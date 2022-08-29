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جورج الراسي شعر بدنو أجله وهذه وصيته الوحيدة قبل وفاته!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورج الراسي شعر بدنو أجله وهذه وصيته الوحيدة قبل وفاته! watanserb.com
جورج الراسي
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وطن- كشف الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين عن وصية الفنان اللبناني جورج الراسي، والتي أخبره بها قبل عدة أشهر، وكأنه يشعر بدنو أجله.

صدمة شديدة

وقال رجا نصر الدين، وهو الصديق المقرب لعائلة الفنان الراحل، إن جورج الراسي أوصى والدته على ابنه الوحيد “جو”.

وتابع الإعلامي اللبناني في تصريحات صحفية، أن شقيقة جورج، الفنانة نادين الراسي ، تلقت الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أصابها بصدمة شديدة .

وأشار نصر الدين إلى أن نادين تلقت الخبر خلال تواجدها في منزلها في منطقة الحازمية. وانتقلت الى منزل العائلة في جبيل، وتعيش أصعب لحظات في حياتها وتمر في وضع نفسي سيء من هول المأساة.

“قلبي بيموت فيك”

وأعاد ناشطون تداول مقطع فيديو مؤثرا يوثق محادثة جورج الراسي مع ابنه الوحيد “جو” قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع على طريق المصنع الدولية أثناء عودته من سوريا.

وظهر جورج الراسي يسأل طفله عما إذا كان اشتاق له، فيجيب جو: ” اشتقتلك قد الكون أنا قلبي بيموت فيك”.

وفي سياق متصل، اعتبرت نادين الراسي، أن وفاة شقيقها ليس قضاء وقدر، بل نتيجةَ إهمال من قبل الدولة، متوعّدة أن المسببين له سيدفعون الثمن.

وزير الأشغال اللبناني

وكتبت نادين عبر خاصية الستوري في حسابها على انستقرام: “رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما”.

وتابعت في تعليق آخر: “يا دلي يا دلي يا خيي يا جورج يا بطل يا جدع يا سندي. الدولة قتلت خيي يا ناس يا هووو. حطولك بلوك باطون وبلا ضو ونص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي. صار ليلي نهار يا خيي”.

وأكدت نادين الراسي في تصريح لمجلة “الجرس”، أن شقيقها كان بارعاً في قيادة السيارات. معقّبة: “هيدا قتل مش حادث. مسؤولية وزارة الأشغال، المهندس اللي اشتغل الطريق”.

وتابعت: “دم جورج ما بيروح هدر، لو بيكلفني الشي عمري، كل شي بكف ودم جورج بكف. وبدي أرفع دعوى على وزير الأشغال. والله لأحرقله قلبه زي ما حرق قلبي. بدي أفوت عالحبس؟ ما في مشكلة، آكلة شاربة نايمة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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