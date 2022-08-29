جوني ديب يرتدي زياً صادماً في حفل MTV ويُفسر: “كنت بحاجة إلى عمل”! (فيديو)

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وطن– فاجأ النجم الأمريكي جوني ديب الجميع بظهور خاص في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، الذي أقيم الإثنين في مركز برودنشيال في نيويورك.

رجل القمر

وظهر جوني ديب بعرض غريب ارتدى خلاله زي رجل فضائي، في إشارة إلى “رجل القمر”، التميمة الشهيرة للقناة.

وأعلن ديب، وهو عائماً في الهواء، افتتاح الحفل السنوي، وقال ساخراً: “كنت بحاجة إلى العمل”.

ويمثل هذا أحدث ظهور للممثل في عودة واضحة إلى العلن. بعد فوزه في دعوى قضائية بملايين الدولارات ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وتابع جوني سخريته بالقول: “أنا متاح لأعياد الميلاد، حفلات الزفاف ، الاستيقاظ ، أي شيء تحتاجه … أي شيء”.

وأضاف: “أوه ، أنا أيضًا طبيب أسنان”.

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وقال بطل قراصنة الكاريبي في ظهور آخر: “مرحبًا VMAs ، دعونا نعود إلى الموسيقى اللعينة ، أليس كذلك؟”.

إلى التمثيل من جديد

وتم الإعلان مؤخرًا عن استعداد ديب لإخراج فيلمه الطويل الأول منذ 25 عامًا مع مودي. عن الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من تأكيد ديب دوره الأول في البطولة منذ إعلانه الانتصار في المعركة القانونية في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا في وقت سابق من هذا العام.

ديب هو أيضًا موسيقي ، بعد أن شكل فرقة Hollywood Vampires مع Alice Cooper و Joe Perry من Aerosmith في عام 2015.

وأثناء انتظار الحكم في المحاكمة ، ظهر ديب عدة مرات جنبًا إلى جنب مع الموسيقي جيف بيك في المملكة المتحدة ، في أماكن في لندن ونيوكاسل وغلاسكو . وأصدر الثنائي ألبومًا في يوليو.

و نشرت شركة الإنتاج الفرنسية WhyNotProductions أول صورة حصرية للممثل في شخصية الملك لويس الخامس عشر.

وأطل ديب، البالغ من العمر 59 عامًا، معصوب العينين وبشعر أشقر وكاسياً وجهه ببودرة خاصة، وبعض أحمر الخدود ومرتدياً زياً ملكياً.

الفيلم من بطولة بنجامين لافيرني، وبيير ريتشارد، وملفيل بوبود، ونويمي لفوفسكي، وباسكال جريجوري، وإنديا هير.

وفي ذات السايق، يمثل فيلم جين دو باري، الذي من المقرر طرحه في عام 2023، أول دور تمثيلي رئيسي لنجم قراصنة الكاريبي منذ ثلاث سنوات. منذ أن لعب دور البطولة في الفيلم المستقل لعام 2020 ميناماتا.