مداخله له عبر برنامج “صباح سوريا” على شاشة “تلفزيون سوريا“، كشف مدير التحرير في “التلفزيون العربي” محمود عمر، كواليس انتقال الشبكة من لندن إلى الدوحة.

وقال في حديثه الذي رصدته (وطن): “نحن نعمل الآن على مدار الساعة ونضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة جديدة من لوسيل في قطر.”

وأوضح أن هذه الانطلاقة ستشهد “تجدد على مستوى الشكل وتجدد على مستوى الأنظمة التقنية والاستديوهات.. نعتقد أنها ستكون عند توقعات وتطلعات مشاهدينا.”

وتابع أنه سيتم “تقديم فترات إخبارية جديدة متصلة تغطي كل ما يهتم به المشاهد العربي في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيره.”

كما تحدث “عمر” عن بطولة كأس العالم في قطر 2022:”ونحن نأتي الآن إلى قطر وإلى لوسيل قبيل حدث عالمي يترقبه العالم أجمع.. وهو مونديال 2022 ونعمل أيضا على أن نكون بالقرب من هذا الحدث وأن نغطيه كما يجب.

وعن سؤال حول سبب انتقال التلفزيون العربي للدوحة، قال مدير التحرير بالشبكة: “كما تعرفون التلفزيون العربي انطلق في لندن.. لكن منذ اليوم الأول هو يخص العرب وهذا ماثل في اسمه كونه تلفزيونا عربيا.”

وأوضح: “نحن أولوياتنا المشاهد العربي.. قضاياه الكبرى همومه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. كنا قريبين منه منذ اليوم الأول، وبرفعنا هذا الشعار (العربي على أرض عربية) نجدد عهدنا مع مشاهدينا ونسعى إلى أن نكون أقرب إليه.”

كما كشف مدير التحرير بالشبكة التلفزيونية عن سبب آخر للانتقال بقوله:”وأن نكون أقدر على التحرر في المنطقة العربية لتغطية كل الأحداث والقايا التي تهمه.”

واستطرد: “ونؤكد على المعادلة الصعبةى التي نتبناها منذ اليوم الأول، نحن نعتمد الدقة والموضوعية في نقل الخبر.. لكننا لسنا على الحياد عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والملفات الكبرى التي تمس حياة وكرامة الإنسان العربي.”

سبب ثالث ذكره محمود عمر لانتقال “تلفزيون العربي” إلى لوسيل في قطر بقوله:”الانتقال إلى قطر سهل علينا انتقاء الكفاءات وإمداد غرفة الأخبار بما تحتاجه لتكون عند مستوى تطلعات المشاهدين العرب.”

هذا وكشف محللون لـ(وطن) في هذا السياق، أن قطر تحاول من خلال هذه الخطوات “إثراء مجتمعها من خلال اندماج الإعلاميين والمثقفين بالمجتمع القطري، كما أن المعنيين هناك وجدوا أن قطر أولى بالإنفاق من لندن.

ويشار إلى أن “التلفزيون العربي”، هو قناة تلفزيونية عربية تتبع مجموعة فضاءات ميديا، حيث تبث برامج إخبارية مع بعض التنويع بالبرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وقبل انتقال الشبكة لفطر كان مقر القناة الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، ولديها مكاتب في العديد من العواصم العالمية، وكانت بداية الشبكة عام 2015.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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