تجنباً لدفع تعويضات لجوني ديب..هل تخطط آمبر هيرد للزواج من صديقتها المقربة؟

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وطن– حقق جوني ديب انتصاره، على طليقته آمبر هيرد وستضطر هذه الأخيرة إلى دفع مبلغ ضخم يبلغ حوالي 15 مليون دولار كتعويض.

وفي هذا السياق، هناك تكهنات على تويتر تشير إلى أنها ستنتقل إلى العيش في إسرائيل لتتزوج صديقتها المفضلة اليهودية والناشطة إيف بارلو.

وكانت هناك تكهنات أيضََا بأنها تتطلع إلى إعتناق اليهودية.

في هذا السياق، غرد اليوتيوبر الشهير جوزيف موريس قائلا” “هل تحاول آمبر هيرد الحصول على الجنسية الإسرائيلية لتجنب دفع تعويضات لجوني ديب وعدم تسليمها إلى السلطات الأسترالية؟.”

في الواقع، تأتي هذه الشائعات بعد رحلة آمبر هيرد في أغسطس إلى إسرائيل مع صديقتها المفضلة بارلو. حيث رصدت عدسات الصحفيين الثنائي وهما في أحد المطاعم وسط تل أبيب، وفقا لما أورده موقع “geo.tv“.