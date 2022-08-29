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حياتنا

تجنباً لدفع تعويضات لجوني ديب..هل تخطط آمبر هيرد للزواج من صديقتها المقربة؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تجنباً لدفع تعويضات لجوني ديب..هل تخطط آمبر هيرد للزواج من صديقتها المقربة؟ watanserb.com
آمبر هيرد
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وطنحقق جوني ديب انتصاره، على طليقته آمبر هيرد وستضطر هذه الأخيرة إلى دفع مبلغ ضخم يبلغ حوالي 15 مليون دولار كتعويض.

وفي هذا السياق، هناك تكهنات على تويتر تشير إلى أنها ستنتقل إلى العيش في إسرائيل لتتزوج صديقتها المفضلة اليهودية والناشطة إيف بارلو.

وكانت هناك تكهنات أيضََا بأنها تتطلع إلى إعتناق اليهودية.

في هذا السياق، غرد اليوتيوبر الشهير  جوزيف موريس قائلا” “هل تحاول آمبر هيرد الحصول على الجنسية الإسرائيلية لتجنب دفع تعويضات لجوني ديب وعدم تسليمها إلى السلطات الأسترالية؟.”

في الواقع، تأتي هذه الشائعات بعد رحلة آمبر هيرد في أغسطس إلى إسرائيل مع صديقتها المفضلة بارلو. حيث رصدت عدسات الصحفيين الثنائي وهما في أحد المطاعم وسط تل أبيب، وفقا لما أورده موقع “geo.tv“.

المصدرموقع "geo.tv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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