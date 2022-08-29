سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

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وطن – أعلن “تلفزيون العربي” عن انتهاء العمل بالاستديوهات الجديدة الخاصة به في “لوسيل” بالدوحة، لينتقل بشكل كامل إلى البث والعمل من العاصمة القطرية، بعد 7 سنوات من البث في بريطانيا منذ انطلاقته.

“تلفزيون العربي على أرض عربية”

وذكر “تلفزيون العربي” عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، أن الانطلاقة الجديدة للشبكة من قطر ستكون، الثلاثاء 30 أغسطس، حيث أنجز الفريق التقني تجهيز جميع الاستديوهات والتفاصيل التقنية.

على الوعد والموعد.. انتظرونا غدا الثلاثاء 20:00 بتوقيت القدس#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/0lbf8udcVe — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2022

وتحت وسم “العربي على أرض عربية“، غرد العديد من المذيعيين ومقدمي البرامج والعاملين بالشبكة، معبرين عن سعادتهم بانتقال “تلفزيون العربي” لقطر.

أنتم صوتنا وقضاياكم صورتنا، هكذا انطلقنا وهكذا نكمل المسير.. انتظرونا غدا الثلاثاء 20:00 بتوقيت القدس#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/N3bRkNBAcz — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2022

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب يوسف حسين، مقدم برنامج “جو شو” على شاشة “تلفزيون العربي”: “بعد ٦ سنوات أُعلن انتهاء رحلتي مع التلفزيون العربي بلندن.. لأننا هنكمل من المقر الجديد في مدينة لوسيل في قطر.”

بعد ٦ سنوات أُعلن انتهاء رحلتي مع التلفزيون العربي بلندن 🥲 ..… لأننا هنكمل من المقر الجديد في مدينة #لوسيل في #قطر 😍 ..

#العربي_على_أرض_عربية 🇶🇦 . — Joe (@youssef_hussen) August 28, 2022

فيما دونت جويس الحاج خوري مراسلة “تلفزيون العربي” من لبنان: “بحلة جديدة وبتقنيات عالية وبالالتزام نفسه حيال قضاياكم، نلتقي غدا لنكمل المسيرة من أرضنا وأرضكم.”

فرح فواز المذيعة ومقدمة البرامج بالشبكة كتبت هي الأخرى: “العدّ العكسي بدأ.. كونوا على الموعد”.

العدّ العكسي بدأ

كونوا على الموعد #العربي_على_أرض_عربية https://t.co/cSgRP713SD — Farah Fawaz | فرح فواز (@FarahFawaz90) August 29, 2022

مدير تحرير “تلفزيون العربي” يكشف الكواليس

وفي مداخله له عبر برنامج “صباح سوريا” على شاشة “تلفزيون سوريا“، كشف مدير التحرير في “التلفزيون العربي” محمود عمر، كواليس انتقال الشبكة من لندن إلى الدوحة.

وقال في حديثه الذي رصدته (وطن): “نحن نعمل الآن على مدار الساعة ونضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة جديدة من لوسيل في قطر.”

وأوضح أن هذه الانطلاقة ستشهد “تجدد على مستوى الشكل وتجدد على مستوى الأنظمة التقنية والاستديوهات.. نعتقد أنها ستكون عند توقعات وتطلعات مشاهدينا.”

وتابع أنه سيتم “تقديم فترات إخبارية جديدة متصلة تغطي كل ما يهتم به المشاهد العربي في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيره.”

كما تحدث “عمر” عن بطولة كأس العالم في قطر 2022:”ونحن نأتي الآن إلى قطر وإلى لوسيل قبيل حدث عالمي يترقبه العالم أجمع.. وهو مونديال 2022 ونعمل أيضا على أن نكون بالقرب من هذا الحدث وأن نغطيه كما يجب.

وعن سؤال حول سبب انتقال التلفزيون العربي للدوحة، قال مدير التحرير بالشبكة: “كما تعرفون التلفزيون العربي انطلق في لندن.. لكن منذ اليوم الأول هو يخص العرب وهذا ماثل في اسمه كونه تلفزيونا عربيا.”

وأوضح: “نحن أولوياتنا المشاهد العربي.. قضاياه الكبرى همومه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. كنا قريبين منه منذ اليوم الأول، وبرفعنا هذا الشعار (العربي على أرض عربية) نجدد عهدنا مع مشاهدينا ونسعى إلى أن نكون أقرب إليه.”

كما كشف مدير التحرير بالشبكة التلفزيونية عن سبب آخر للانتقال بقوله:”وأن نكون أقدر على التحرر في المنطقة العربية لتغطية كل الأحداث والقايا التي تهمه.”

واستطرد: “ونؤكد على المعادلة الصعبةى التي نتبناها منذ اليوم الأول، نحن نعتمد الدقة والموضوعية في نقل الخبر.. لكننا لسنا على الحياد عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والملفات الكبرى التي تمس حياة وكرامة الإنسان العربي.”

سبب ثالث ذكره محمود عمر لانتقال “تلفزيون العربي” إلى لوسيل في قطر بقوله:”الانتقال إلى قطر سهل علينا انتقاء الكفاءات وإمداد غرفة الأخبار بما تحتاجه لتكون عند مستوى تطلعات المشاهدين العرب.”

تبقت ليلة واحدة، ويصبح صوته، صوتنا، أقصد صوتكم، أحلى وأعلى..#العربي_على_أرض_عربية

انتظرونا

يبدأ البث من الوسيل – قطر يوم الثلاثاء 2022/8/30 في الثامنة مساء بتوقيت القدس@AlarabyTV pic.twitter.com/aN0xWgKjam — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) August 29, 2022

هذا وكشف محللون لـ(وطن) في هذا السياق، أن قطر تحاول من خلال هذه الخطوات “إثراء مجتمعها من خلال اندماج الإعلاميين والمثقفين بالمجتمع القطري، كما أن المعنيين هناك وجدوا أن قطر أولى بالإنفاق من لندن.

ويشار إلى أن “التلفزيون العربي”، هو قناة تلفزيونية عربية تتبع مجموعة فضاءات ميديا، حيث تبث برامج إخبارية مع بعض التنويع بالبرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وقبل انتقال الشبكة لفطر كان مقر القناة الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، ولديها مكاتب في العديد من العواصم العالمية، وكانت بداية الشبكة عام 2015.