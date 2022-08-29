ربى طوابيني ومطعم “سهول سحاب”.. “بوست” أبكى الأردنيين وغير حياة عائلة

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وطن – تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل في الأردن والوطن العربي، بشكل كبير مع قصة فتاة أردنية تدعى ربى طوابيني، استطاعت أن تنقذ والدها صاحب مطعم “سهول سحاب” للشاورما ـ مفتتح حديثا ـ بعد دخوله بحالة إحباط وحزن كبير جراء ضعف مبيعات مطعمه حيث كان سيضطر لإغلاق محله الذي وضع به كل أمواله.

📷"شعب وفي ومعطاء " .. آلاف الاردنيين يزحفون نحو "#مطعم_سهول_سحاب" بعد ان قامت ابنة صاحب المطعم بمناشدة الجماهير لمساعدة والدها الذي تعرض لخسائر فادحة فكان هذا المشهد 👇 (مصدر الصور: الغد) pic.twitter.com/vXRo7qpGzY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 29, 2022

ربى طوابيني ومطعم “سهول سحاب”

وكان والد ربى طوابيني الستيني، قد افتتح مطعمه قبل أيام آملا في توفير لقمة عيش لأسرته بعدما باتت المطاعم ترفض أن يعمل بها بسبب كبر سنه، فلجأ إلى فتح مطعم خاص به وضع به (تحويشة العمر) كما شارك صديق له بالمشروع.

وتشاء انت من الحياة غنيمة

ويشاء ربُك أن يسوق لك الدرر هو منشور واحد غير حياة هذه العائلة، قصة جميلة ولفتة رائعة من قبل الشعب الأردني 🇯🇴

الذي لم يترك هذه العائلة بحاجة

الدنيا لسا بخير 🙂 #سهول_سحاب pic.twitter.com/iBVekWLbKh — لينا قيشاوي🕊 (@lina_qishawi) August 29, 2022

وباطلاع ربى على أزمة والدها أصابها أيضا حزن كبير وتألمت له، ووجدت نفسها تكتب بوست على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك” تحكي فيه قصة والدها، ليصبح هذا البوست سببا في تغير جذري بمسار عائلتها كلها.

ودونت ربى طوابيني في منشورها الذي طالعته (وطن) ما نصه: “مرحبا يا جماعة والله بكتب ودموعي على خدي.. اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان واخر اشي صار يبكي، امانه ساعدوني بطلب صغير.”

الشعب الاردني هو افضل شعوب الارض بدون مبالغه. نخوه،وفزعه،وصفات عربيه ساميه اصيله هاذ لا جدال فيه. بخصوص #سهول_سحاب رغم الاشياء اللي تخلي القصه مبينه وكانها بتكتيك مسبق،لكن هو كان اشي بريئ صادق،تزامن مع رَدِّه فعل شعبيه مثاليه. الله يرزقه ويفتح عليه ويحفظ هالشعب الطيب 🇯🇴❤️ — Tamer Massadeh (@TMassadeh) August 29, 2022

وتابعت موضحة مشكلتها ومشكلة والدها: “بابا فتح محل شاورما بسحاب وله ثلاثة أيام لا يعود إلى المنزل، وحاطط كل تعبه بالمحل.. بس المحل ما بجيب شغل منيح وهوه كتير زعلان حكا لليوم معي وكان بعيط بحكيلي لسا ما بعت اشي.”

وكشفت ربى أن والدها يعمل بمجال “الشاورما” منذ العام 2003، وأنه محترف بعمله لكنه عندما كبرت سنه رفضت المطاعم أن يعمل لديها.

والله مافي مثل فزعتنا

مطاعم برجر ميكرز تفزع بموظفينها لمساعدة مطعم #سهول_سحاب pic.twitter.com/9JJL5oWpnT — Alia Alanber 🇯🇴 (@Alia_alanber) August 29, 2022

واضافت: “وهوه الوحيد يلي بنستند عليه بعد ربنا الحمد لله وقرر يفتح محل اله شاورما لانه ما حد بعرف المحل وجديد بابا مش قاعد ببيع منيح

مع انه أسعاره ابدا مش غالية.. وكتير منيحة وهوه ما يقصر مع أي حد بيجي عنده لو ع حسابه الشخصي.”

وأوضحت ربى طوابيني أنها كانت تفكر بعمل إعلان لمطعم والدها، لكن الأمر مكلف لذا فكرت بآخر حل وهو “كتابة هذا البوست” طالبة من الأردنيين مساعدة والدها بالشراء من محل الشاروما الخاص به.

الشعب الاردني قول و فعل 👏🏼 🇯🇴

صَدَق الي قال الولد بحمل إسم أبوه والبنت بتحمل أبوها وهمه لآخر العمر ❤️ #سهول_سحاب pic.twitter.com/Qwc0iHLmue — 𓂆 Sorita AlSadi 𓂆 (@Sorita921) August 29, 2022

وقالت: “أسألكم بالله ساعدونا بابا هاي رزقته الوحيده.. اقسم بالله ما دخل من اول الشهر ع دارنا دينار والحمد لله بنحكي ان شاء الله خير.”

واستطردت: “ساعدوني أسألكم بالله يلي قريب من سحاب اسم محله سهول سحاب قرب دوار البلدية.”

كما كشفت عن الأسعار لديهم: “الأسعار العادي ب 1,75 السوبر 2,30 والدبل 3,00 والتربل 4,00.. صدقوني رح تحبوا الشاورما منه كتير.”

“بوست” غير مسار عائلة أردنية

وعلى إثر هذا “البوست” هبّت شخصيات عامة ومشاهير السوشيال ميديا بالتجاوب مع المنشور بإعادة تداوله، ودعوة الأردنيين إلى زيارة المحل.

ابنة صاحب مطعم #سهول_سحاب تصرح ماذا قالت – فيديو pic.twitter.com/wEAv1bJUlp — alhayat news (@news_alhayat) August 29, 2022

كما صمم متخصصون إعلانات مجانية لمطعم “سهول سحاب” الخاص بوالدها، وبادر طهاة إلى إبداء تطوعهم للعمل على تقديم وجبات مختلفة.

مورّدون أيضا قرروا توفير لحوم بأسعار رمزية لمطعم والدها، وخصمت مؤسسات تجارية من أسعار بضائعها لكل من يثبت الشراء من المطعم.

الخير ما بخلص بالدنياا

لسا في خير 🤍🤍🤍#سهول_سحاب pic.twitter.com/6MwlWzU9Nc — Zaid Alsmadi (@zaid_alsmadi5) August 29, 2022

وتصدر اسم “ربى طوابيني” واسم مطعم والدها “سهول سحاب“، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن، وباتوا حديث النشطاء.