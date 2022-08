الكويتية حنان دشتي تغضب السعوديين بسبب “خاشقجي”.. القصة الكاملة

وطن- أثيرت حالة من الجدل والغضب بين النشطاء السعوديين، بعد ذكر خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي، وهي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اسم “خاشقجي”، في إشارة إلى الصحفي البارز جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

القصة بدأت من خلال نشر “حنان” مقطع فيديو من زيارتها إلى السعودية، اعترضت فيه على ارتفاع أسعار حجوزات الفنادق، وقالت إن بعض الفنادق تزيد الأسعار عندما تراها نظرا لأنها مشهورة.

ارتفاع الأسعار قاد حنان إلى التعليق على ذلك بالقول: “أنا لست حنان خاشقجي”، وهو ما أثار جدلا وغضبا داخل السعودية.

وقالت إن أحد الفنادق حاول استغلالها بعد معرفة اسمها (في إشارة إلى أنها مشهورة).

وأضافت: “إحنا تعبنا.. شركات التسويق لما تشوف اسمنا يزودوا الأسعار.. وأيضا شركات الديكور نفس الأمر .. أنا مش حنان خاشقجي يعني”.

