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الكويتية حنان دشتي تغضب السعوديين بسبب “خاشقجي”.. القصة الكاملة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الكويتية حنان دشتي والخاشقجي watanserb.com
الكويتية حنان دشتي والخاشقجي
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وطن- أثيرت حالة من الجدل والغضب بين النشطاء السعوديين، بعد ذكر خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي، وهي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اسم “خاشقجي”، في إشارة إلى الصحفي البارز جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

القصة بدأت من خلال نشر “حنان” مقطع فيديو من زيارتها إلى السعودية، اعترضت فيه على ارتفاع أسعار حجوزات الفنادق، وقالت إن بعض الفنادق تزيد الأسعار عندما تراها نظرا لأنها مشهورة.

ارتفاع الأسعار قاد حنان إلى التعليق على ذلك بالقول: “أنا لست حنان خاشقجي”، وهو ما أثار جدلا وغضبا داخل السعودية.

وقالت إن أحد الفنادق حاول استغلالها بعد معرفة اسمها (في إشارة إلى أنها مشهورة).

وأضافت: “إحنا تعبنا.. شركات التسويق لما تشوف اسمنا يزودوا الأسعار.. وأيضا شركات الديكور نفس الأمر .. أنا مش حنان خاشقجي يعني”.

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تصريح الكويتية البارزة أثار غضب السعوديين الذين أطلقوا وسما بعنوان “حنان دشتي تسي للسعوديه”.

ودعا نشطاء سعوديون، الشركات المتعاقدة مع حنان إلى إلغاء تلك العقود فورا.

وكتبت ناشطة: “ايش دخل خاشقجي بموضوعك السخيف تحسب النظام عندنا يمزح قاطعو هالاشكال الا دولتنا خط احمر واللي يتعامل معها مافيه خير لبلده”.

وكتب عبد الرحمن: “يالعنبو المكياج لا حطه القرد تتبدل احوالـه ويصبح غزالـه! بس البلا بالقلب مايجمله ورد لا صار ماليه الحقد..والنذالـه”.

وقال “عبد الله”: “عائلة دشتي الكويتية من منطقة دشتى فى محافظة بوشهر الإيرانية و التى ينحدر أصلهم منها ، و التى تقع على الساحل الشرقى للخليج العربى .. لهذا لا نستغرب عداوتهم لاهل السنة عامة وللسعوديين خاصة فهم مجوس و من اذيال الفرس المجوس”.

وغرد أحد الناشطين: “في البداية لن أرد عليك بصفتك كويتية لأن اصولك (عيمية) وهذا ثابت من اسمك خصوصاً بعد قدومك للكويت بقارب مشقوق، ثانياً بالرغم أنك كذابة كيف ثقتك بنفسك يوم تقولين اذا شافوا اسمنا رفعوا السعر .. بعدين وش علاقة موضوعك وكذبك على الفنادق في الرياض بإسم خاشقجي؟”.

حاولت دشتي احتواء غضب السعوديين، حيث ظهرت في مقطع فيديو، لاحقا، قالت فيه إنها كانت تقصد انتهازية بعض الفنادق.

وأضافت: “قلت أنا لست حنان خاشقجي.. وأنا أقصد الثري خاشقجي وأنا لا أعرف شيئا عن الشؤون الداخلية التي تخص هذه العائلة”.

وتابعت: “أنا أمدح هذه العائلة بالثراء.. الله يزيد هذه العائلة ثراء ويزيدنا كلنا”.

تصريح حنان عن خاشقجي الثري، ربطه البعض برجل الأعمال الشهير عدنان خاشقجي، الذي كوَّن ثروة كبيرة، وأصبح من أغنى الشخصيات في العالم خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

وأشارت التقديرات في ثمانينيات القرن الماضي إلى أن ثروته كانت تبلغ حوالي 40 مليار دولار.

وقالت تقارير إن سبب ضخامة ثروته هو العمولات الهائلة التي تلقاها عن صفقات السلاح الكبيرة بين الدول الخليجية والشركات الأمريكية والبريطانية وغيرها.

ومن أشهر صفقات السلاح التي توسط فيها خاشقجي كانت “اليمامة”، وهي عبارة مبادلة السلاح بالنفط، وكانت قيمتها 20 مليار دولار بين الحكومة السعودية وبريطانيا بعد منافسة شديدة مع فرنسا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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