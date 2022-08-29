حقيقة فيديو جنين ولدته أمه بفيضانات باكستان فنجا هو ولا أثر لها

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وطن – تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، مقطع فيديو ادعت أنّه لجنين تم العثور عليه، فيما لم يعثر على والدته التي ولدته أثناء الفيضانات في باكستان بحسب الإدعاء.

هل عثر على الرضيع في مدينة سوات؟

وعلق أحدهم على المقطع الذي غزا مواقع التواصل “طفل تلده أمه في فيضانات باكستان فينجو هو، ولا أثر لها.”

وتظهر مشاهد الفيديو الذي رصدته (وطن) رضيعا لا يزال حبله السري متصلا به، فيما كان رجل يخرجه من التراب، وقد غطى التراب وجه الصغير الذي تعالى بكاؤه.

من اكثر المقاطع اللي انتشرت اليوم في الباكستان طفل رضيع جرفته الفيضانات ووجد بقدر الله حيا يرزق..!!

يبدو ان الفيضان جرف امه الحامل به وولد اثناء ذلك…

سبحان الله الذي حفظه سبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي pic.twitter.com/FWbx4Wzz8e — علي الشويش (@0_20039) August 28, 2022

وبحسب معلومات الفيديو المتداول، فقد وقعت الحادث المعجزة في مدينة سوات بـ باكستان حيث عثر السكان على رضيع حي تحت التراب بعدما جرفته السيول الشديدة.

وكانت السيول التي ضربت باكستان مؤخرًا قد تسببت في دفن الرضيع حيا تحت التراب.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول فقد تم استخراج الرضيع من تحت التراب حيث أعرب شهود العيان عن فرحتهم بنجاته حيًا.

فيديو قديم لطفل غير شرعي

ولدى التحقق من الفيديو اتضح أنه يعود إلى العام 2020 أي قبل عامين، ويظهر “رضيعا تم التخلص منه بعد ولادته فورا بسبب علاقة غير شرعية” لا علاقة له بالفيضانات الاخيرة في باكستان.

ويأتي تداول الفيديو مع أنباء تفيد أن الفيضانات التي ضربت باكستان منذ أيام، أدت سقوط 1061 قتيلا وفق ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة، الاثنين، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

ارتفاع حصيلة الضحايا

ووفق وكالة “فرانس برس”، فإن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا، أي أكثر من 14 % من سكان البلاد فيما ألحقت دمار كاملا أو أضرارا بحوالى مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

ردود افعال واسعة

وتفاعل مغردون باكستانيون وعرب مع الفيديو حيث علق “شوجات فيرك” :”لم تتصدع الأرض ولم تسقط السماء .. أم دفنت طفلها على قيد الحياة لإخفاء خطيئتها في منطقة خوشاب ، وعندما علم الرجل بالأمر أخرج الطفل حيا على الفور وتم أخذه إلى حضانة المستشفى”.

نہ ہی زمین پھٹی نہ ہی آسمان گرا خوشاب کے علاقے گروٹ میں کسی ماں نے گناہ چھپانے کے لیے اپنے بچے کو زندہ دفن کر دیا علاقے کسی آدمی کو پتہ چل گیا تو اس نے فوری طور پر بچے کو زندہ نکال لیا جس پر ریسکیو اہلکاروں موقع پر پہنچےاور بچے فوری طور پر لیکر ہسپتال کی نرسری میں منتقل کردیا۔ pic.twitter.com/MnzP1x8GWv — Shujaat Virk (@ShujaatVirk) December 13, 2020

وقال “ناصر الجهني” إنه قبل الحكم بصحة الادعاء لابد من تحليل المقطع.

وأضاف أن الطفل حديث الولادة والمكان الذي استخرج منه تربه رمليه لا يوجد عليها آثار مياه أمطار وجسمه سليم “ولم يتعرض للأذى وهذا أمر مستحيل في حال وجوده في سيل جاري لا يتحمله الكبار فضلاً عن جسم طفل طري.”

قبل الحكم بصحة الادعاء لابد من تحليل المقطع الطفل حديث الولاده و المكان الذي استخرج منه تربه رمليه لايوجد عليها آثار مياه أمطار وجسمه سليم و لم يتعرض للأذى وهذا امر مستحيل في حال وجوده في سيل جاري لا يتحمله الكبار فضلاً عن جسم طفل طري.

الأقرب نوع من العلاج او عاده اجتماعيه — ناصرالجهني (@barq_khmal) August 26, 2022

وفي السياق ذاته علق “محمد” واضح أنها عادة عندهم بعد الولادة يحطون الصغير في التراب لاعتقادهم باعتقادات قديمة.

واضح انها عادة عندهم بعد الولادة يحطون الصغير في التراب لاعتقادهم باعتقادات قديمة . — مـ حـ مـ د (@abowed1430) August 26, 2022

وقال آخر: “أمام قدرة الله وأمره، تتوقف قوانين الكون.”