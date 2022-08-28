ميليسا رؤوف.. أول ملكة جمال في التاريخ بلا “مكياج” (شاهد)

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وطن– دخلت الشابة ميليسا رؤوف، التاريخ كأول متسابقة تخوض منافسة ملكات الجمال بلا مساحيق تجميل.

“لا يجب أن نغطي وجهنا بالمكياج”

وتقدمت ميليسا رؤوف (20 عاماً)، لمسابقة ملكة جمال انجلترا التي تقام منذ 94 عاماً، ووصلت إلى نصف نهائي المنافسة.

وتنافس الآن ميليسا، وهي طالبة علوم سياسية في كلية كينج كوليدج بلندن، في النهائيات في أكتوبر المقبل على اللقب.

وحول خطوة مشاركتها دون مساحيق تجميل، قالت ميليسا في لقاء مع صحيفة “إندبندنت” البريطانية: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يضعن المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك”.

وتابعت ميليسا التي تشارك صورها بدون ماكياج: “إذا كان المرء سعيدا ببشرته، فلا يجب أن نجبر على تغطية وجهنا بمساحيق التجميل.. عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل شخص فريدا ومختلفاً عن الآخرين”.

وأكدت ميليسا أنها كانت تضع “الماكياج” في سن مبكرة. لكنها لم تكن تشعر بالراحة أبداً حول بشرتها.

وعقبت: “تقبلت أخيراً أنني جميلة في بشرتي، ولذلك قررت التنافس بدون مكياج”.

ستفعلها مرة أخرى

ونشرت ميليسا صورة عبر “انستقرام”، من جولة “الوجه المكشوف” من المسابقة.

وعلقت عليها: “أشعر أنني أعانق الشوائب والعيوب”.

وأكدت رؤوف أنه منذ ظهورها في المسابقة، تلقت العديد من رسائل الدعم من أشخاص قالوا إنها ألهمتهم.

وقالت ميليسا إنها شعرت بالذهول عندما وصلت إلى المرحلة النهائية في المسابقة.

وستتنافس ميليسا مع 40 امرأة أخرى على الفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا، في 17 أكتوبر.

كما تخطط ميليسا للمشاركة بوجه خال من أي مساحيق تجميل في النهائي الوطني في أكتوبر القادم.

وقالت أنجي بيسلي ، مديرة ملكة جمال إنجلترا ، لشبكة CNN في بيان يوم الجمعة: “لقد قدمنا ​​جولة Bare Face Top Model في عام 2019 . حيث كان معظم المتسابقين يقدمون صورًا معدلة للغاية يضعون الكثير من المكياج وأردنا أن نرى الشخص الحقيقي وراء الماكياج.”.

وأضافت بيسلي: “نتمنى لها حظًا سعيدًا في ملكة جمال إنجلترا، إنه أمر شجاع جدًا أن تفعله عندما يرتدي الجميع المكياج لكنها ترسل رسالة مهمة إلى الشابات”.