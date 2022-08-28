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ميليسا رؤوف.. أول ملكة جمال في التاريخ بلا “مكياج” (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميليسا رؤوف.. أول ملكة جمال في التاريخ بلا
ميليسا رؤوف
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وطن– دخلت الشابة ميليسا رؤوف، التاريخ كأول متسابقة تخوض منافسة ملكات الجمال بلا مساحيق تجميل.

“لا يجب أن نغطي وجهنا بالمكياج”

وتقدمت ميليسا رؤوف (20 عاماً)، لمسابقة ملكة جمال انجلترا التي تقام منذ 94 عاماً، ووصلت إلى نصف نهائي المنافسة.

وتنافس الآن ميليسا، وهي طالبة علوم سياسية في كلية كينج كوليدج بلندن، في النهائيات في أكتوبر المقبل على اللقب.

وحول خطوة مشاركتها دون مساحيق تجميل، قالت ميليسا في لقاء مع صحيفة  “إندبندنت” البريطانية: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يضعن المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك”.

وتابعت ميليسا التي تشارك صورها بدون ماكياج: “إذا كان المرء سعيدا ببشرته، فلا يجب أن نجبر على تغطية وجهنا بمساحيق التجميل.. عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل شخص فريدا ومختلفاً عن الآخرين”.

وأكدت ميليسا أنها كانت تضع “الماكياج” في سن مبكرة. لكنها لم تكن تشعر بالراحة أبداً حول بشرتها.

ميليسا رؤوف ميليسا رؤوف

وعقبت: “تقبلت أخيراً أنني جميلة في بشرتي، ولذلك قررت التنافس بدون مكياج”.

ستفعلها مرة أخرى

ونشرت ميليسا صورة عبر “انستقرام”، من جولة “الوجه المكشوف” من المسابقة.

وعلقت عليها: “أشعر أنني أعانق الشوائب والعيوب”.

وأكدت رؤوف أنه منذ ظهورها في المسابقة، تلقت العديد من رسائل الدعم من أشخاص قالوا إنها ألهمتهم.

وقالت ميليسا إنها شعرت بالذهول عندما وصلت إلى المرحلة النهائية في المسابقة.

وستتنافس ميليسا مع 40 امرأة أخرى على الفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا، في 17 أكتوبر.

ميليسا رؤوف

كما تخطط ميليسا للمشاركة بوجه خال من أي مساحيق تجميل في النهائي الوطني في أكتوبر القادم.

وقالت أنجي بيسلي ، مديرة ملكة جمال إنجلترا ، لشبكة CNN في بيان يوم الجمعة: “لقد قدمنا ​​جولة Bare Face Top Model في عام 2019 . حيث كان معظم المتسابقين يقدمون صورًا معدلة للغاية يضعون الكثير من المكياج وأردنا أن نرى الشخص الحقيقي وراء الماكياج.”.

وأضافت بيسلي: “نتمنى لها حظًا سعيدًا في ملكة جمال إنجلترا، إنه أمر شجاع جدًا أن تفعله عندما يرتدي الجميع المكياج لكنها ترسل رسالة مهمة إلى الشابات”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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